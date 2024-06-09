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Авторский тур
1 день 6 часов
Минеральные источники Аршан и Тункинская долина
Начало: Иркутск, по договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
25 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Меж великих озер: Тункинский парк с подъемом на пик Галина
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
6 июля в 08:00
10 авг в 08:00
12 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Бурятия: Красота Тункинской долины
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
14 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Тункинская долина»
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