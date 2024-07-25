Ю Юлия Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон Доставка, организация обеда, доброжелательный водитель Анатолий - отлично, спасибо. Работу гида не увидели, мало информации о местности, о самом острове, о местах, которые посетили.

Н Наталья Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон Спасибо организаторам за экскурсию. День прошел насыщенно, посмотрели очень красивые места, сделали отличные фотографии. Накормили обедом. Единственное, чего мне не хватает, так это профессионального гида в сопровождении. Хочется знать больше о таких уникальных местах.

О Олеся Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон читать дальше нас был замечательный водитель-гид Алексей, который очень любит свое дело. Провез по самым интересным местам, выстроил маршрут так, чтоб было немноголюдно и накормил вкуснейшей ухой из омуля и хариуса. Впечатления исключительно положительные! Тур на север оказался очень интересным. Прогнозы пугали плохой погодой, но было очень тепло, только ветер на самом мысе. У

М Мария По льду Байкала на вездеходе - едем на Ольхон Все понравилось. Организация понравилась! Байкал понравился! Обед шикарный! Уха великолепна! Песни прекрасны! Буду рекомендовать

Г Галина Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на Хивусе Много интересного Понравились ледовые фигуры на Ольхоне Хотелось бы больше комфорта

М Марина По льду Байкала на вездеходе - едем на Ольхон читать дальше водители. +++ Свободное время то что я люблю - мало информации от гида - человеческий фактор, который к сожалению от организаторов не зависит - то что были в группе так называемые VIP, которых кормили ужином еще, а остальные 30 человек ждали их в автобусе несмотря на позднее время. В целом экскурсия очень понравилась Прекрасный лёд Байкала, ледяные скульптуры, катались на коньках (брали с собой), печеры, горы, о. Ольхон. Вкуснейшая уха на обед. Профессиональные

Е Елена Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на Хивусе Прогулка на катере на воздушной подушке стала одним из самых захватывающих моментов нашего путешествия! Нам все понравилось, особенно когда мы выехали на прозрачный лед, это такая красота😍

Д Дарья Невероятный день на Ольхоне в мини-группе Экскурсия понравилась! Маршрут очень живописный❤️ Александр много рассказывал, ответил на все вопросы, успевал шутить и вести буханку по ольхонским горочкам. Спасибо!

А Анастасия Невероятный день на Ольхоне в мини-группе Все нормально, красиво накрыли стол и вкусно накормили. Времени хватало на осмотр, 8 раз остановились, 2 раза купались.