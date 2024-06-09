Туры в Аршан из Байкала

Найдено 4 тура в категории «Аршан» на Байкале, цены от 12 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Минеральные источники Аршан и Тункинская долина
Авторский тур
1 день 6 часов
Минеральные источники Аршан и Тункинская долина
Начало: Иркутск, по договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
25 500 за человека
Заповедный Байкал и аутентичный Аршан - калейдоскоп пейзажей за два дня
🚶 Пешая
Авторский тур
2 дня
Заповедный Байкал и аутентичный Аршан - калейдоскоп пейзажей за два дня
Начало: Иркутск (место проживания туристов)
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
43 000 за всё до 3 чел.
Меж великих озер: Тункинский парк с подъемом на пик Галина
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Меж великих озер: Тункинский парк с подъемом на пик Галина
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
6 июля в 08:00
10 авг в 08:00
12 500 за человека
Бурятия: Красота Тункинской долины
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Бурятия: Красота Тункинской долины
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
14 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Аршан»

Самые популярные туры этой рубрики на Байкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Минеральные источники Аршан и Тункинская долина
  2. Заповедный Байкал и аутентичный Аршан - калейдоскоп пейзажей за два дня
  3. Меж великих озер: Тункинский парк с подъемом на пик Галина
  4. Бурятия: Красота Тункинской долины
Какие места ещё посмотреть на Байкале
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Кобылья голова
  2. Малое Море
  3. Тункинская долина
  4. Хребет Хамар-Дабан
Сколько стоит тур на Байкале в июне 2024
Сейчас на Байкале в категории "Аршан" можно забронировать 4 тура от 12 500 до 43 000.
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