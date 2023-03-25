Приглашаем в наш новый тур на зимний Байкал! На этот раз отправляемся в Бурятию. Это республика, которая раскинулась вдоль южного берега великого озера Байкал. Здесь также будет очень много льда,
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание тура
Программа тура: Туры в Бурятию и на Байкал обязательно включают в себя посещение дацанов — культовых сооружений, характерных для буддийской религии. Здания очень красивы и самобытны, некоторые из них напоминают тайские пагоды. Зимние экскурсионные туры по Бурятии также подарят нам захватывающие катания по заледеневшему Байкалу. Подобное катание на надёжных УАЗах абсолютно безопасно, потому что байкальский лёд по крепости похож на алмаз. На УАЗах мы посетим сказочные ледовые пещеры, бриллиантовые гроты и искрящиеся торосы. Кроме того, предполагаются туры по святым местам Бурятии — мы увидим дворец Богини Янжима, расположенный в окружении гор. И, конечно, в путешествии погуляем по городу Улан-Удэ — столице Бурятии. Это очень красивый населённый пункт со своей историей и культурой. Во время экскурсии обязательно попробуем шедевры местной кухни! Этнографический музей народов Забайкалья, перевал Пыхта, маяк в селе Турка, камень Черепаха, Баргузинский залив, пос. Усть-Баргузин. В 10:00 по местному времени (МСК+5) – сбор группы в аэропорту г. Улан-Удэ (аэропорт «Байкал»). Схема проезда в г. Улан-Удэ. Зимний тур в Бурятию начинается начинается с переезда в село Усть-Баргузин. Но сначала посетим этнографический музей народов Забайкалья. Музей находится в посёлке Верхняя Берёзовка. Это огромный парковый комплекс, а не просто скромные залы с экспонатами. Особенность музея состоит в том, что практически вся экспозиция расположена под открытым небом. Здесь увидим не только традиционные, разноцветные бурятские строения, но и каменные столбы, испещрённые таинственными письменами. Далее посмотрим местные достопримечательности: поднимемся на перевал Пыхта и полюбуемся камнем Черепаха. Перевал Пыхта хребта Улан-Бургасы – своеобразная кухня погоды в Бурятии. Программа зимнего тура не могла проигнорировать это знаковое место. Здесь находится несколько святых мест, отмеченных разноцветными лентами на деревьях и различных столбиках. Следующий пункт зимнего тура в Бурятию – это неспешное любование живописным маяком и камнем, издалека очень похожим на огромную черепаху. Для этого отправимся на северную окраину деревеньки Турка. Черепаха стоит в воде Байкала, в нескольких метрах от берега, и ходят слухи, что во время полнолуния рептилия оживает. Существует былина о Чёрном шамане, которого победила черепаха, чем и спасла всех местных жителей. Но она имела несчастье разбить главный артефакт злодея – чёрную жемчужину, после чего окаменела навеки. Есть только одна ночь в году – весеннее полнолуние - когда рептилия сбрасывает каменные оковы. Приехав на берег Баргузинского залива, поселимся в гостинице в поселке Усть-Баргузин. Здесь проведем ближайшие 4 ночи. Активная часть тура: 5,8 км, продолжительность маршрута 7-8 часов. День 2. Термальные источники Гусиха, катание на лыжах. Продолжаем исследовать просторы Бурятии! В этих местах всегда много снега, чем мы сегодня и воспользуемся. Возьмем лыжи и на них покатаемся по зимнему лесу)). Навык катания на лыжах не требуется, инструктор всему научит на месте. Далее едем в селение Гусиха, которое может похвастаться своими термальными источниками. После лесной прогулки нам будет приятно расслабиться в ваннах с термальной водой. Активная часть: 3 км. пешком, продолжительность 5-6 часов. День 3. Полуостров Святой нос, Чивыркуйский залив, термальный источник Змеёвый. В каждом нашем туре есть день с эдакой вишенкой на торте;). Сегодня тот самый день! Почти весь зимний тур в Бурятию проходит в черте Забайкальского национального парка. Эта территория очень живописна, поэтому ее тщательно оберегают! В этот день полюбуемся на Святой Нос – крупнейший полуостров Байкала. С одной его стороны раскинулся Баргузинский залив, а с другой стороны – Чивыркуйский. Чивыркуйский залив – это второй по величине залив великого озера Байкал. И именно по его льдам будем с удовольствием кататься на УАЗиках. В это время толщина льда достигает около 1,5-2 м! Обязательно остановимся в наиболее интересных локациях, чтобы сделать уникальные фотографии. Обогнув полуостров Святой нос, приедем в бухту Змеиная. Здесь расположен термальный источник, температура воды в котором варьируется от 38 до 45 градусов по Цельсию. В нём-то мы и