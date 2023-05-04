Что вас ожидает:

День 1:

Восхитительное путешествие начинается с отправления из Иркутска. В течение 3-4 часов мы проедем несколько остановок, где наш талантливый гид расскажет нам о местных традициях, бурятских обычаях, а также поделится удивительными фактами об Ольхоне и Байкале. Затем мы насладимся национальной бурятской кухней в гостеприимных Еланцах и побываем у скульптуры Орла — священного животного у бурят. Переправившись на остров Ольхон, мы встретим невероятный закат на мысе Бурхан и почувствуем мощь Байкала на сакральном месте — скале Шаманка. Визуальное наслаждение продолжится на смотровой площадке, откуда открываются невероятные виды на пролив Малое море и Хужир.

День 2:

День второй будет еще более захватывающим, ведь сегодня вы отправитесь на экскурсию по северной части Ольхона на колоритном местном УАЗике — это единственный транспорт, который никогда не подводит в отсутствии асфальта. Отправляйтесь в насыщенное красивыми пейзажами и бездорожьем путешествие, во время которого вы посетите множество удивительных мест, таких как мыс Харанцы с видом на острова Беленький и Крокодильчик, Урочище Песчаное, мыс Три Брата, а также север острова - мыс Хобой и мыс Любви.

День 3:

Сегодня нас ждет водная прогулка по Малому морю, где мы посетим остров Замогой и остров Огой с Буддийской Ступой Просветления и глазным источником. В случае непогоды нас ожидает экскурсия на юг острова на автомобиле: Сад Камней, Халзаны, мыс Кобылья Голова и скала Трезубец. После таких потрясающих приключений мы вернемся в точку отправления.

Важная информация:

Благоустроенные номера — это один из следующих вариантов, в котором будут свободные номера на ваши даты: