Туры по Байкалу на машине с гидом

Найдено 3 тура в категории «На машине» на Байкале, цены от 25 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Минеральные источники Аршан и Тункинская долина
На машине
1 день 6 часов
Минеральные источники Аршан и Тункинская долина
Начало: Иркутск, по договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 20:00
11 авг в 09:00
25 500 за человека
Заповедный Байкал и аутентичный Аршан - калейдоскоп пейзажей за два дня
Пешая
На машине
2 дня
Заповедный Байкал и аутентичный Аршан - калейдоскоп пейзажей за два дня
Начало: Иркутск (место проживания туристов)
19 авг в 09:00
20 авг в 09:00
43 000 за всё до 3 чел.
Летний трёхдневный тур на Ольхон
На автобусе
На машине
3 дня
Летний трёхдневный тур на Ольхон
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
11 авг в 09:30
12 авг в 09:30
68 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дмитрий
    15 марта 2022
    Байкал. Зимний драйв
    Иван, добрый день! Большое спасибо за тур, мы остались очень довольны. Обязательно будем рекомендовать Вас. И Олег крутой, с ним было нам очень комфортно.
  • В
    Вера
    10 февраля 2022
    Байкал. Зимний драйв
    Это была самая чудесная зимняя поездка! Ледовая мощь Байкала неповторима и впечатляет! А главное у нас был самый замечательный гид.
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    Он показал нам лучшие места, организовал катания на коньках, на ватрушке по озерной глади. Спасибо большое, Иван! Всем советую увидеть Байкал в компании Ивана и его коллег.

  • А
    Аида
    5 февраля 2022
    Байкал. Зимний драйв
    Ребята, вы крутые! Спасибо за прием! Благодаря вам самые яркие впечатления от нашего путешествия. Так держать!

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «На машине»

Самые популярные туры этой рубрики на Байкале
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Минеральные источники Аршан и Тункинская долина
  2. Заповедный Байкал и аутентичный Аршан - калейдоскоп пейзажей за два дня
  3. Летний трёхдневный тур на Ольхон
Какие места ещё посмотреть на Байкале
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Мыс Кобылья голова
  2. Малое Море
  3. Бухта Песчаная
Сколько стоит тур на Байкале в августе 2024
Сейчас на Байкале в категории "На машине" можно забронировать 3 тура от 25 500 до 68 000.
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