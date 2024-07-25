Мыс Саган-Хушун – экскурсии на Байкале

Найдено 3 экскурсии в категории «Мыс Саган-Хушун» на Байкале, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
Джиппинг
55 отзывов
6 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Байкальский край земли: захватывающий тур на север острова Ольхон
Вас ждет незабываемое путешествие по легендарным местам Байкала с комфортным трансфером и байкальской ухой на обед
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
2 сен в 10:00
3 300 за человека
Тур на мыс Хобой - самую северную точка Ольхона
1 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Тур на мыс Хобой - самую северную точку Ольхона
Индивидуальная экскурсия на мыс Хобой подарит незабываемые впечатления. Узнайте легенды Байкала, полюбуйтесь природой и попробуйте бурятскую уху
Начало: Остров Ольхон п. Хужир, водитель забирает с отеля
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
2 сен в 09:00
24 000 за всё до 8 чел.
Невероятный день на Ольхоне в мини-группе
На автобусе
18 отзывов
7 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Невероятный день на Ольхоне в мини-группе
Начало: Экскурсия начинается в п. Хужир. От вашей гостиниц...
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 17:00
2 сен в 10:00
11 сен в 10:00
3 350 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    25 июля 2024
    Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
    Доставка, организация обеда, доброжелательный водитель Анатолий - отлично, спасибо. Работу гида не увидели, мало информации о местности, о самом острове, о местах, которые посетили.
  • Н
    Наталья
    16 июля 2024
    Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
    Спасибо организаторам за экскурсию. День прошел насыщенно, посмотрели очень красивые места, сделали отличные фотографии. Накормили обедом. Единственное, чего мне не хватает, так это профессионального гида в сопровождении. Хочется знать больше о таких уникальных местах.
  • О
    Олеся
    16 июля 2024
    Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
    Тур на север оказался очень интересным. Прогнозы пугали плохой погодой, но было очень тепло, только ветер на самом мысе. У
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    нас был замечательный водитель-гид Алексей, который очень любит свое дело. Провез по самым интересным местам, выстроил маршрут так, чтоб было немноголюдно и накормил вкуснейшей ухой из омуля и хариуса. Впечатления исключительно положительные!

  • М
    Мария
    11 марта 2024
    По льду Байкала на вездеходе - едем на Ольхон
    Все понравилось. Организация понравилась! Байкал понравился! Обед шикарный! Уха великолепна! Песни прекрасны! Буду рекомендовать
  • Г
    Галина
    10 марта 2024
    Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на Хивусе
    Много интересного Понравились ледовые фигуры на Ольхоне Хотелось бы больше комфорта
  • М
    Марина
    4 марта 2024
    По льду Байкала на вездеходе - едем на Ольхон
    Прекрасный лёд Байкала, ледяные скульптуры, катались на коньках (брали с собой), печеры, горы, о. Ольхон. Вкуснейшая уха на обед. Профессиональные
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    водители. +++ Свободное время то что я люблю - мало информации от гида - человеческий фактор, который к сожалению от организаторов не зависит - то что были в группе так называемые VIP, которых кормили ужином еще, а остальные 30 человек ждали их в автобусе несмотря на позднее время. В целом экскурсия очень понравилась

  • Е
    Елена
    13 февраля 2024
    Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на Хивусе
    Прогулка на катере на воздушной подушке стала одним из самых захватывающих моментов нашего путешествия! Нам все понравилось, особенно когда мы выехали на прозрачный лед, это такая красота😍
  • Д
    Дарья
    9 августа 2023
    Невероятный день на Ольхоне в мини-группе
    Экскурсия понравилась! Маршрут очень живописный❤️ Александр много рассказывал, ответил на все вопросы, успевал шутить и вести буханку по ольхонским горочкам. Спасибо!
  • А
    Анастасия
    29 июля 2023
    Невероятный день на Ольхоне в мини-группе
    Все нормально, красиво накрыли стол и вкусно накормили. Времени хватало на осмотр, 8 раз остановились, 2 раза купались.
  • М
    Макарова
    30 марта 2023
    Джиппинг на остров Ольхон по льду Байкала
    Спасибо Александру за восхитительную поездку: за фантастические виды, интересные рассказы, профессиональные фото (никаких баб на льду😆), за катание на коньках,
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    стуле, за вкуснейшую местную еду, за байкальский коктейль, за изумительный чай, за надёжность и безопасность на всем пути. Обязательно сами вернёмся ещё и будем Вас рекомендовать. И спасибо Наталье за организацию нашего чудесного отдыха и помощь при сборах.

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Мыс Саган-Хушун»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
  2. Тур на мыс Хобой - самую северную точка Ольхона
  3. Невероятный день на Ольхоне в мини-группе
Какие места ещё посмотреть на Байкале
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Малое Море
  2. Тункинская долина
  3. Набережная
  4. Мыс Саган-Хушун
  5. Мыс Хобой
  6. Хребет Хамар-Дабан
  7. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в августе 2024
Сейчас на Байкале в категории "Мыс Саган-Хушун" можно забронировать 3 экскурсии от 3 300 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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