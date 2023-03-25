Программа тура: Туры в Бурятию и на Байкал обязательно включают в себя посещение дацанов — культовых сооружений, характерных для буддийской религии. Здания очень красивы и самобытны, некоторые из них напоминают тайские пагоды. Зимние экскурсионные туры по Бурятии также подарят нам захватывающие катания по заледеневшему Байкалу. Подобное катание на надёжных УАЗах абсолютно безопасно, потому что байкальский лёд по крепости похож на алмаз. На УАЗах мы посетим сказочные ледовые пещеры, бриллиантовые гроты и искрящиеся торосы. Кроме того, предполагаются туры по святым местам Бурятии — мы увидим дворец Богини Янжима, расположенный в окружении гор. И, конечно, в путешествии погуляем по городу Улан-Удэ — столице Бурятии. Это очень красивый населённый пункт со своей историей и культурой. Во время экскурсии обязательно попробуем шедевры местной кухни! Этнографический музей народов Забайкалья, перевал Пыхта, маяк в селе Турка, камень Черепаха, Баргузинский залив, пос. Усть-Баргузин. В 10:00 по местному времени (МСК+5) – сбор группы в аэропорту г. Улан-Удэ (аэропорт «Байкал»). Схема проезда в г. Улан-Удэ. Зимний тур в Бурятию начинается начинается с переезда в село Усть-Баргузин. Но сначала посетим этнографический музей народов Забайкалья. Музей находится в посёлке Верхняя Берёзовка. Это огромный парковый комплекс, а не просто скромные залы с экспонатами. Особенность музея состоит в том, что практически вся экспозиция расположена под открытым небом. Здесь увидим не только традиционные, разноцветные бурятские строения, но и каменные столбы, испещрённые таинственными письменами. Далее посмотрим местные достопримечательности: поднимемся на перевал Пыхта и полюбуемся камнем Черепаха. Перевал Пыхта хребта Улан-Бургасы – своеобразная кухня погоды в Бурятии. Программа зимнего тура не могла проигнорировать это знаковое место. Здесь находится несколько святых мест, отмеченных разноцветными лентами на деревьях и различных столбиках. Следующий пункт зимнего тура в Бурятию – это неспешное любование живописным маяком и камнем, издалека очень похожим на огромную черепаху. Для этого отправимся на северную окраину деревеньки Турка. Черепаха стоит в воде Байкала, в нескольких метрах от берега, и ходят слухи, что во время полнолуния рептилия оживает. Существует былина о Чёрном шамане, которого победила черепаха, чем и спасла всех местных жителей. Но она имела несчастье разбить главный артефакт злодея – чёрную жемчужину, после чего окаменела навеки. Есть только одна ночь в году – весеннее полнолуние - когда рептилия сбрасывает каменные оковы. Приехав на берег Баргузинского залива, поселимся в гостинице в поселке Усть-Баргузин. Здесь проведем ближайшие 4 ночи. Активная часть тура: 5,8 км, продолжительность маршрута 7-8 часов. День 2. Термальные источники Гусиха, катание на лыжах. Продолжаем исследовать просторы Бурятии! В этих местах всегда много снега, чем мы сегодня и воспользуемся. Возьмем лыжи и на них покатаемся по зимнему лесу)). Навык катания на лыжах не требуется, инструктор всему научит на месте. Далее едем в селение Гусиха, которое может похвастаться своими термальными источниками. После лесной прогулки нам будет приятно расслабиться в ваннах с термальной водой. Активная часть: 3 км. пешком, продолжительность 5-6 часов. День 3. Полуостров Святой нос, Чивыркуйский залив, термальный источник Змеёвый. В каждом нашем туре есть день с эдакой вишенкой на торте;). Сегодня тот самый день! Почти весь зимний тур в Бурятию проходит в черте Забайкальского национального парка. Эта территория очень живописна, поэтому ее тщательно оберегают! В этот день полюбуемся на Святой Нос – крупнейший полуостров Байкала. С одной его стороны раскинулся Баргузинский залив, а с другой стороны – Чивыркуйский. Чивыркуйский залив – это второй по величине залив великого озера Байкал. И именно по его льдам будем с удовольствием кататься на УАЗиках. В это время толщина льда достигает около 1,5-2 м! Обязательно остановимся в наиболее интересных локациях, чтобы сделать уникальные фотографии. Обогнув полуостров Святой нос, приедем в бухту Змеиная. Здесь расположен термальный источник, температура воды в котором варьируется от 38 до 45 градусов по Цельсию. В нём-то мы и искупаемся! Этот источник помогает улучшить иммунную систему и здорово бодрит. А потом, это ведь зимний тур – пока вы наслаждаетесь тёплой, целебной водой, вокруг лежат царственные снега и драгоценными сапфирами сверкают льды. Разве не романтично? Активная часть тура: 6,7 км, продолжительность маршрута 7-8 часов. День 4. Сувинская Саксония, Камень-бык, экотропа во дворец богини Янжима. Сегодня у нас длинный и очень насыщенный день! Выезжаем пораньше, чтобы все успеть. Сначала отправимся в Сувинскую Саксонию – местность с очень живописными скалами. По легенде, эти места давным-давно являлись домом для баргутов – древних жителей долины. Буряты верят, что именно здесь живут местные духи)). Наш инструктор говорит, что в этих местах потрясающая энергетика! Далее посмотрим на необычный Камень-бык в Баргузинской долине, после чего отправляемся ко дворцу богини Янжима! Дацан Янжимы расположился у подножия горы, название которой переводится как «свидание» или «встреча». Места здесь дикие и очень живописные, отовсюду виден Баргузинский хребет. Божество Янжима считается ответственной за рождение детей, поэтому возле храма множество детских игрушек, колыбелек, ленточек и прочих атрибутов. Сюда очень часто приходят туристы, которые мечтают, чтобы в их семье появились детишки. Неподалеку от места, где построен храм, один из лам когда-то обнаружил лик богини Янжимы, проступивший на камне. К этому камню сейчас ведёт экологическая тропа, пройти по ней можно в любую погоду, поскольку дорога обустроена и покрыта деревянным настилом. Возле валуна с ликом богини, по уверениям многих туристов, чувствуется неудержимая энергетика. Поэтому здесь можно загадывать желания и исполнять мечты, предварительно пройдя по священному кругу – гороо. Активная часть тура: 5,5 км, продолжительность маршрута 7-8 часов. День 5. Мыс Холодянка и купание в чанах на берегу Байкала. Зимняя экскурсия по Байкалу продолжается! В этот день отправляемся гулять пешком на мыс Холодянка. Дорога пройдет мимо хвойного леса и приведёт на берег озера Байкал! Здесь мы потрогаем ладошкой красивейший лёд и полюбуемся на те самые знаменитые застывшие пузырьки подо льдом))). Также изюминка этого места - огромный чан с горячей водой, подогреваемый дровами. С удовольствием искупаемся и сделаем весьма необычные фото в этих местах! Затем нас ждет переезд в город Улан-Удэ, где поселимся в гостинице. Активная часть тура: 4,2 км. пешком. Продолжительность переезда около 4-5 часов. День 6. Иволгинский Дацан, ступа Бадма Сэсэг, прогулка по городу Улан-Удэ. Начнем день с осмотра весьма любопытной достопримечательности страны – Иволгинского дацана. Это эффектный буддийский монастырь с зеленой крышей, устремленной в небо. Возле него стоят белоснежные ступы, которые поблескивают на солнце своими золотыми орнаментами. Первое ощущение, когда видишь такую красоту – что ты оказался на Тибете! Чего здесь только нет: субурганы, храмы-дуганы в честь воплощения Будды и молельные колёса под названием хурдэ. Полюбуемся необычной архитектурой всех этих сооружений и окунемся в необыкновенную атмосферу умиротворения и спокойствия, царящую на территории дацана. Следующим пунктом тура станет ступа Бадма Сэсэг. Она представляет собой белоснежный мемориал с заостренной крышей, украшенный витиеватыми орнаментами, сюжеты которых повествуют о религиозных событиях буддистов. Высота ступы 9 м, её украшает традиционный соёмбо – символ вечности. Считается, что сооружение – настоящий концентратор божественной энергии, поэтому, если задумать заветное желание, оно обязательно исполнится:)) Зимний тур в Бурятию продолжится прогулкой по старинной части города Улан-Удэ. Жители города очень трепетно относятся к своей истории, поэтому в центре можно от души полюбоваться памятниками архитектуры, старинной застройкой, относящейся к деревянному зодчеству, а также знаменитой Триумфальной аркой. Также сегодня мы увидим колоритное советское наследие – самый большой в мире памятник Ленину в виде огромной головы. Первый день завершён, но сразу становится понятно, что тур в Бурятию зимой никого не оставит равнодушным! Активная часть тура: 9,8 км. День 7. Прощание с Бурятией. Сегодня прощаемся с гостеприимной Бурятией и ее столицей. Выселение из гостиницы до 11:00, самостоятельный отъезд в аэропорт. В городе работает сервис Яндекс-такси. В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура по Бурятии может быть изменен. Важно:

Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура. Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура.