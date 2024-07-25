6 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Байкальский край земли: захватывающий тур на север острова Ольхон
Вас ждет незабываемое путешествие по легендарным местам Байкала с комфортным трансфером и байкальской ухой на обед
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
2 сен в 10:00
3 300₽ за человека
6 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Тур на мыс Хобой - самую северную точку Ольхона
Индивидуальная экскурсия на мыс Хобой подарит незабываемые впечатления. Узнайте легенды Байкала, полюбуйтесь природой и попробуйте бурятскую уху
Начало: Остров Ольхон п. Хужир, водитель забирает с отеля
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
2 сен в 09:00
24 000₽ за всё до 8 чел.
7 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Невероятный день на Ольхоне в мини-группе
Начало: Экскурсия начинается в п. Хужир. От вашей гостиниц...
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 17:00
2 сен в 10:00
11 сен в 10:00
3 350₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия25 июля 2024Доставка, организация обеда, доброжелательный водитель Анатолий - отлично, спасибо. Работу гида не увидели, мало информации о местности, о самом острове, о местах, которые посетили.
- ННаталья16 июля 2024Спасибо организаторам за экскурсию. День прошел насыщенно, посмотрели очень красивые места, сделали отличные фотографии. Накормили обедом. Единственное, чего мне не хватает, так это профессионального гида в сопровождении. Хочется знать больше о таких уникальных местах.
- ООлеся16 июля 2024Тур на север оказался очень интересным. Прогнозы пугали плохой погодой, но было очень тепло, только ветер на самом мысе. У
- ММария11 марта 2024По льду Байкала на вездеходе - едем на ОльхонВсе понравилось. Организация понравилась! Байкал понравился! Обед шикарный! Уха великолепна! Песни прекрасны! Буду рекомендовать
- ГГалина10 марта 2024Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на ХивусеМного интересного Понравились ледовые фигуры на Ольхоне Хотелось бы больше комфорта
- ММарина4 марта 2024По льду Байкала на вездеходе - едем на ОльхонПрекрасный лёд Байкала, ледяные скульптуры, катались на коньках (брали с собой), печеры, горы, о. Ольхон. Вкуснейшая уха на обед. Профессиональные
- ЕЕлена13 февраля 2024Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на ХивусеПрогулка на катере на воздушной подушке стала одним из самых захватывающих моментов нашего путешествия! Нам все понравилось, особенно когда мы выехали на прозрачный лед, это такая красота😍
- ДДарья9 августа 2023Невероятный день на Ольхоне в мини-группеЭкскурсия понравилась! Маршрут очень живописный❤️ Александр много рассказывал, ответил на все вопросы, успевал шутить и вести буханку по ольхонским горочкам. Спасибо!
- ААнастасия29 июля 2023Невероятный день на Ольхоне в мини-группеВсе нормально, красиво накрыли стол и вкусно накормили. Времени хватало на осмотр, 8 раз остановились, 2 раза купались.
- ММакарова30 марта 2023Джиппинг на остров Ольхон по льду БайкалаСпасибо Александру за восхитительную поездку: за фантастические виды, интересные рассказы, профессиональные фото (никаких баб на льду😆), за катание на коньках,
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Мыс Саган-Хушун»
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