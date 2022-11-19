Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Байкала

Что вас ожидает:

День 1:

полюбуемся на Южный Байкал.

посетим Буддийский Дацан.

сходим на Водопад на реке Кынгырга.

попробуем минеральную воду.

заедем на кратер потухшего вулкана.

искупаемся в горячих источниках.

сделаем красивые фотки на фоне гор - Восточных Саян.

посетим местный Монгольский рынок.

заедем на Мараловую ферму.

отведаем местную бурятскую кухню - вкуснейшие позы и колоритные чебуреки.

Продолжительность с 8:00 до 22:00, расстояние за день 460 км.

День 2:

полюбуемся на Южный Байкал.

посетим Буддийский Дацан.

сходим на Водопад на реке Кынгырга.

попробуем минеральную воду.

заедем на кратер потухшего вулкана.

искупаемся в горячих источниках.

сделаем красивые фотки на фоне гор — Восточных Саян.

посетим местный Монгольский рынок.

заедем на Мараловую ферму.

отведаем местную бурятскую кухню — вкуснейшие позы и колоритные чебуреки.

Продолжительность с 10:00 1-го дня до 16:00 следующего дня.

Важная информация:

Зимне-весенний период:

Одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик. Ноги держим всегда в тепле, поэтому обязательно тёплые носки (несколько

запасных пар с собой) и хорошая, удобная, непромокаемая обувь. Штаны лучше горнолыжные, под низ термо. Перчатки, варежки (взять запасные), шапка, шарф. Солнцезащитные очки (солнце очень активное на Байкале, тем более на льду), солнцезащитный крем для лица (по желанию) и термос для вкусного чая.

Летне-осенний период:

Хоть летом на Байкале и тепло, но ветра здесь бывают очень суровые. Берём с собой обязательно: кофту, жилетку (по желанию), ветровку/ дождевик; шорты, купальные принадлежности, полотенце; головной убор, удобную обувь на сменку сандалей, запасные носки, солнцезащитные очки и крем. Если это поход, то берём с собой дополнительно туристический рюкзак среднего размера с поясным ремнём, обязательно удобная треккинговая

обувь, КЛМН (кружка, ложка, миска, нож), спрей от клещей и комаров, индивидуальная аптечка.