Мои заказы

На север Ольхона - скалы, заливы и священные места Байкала

Сердце Байкала — остров Ольхон с невероятными ландшафтами и местами силы.

Ежегодно тысячи туристов приезжают сюда, чтобы насладиться красотой, отдохнуть и сделать эффектные снимки.

Мы предлагаем захватывающее путешествие по северной части Ольхона с потрясающими видами скал, заливов и священных мест.
На север Ольхона - скалы, заливы и священные места Байкала
На север Ольхона - скалы, заливы и священные места Байкала
На север Ольхона - скалы, заливы и священные места Байкала
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Байкал – место, в которое влюбляешься раз и навсегда. Самое глубокое озеро на планете, окутанное удивительной природой и особенной, мощной энергетикой. Сердцем Байкала называют уникальный и знаменитый остров Ольхон: там невероятные ландшафты соседствуют с настоящими местами силы. Ежегодно на Ольхон едут тысячи туристов со всего света. Хотите увидеть чарующую природную красоту, отдохнуть от городской суеты, сделать эффектные кадры и получить массу позитивных эмоций? Тогда предлагаем захватывающее путешествие по северной части Ольхона, где вас ждут потрясающие виды скал, заливов и священных мест острова. Вы посетите знаковые достопримечательности, наслаждаясь нетронутой природой и кристально чистой водой Байкала. Завершится тур возвращением в Хужир, оставив после себя яркие впечатления и фотографии на память. Важная информация: Возьмите с собой:
  • удобную обувь (кроссовки);
  • воду и перекус;
  • фотоаппарат (виды потрясающие!);
  • ветровку (на севере Ольхона может быть прохладно даже летом).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Деревня Харанцы
  • Урочище Песчаное
  • Остров Ольхон
  • Скульптура «Хранитель Байкала»
  • Мыс «Три брата»
  • Мыс Хобой
  • Гора Шунтэ-Левый
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Билеты в национальный парк
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес в Хужире
Завершение: Хужир
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой:
  • Удобную обувь (кроссовки)
  • Воду и перекус
  • Фотоаппарат (виды потрясающие!)
  • Ветровку (на севере Ольхона может быть прохладно даже летом)
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Байкала

Похожие экскурсии из Байкала

Знакомство с озером Байкал за 1 день
7 часов
43 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с озером Байкал за 1 день
Проведите незабываемый день на Байкале: Листвянка, музей, виды с Черского. Всё это в индивидуальной экскурсии только для вас
Начало: Ваш отель в Иркутске
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
14 000 ₽ за всё до 6 чел.
Озеро Байкал в шаговой доступности
8 часов
48 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Озеро Байкал в шаговой доступности
Уникальная возможность посетить Байкал за 6 часов! Погрузитесь в атмосферу Листвянки и узнайте о местных традициях
Начало: Иркутск. Место по согласованию
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500 ₽ за всё до 6 чел.
Ноябрьский Байкал в Ольхонском районе на внедорожнике. Первый лёд
Джиппинг
12 часов
-
5%
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Ноябрьский Байкал в Ольхонском районе на внедорожнике. Первый лёд
Начало: Иркутск, центральная часть города (правый берег Ан...
Расписание: Любой день
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
33 999.50 ₽35 789 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий на Байкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Байкале