1 день 6 часов
Минеральные источники Аршан и Тункинская долина
Начало: Иркутск, по договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 20:00
11 авг в 09:00
25 500₽ за человека
2 дня
Заповедный Байкал и аутентичный Аршан - калейдоскоп пейзажей за два дня
Начало: Иркутск (место проживания туристов)
19 авг в 09:00
20 авг в 09:00
43 000₽ за всё до 3 чел.
3 дня
Летний трёхдневный тур на Ольхон
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
11 авг в 09:30
12 авг в 09:30
68 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДмитрий15 марта 2022Байкал. Зимний драйвИван, добрый день! Большое спасибо за тур, мы остались очень довольны. Обязательно будем рекомендовать Вас. И Олег крутой, с ним было нам очень комфортно.
- ВВера10 февраля 2022Байкал. Зимний драйвЭто была самая чудесная зимняя поездка! Ледовая мощь Байкала неповторима и впечатляет! А главное у нас был самый замечательный гид.
- ААида5 февраля 2022Байкал. Зимний драйвРебята, вы крутые! Спасибо за прием! Благодаря вам самые яркие впечатления от нашего путешествия. Так держать!
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «На машине»
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