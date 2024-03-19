Выездные экскурсии из Байкала

Найдено 5 экскурсий в категории «Выездные» на Байкале, цены от 2 200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Идеальный Аршан - Саянские горы (Все включено)
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Путешествие в Аршан и Саянские горы: экскурсия из Иркутска с полным пакетом услуг
Приглашаем вас на незабываемое путешествие к подножию Саянских гор. Вас ждут горные реки, водопады и термальные источники
Начало: Ул. Ленина
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
от 2200020 900 за всё до 2 чел.
Путешествие в Бурятию: Тункинская долина и Аршан
Индивидуальная
12 часов
15 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Тункинская долина и Аршан в Бурятии
Окунитесь в мир древних традиций и неповторимой природы Бурятии. Тункинская долина и Аршан ждут вас в этом незабываемом путешествии
Начало: Место вашего проживания в Иркутске
Расписание: Каждый день в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 19 000 за всё до 3 чел.
Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
🛣 Джиппинг
Мини-группа
6 часов
52 отзыва
Байкальский край земли: захватывающий тур на север острова Ольхон
Вас ждет незабываемое путешествие по легендарным местам Байкала с комфортным трансфером и байкальской ухой на обед
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 300 за человека
Вечерняя водная экскурсия на остров Чаек на Ольхоне
Групповая
1 час 10 минут
3 отзыва
Групповая вечерняя экскурсия на остров Чаек на Ольхоне - кормление чаек и виды с воды
Откройте для себя вечерний Ольхон с моря, покормите чаек и насладитесь видами, которые невозможно увидеть с берега. Экскурсия на остров Чаек ждёт вас
Начало: Пристань посёлка Хужир или нижний пляж мыса Бурхан
Расписание: Ежедневно с 19:00 до 20:10
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
2 200 за человека
Аршан - красота Тункинской долины
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
15 часов
Увлекательная поездка в Аршан через Тункинскую долину
Индивидуальная экскурсия по живописной Тункинской долине. Посетите Аршан, водопады, минеральные источники и буддийский дацан. Удобный трансфер из Иркутска
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1800016 200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    19 марта 2024
    На внедорожнике по южной части Ольхона к острову Огой
    Очень интересная экскурсия. Нам показали пузырьки. Накормили вкусной ухой, и дали вдоволь накататься на чистом красивом льду.
  • Н
    Наталья
    8 марта 2024
    На внедорожнике по южной части Ольхона к острову Огой
    Очень понравилась экскурсия. Ее нам проводил местный житель Хужира – Анатолий. Увидели много красоты, нашли чистейший лёд и лёд с
    читать дальше

    пузырьками откопали. Уха вкусная. Анатолий очень интересно рассказывал и смешно шутил, атмосфера была приятная. Советую экскурсию. Из минусов - один туалет за всю 6-часовую экскурсию.

  • Н
    Наталья
    8 марта 2024
    Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
    Экскурсия понравилась, ее нам проводил Валерий. Всё было отлично!
  • С
    Светлана
    19 февраля 2024
    Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
    Хочу поделиться восторгом от увлекательной экскурсии на северный остров Ольхон! Это было незабываемое путешествие, наполненное красотой природы и удивительными историями
    читать дальше

    местных жителей. Поездка на Северный Ольхон стала для меня настоящим открытием: величественные виды озера Байкал, древние шаманские места, атмосфера уединения и спокойствия - все это оставило незабываемые впечатления. Организация экскурсии была на высшем уровне: профессиональный гид, комфортабельный транспорт, вкусные угощения и интересные маршруты. Я получила массу положительных эмоций и зарядилась энергией на долгое время. Спасибо организаторам за такой яркий опыт! Я с удовольствием рекомендую всем любителям путешествий посетить Северный Ольхон и окунуться в его удивительную атмосферу. С уважением, Светлана Мищихина

  • С
    Сирина
    7 октября 2023
    Целебные источники Тункинской долины и курорт Аршан
    Спасибо, Евгений! Самые первые и яркие впечатления от пребывания! В этих местах я впервые! Сюда хочется вернуться!
  • Е
    Екатерина
    21 сентября 2023
    Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
    Ездили в северную часть острова-прекрасно, красота невероятная! Пожалели, что без экскурсовода, но это на будущее) однако прекрасный у нас был
    читать дальше

    водитель Леонид! Много интересной информации от него узнали, живет на острове, много знает- очень классный парень! Стол накрыл и так все душевно было! И компания хорошая подобралась. Отдельная благодарность организатору Галине, все подробно, оперативно, вежливо. Огромное спасибо за чудесный сентябрьский день😇

  • Е
    Евгения
    12 сентября 2023
    «Закат на Ольхоне» - вечерняя прогулка
    Мы увидели и Мыс Бурхан, и Шаманку, и еще много чего интересного. Узнали ленточки каких цветов что означают и как их правильно завязывать на столбах. Узнали о самом Хужире, его жителях. Гид Даниил профессионал своего дела.
  • С
    Светлана
    16 августа 2023
    Идеальный Аршан - Саянские горы (Все включено)
    Путешествовали в Тункинскую долину на машине с Вячеславом. Прекрасная поездка! Масса впечатлений. Водопад, прогулка по горам, дацаны, потухшие вулканы, минеральные
    читать дальше

    источники, Аршан,-всего не перечислишь! По пути встречались белки, бурундучки, суслики, поползни. Вячеслав - прекрасный водитель и гид. Чудесные виды, волшебный воздух. Очень рекомендую! Организаторы поездки- Марина и Вячеслав- интересные собеседники, внимательные и любящие свое дело люди

  • Е
    Елена
    14 августа 2023
    Целебные источники Тункинской долины и курорт Аршан
    Экскурсию проводил Евгений. Мы были в восторге от красот и необычайных мест. Евгений предлагал альтернативные локации. Спасибо за проведенное время.
  • А
    Анна
    13 августа 2023
    «Закат на Ольхоне» - вечерняя прогулка
    Гид Елизавета приветлива и грамотна! Экскурсия понравилась и заинтриговала!

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Байкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Идеальный Аршан - Саянские горы (Все включено)
  2. Путешествие в Бурятию: Тункинская долина и Аршан
  3. Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
  4. Вечерняя водная экскурсия на остров Чаек на Ольхоне
  5. Аршан - красота Тункинской долины
Какие места ещё посмотреть на Байкале
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Малое Море
  2. Набережная
  3. Хребет Хамар-Дабан
  4. Мыс Кобылья голова
  5. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в июне 2024
Сейчас на Байкале в категории "Выездные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 200 до 20 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии по окрестностям Байкала и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам