1 чел.
По популярности
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Аршан и Саянские горы: экскурсия из Иркутска с полным пакетом услуг
Приглашаем вас на незабываемое путешествие к подножию Саянских гор. Вас ждут горные реки, водопады и термальные источники
Начало: Ул. Ленина
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
от 2200020 900₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия: Тункинская долина и Аршан в Бурятии
Окунитесь в мир древних традиций и неповторимой природы Бурятии. Тункинская долина и Аршан ждут вас в этом незабываемом путешествии
Начало: Место вашего проживания в Иркутске
Расписание: Каждый день в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 19 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
6 часов
Байкальский край земли: захватывающий тур на север острова Ольхон
Вас ждет незабываемое путешествие по легендарным местам Байкала с комфортным трансфером и байкальской ухой на обед
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 300₽ за человека
Групповая
1 час 10 минут
Групповая вечерняя экскурсия на остров Чаек на Ольхоне - кормление чаек и виды с воды
Откройте для себя вечерний Ольхон с моря, покормите чаек и насладитесь видами, которые невозможно увидеть с берега. Экскурсия на остров Чаек ждёт вас
Начало: Пристань посёлка Хужир или нижний пляж мыса Бурхан
Расписание: Ежедневно с 19:00 до 20:10
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
2 200₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
15 часов
Увлекательная поездка в Аршан через Тункинскую долину
Индивидуальная экскурсия по живописной Тункинской долине. Посетите Аршан, водопады, минеральные источники и буддийский дацан. Удобный трансфер из Иркутска
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1800016 200₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория19 марта 2024На внедорожнике по южной части Ольхона к острову ОгойОчень интересная экскурсия. Нам показали пузырьки. Накормили вкусной ухой, и дали вдоволь накататься на чистом красивом льду.
- ННаталья8 марта 2024На внедорожнике по южной части Ольхона к острову ОгойОчень понравилась экскурсия. Ее нам проводил местный житель Хужира – Анатолий. Увидели много красоты, нашли чистейший лёд и лёд с
- ННаталья8 марта 2024Экскурсия понравилась, ее нам проводил Валерий. Всё было отлично!
- ССветлана19 февраля 2024Хочу поделиться восторгом от увлекательной экскурсии на северный остров Ольхон! Это было незабываемое путешествие, наполненное красотой природы и удивительными историями
- ССирина7 октября 2023Целебные источники Тункинской долины и курорт АршанСпасибо, Евгений! Самые первые и яркие впечатления от пребывания! В этих местах я впервые! Сюда хочется вернуться!
- ЕЕкатерина21 сентября 2023Ездили в северную часть острова-прекрасно, красота невероятная! Пожалели, что без экскурсовода, но это на будущее) однако прекрасный у нас был
- ЕЕвгения12 сентября 2023«Закат на Ольхоне» - вечерняя прогулкаМы увидели и Мыс Бурхан, и Шаманку, и еще много чего интересного. Узнали ленточки каких цветов что означают и как их правильно завязывать на столбах. Узнали о самом Хужире, его жителях. Гид Даниил профессионал своего дела.
- ССветлана16 августа 2023Путешествовали в Тункинскую долину на машине с Вячеславом. Прекрасная поездка! Масса впечатлений. Водопад, прогулка по горам, дацаны, потухшие вулканы, минеральные
- ЕЕлена14 августа 2023Целебные источники Тункинской долины и курорт АршанЭкскурсию проводил Евгений. Мы были в восторге от красот и необычайных мест. Евгений предлагал альтернативные локации. Спасибо за проведенное время.
- ААнна13 августа 2023«Закат на Ольхоне» - вечерняя прогулкаГид Елизавета приветлива и грамотна! Экскурсия понравилась и заинтриговала!
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Выездные»
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