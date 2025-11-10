Сердце Байкала — остров Ольхон с невероятными ландшафтами и местами силы.
Ежегодно тысячи туристов приезжают сюда, чтобы насладиться красотой, отдохнуть и сделать эффектные снимки.
Мы предлагаем захватывающее путешествие по северной части Ольхона с потрясающими видами скал, заливов и священных мест.
Описание экскурсииБайкал – место, в которое влюбляешься раз и навсегда. Самое глубокое озеро на планете, окутанное удивительной природой и особенной, мощной энергетикой. Сердцем Байкала называют уникальный и знаменитый остров Ольхон: там невероятные ландшафты соседствуют с настоящими местами силы. Ежегодно на Ольхон едут тысячи туристов со всего света. Хотите увидеть чарующую природную красоту, отдохнуть от городской суеты, сделать эффектные кадры и получить массу позитивных эмоций? Тогда предлагаем захватывающее путешествие по северной части Ольхона, где вас ждут потрясающие виды скал, заливов и священных мест острова. Вы посетите знаковые достопримечательности, наслаждаясь нетронутой природой и кристально чистой водой Байкала. Завершится тур возвращением в Хужир, оставив после себя яркие впечатления и фотографии на память. Важная информация: Возьмите с собой:
- удобную обувь (кроссовки);
- воду и перекус;
- фотоаппарат (виды потрясающие!);
- ветровку (на севере Ольхона может быть прохладно даже летом).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Деревня Харанцы
- Урочище Песчаное
- Остров Ольхон
- Скульптура «Хранитель Байкала»
- Мыс «Три брата»
- Мыс Хобой
- Гора Шунтэ-Левый
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Билеты в национальный парк
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес в Хужире
Завершение: Хужир
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