искупаемся! Этот источник помогает улучшить иммунную систему и здорово бодрит. А потом, это ведь зимний тур – пока вы наслаждаетесь тёплой, целебной водой, вокруг лежат царственные снега и драгоценными сапфирами сверкают льды. Разве не романтично? Активная часть тура: 6,7 км, продолжительность маршрута 7-8 часов. День 4. Сувинская Саксония, Камень-бык, экотропа во дворец богини Янжима. Сегодня у нас длинный и очень насыщенный день! Выезжаем пораньше, чтобы все успеть. Сначала отправимся в Сувинскую Саксонию – местность с очень живописными скалами. По легенде, эти места давным-давно являлись домом для баргутов – древних жителей долины. Буряты верят, что именно здесь живут местные духи)). Наш инструктор говорит, что в этих местах потрясающая энергетика! Далее посмотрим на необычный Камень-бык в Баргузинской долине, после чего отправляемся ко дворцу богини Янжима! Дацан Янжимы расположился у подножия горы, название которой переводится как «свидание» или «встреча». Места здесь дикие и очень живописные, отовсюду виден Баргузинский хребет. Божество Янжима считается ответственной за рождение детей, поэтому возле храма множество детских игрушек, колыбелек, ленточек и прочих атрибутов. Сюда очень часто приходят туристы, которые мечтают, чтобы в их семье появились детишки. Неподалеку от места, где построен храм, один из лам когда-то обнаружил лик богини Янжимы, проступивший на камне. К этому камню сейчас ведёт экологическая тропа, пройти по ней можно в любую погоду, поскольку дорога обустроена и покрыта деревянным настилом. Возле валуна с ликом богини, по уверениям многих туристов, чувствуется неудержимая энергетика. Поэтому здесь можно загадывать желания и исполнять мечты, предварительно пройдя по священному кругу – гороо. Активная часть тура: 5,5 км, продолжительность маршрута 7-8 часов. День 5. Мыс Холодянка и купание в чанах на берегу Байкала. Зимняя экскурсия по Байкалу продолжается! В этот день отправляемся гулять пешком на мыс Холодянка. Дорога пройдет мимо хвойного леса и приведёт на берег озера Байкал! Здесь мы потрогаем ладошкой красивейший лёд и полюбуемся на те самые знаменитые застывшие пузырьки подо льдом))). Также изюминка этого места - огромный чан с горячей водой, подогреваемый дровами. С удовольствием искупаемся и сделаем весьма необычные фото в этих местах! Затем нас ждет переезд в город Улан-Удэ, где поселимся в гостинице. Активная часть тура: 4,2 км. пешком. Продолжительность переезда около 4-5 часов. День 6. Иволгинский Дацан, ступа Бадма Сэсэг, прогулка по городу Улан-Удэ. Начнем день с осмотра весьма любопытной достопримечательности страны – Иволгинского дацана. Это эффектный буддийский монастырь с зеленой крышей, устремленной в небо. Возле него стоят белоснежные ступы, которые поблескивают на солнце своими золотыми орнаментами. Первое ощущение, когда видишь такую красоту – что ты оказался на Тибете! Чего здесь только нет: субурганы, храмы-дуганы в честь воплощения Будды и молельные колёса под названием хурдэ. Полюбуемся необычной архитектурой всех этих сооружений и окунемся в необыкновенную атмосферу умиротворения и спокойствия, царящую на территории дацана. Следующим пунктом тура станет ступа Бадма Сэсэг. Она представляет собой белоснежный мемориал с заостренной крышей, украшенный витиеватыми орнаментами, сюжеты которых повествуют о религиозных событиях буддистов. Высота ступы 9 м, её украшает традиционный соёмбо – символ вечности. Считается, что сооружение – настоящий концентратор божественной энергии, поэтому, если задумать заветное желание, оно обязательно исполнится:)) Зимний тур в Бурятию продолжится прогулкой по старинной части города Улан-Удэ. Жители города очень трепетно относятся к своей истории, поэтому в центре можно от души полюбоваться памятниками архитектуры, старинной застройкой, относящейся к деревянному зодчеству, а также знаменитой Триумфальной аркой. Также сегодня мы увидим колоритное советское наследие – самый большой в мире памятник Ленину в виде огромной головы. Первый день завершён, но сразу становится понятно, что тур в Бурятию зимой никого не оставит равнодушным! Активная часть тура: 9,8 км. День 7. Прощание с Бурятией. Сегодня прощаемся с гостеприимной Бурятией и ее столицей. Выселение из гостиницы до 11:00, самостоятельный отъезд в аэропорт. В городе работает сервис Яндекс-такси. В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура по Бурятии может быть изменен. Важно:
Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура. Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Улан-Удэ
- Иволгинский Дацан
- Ступа Бадма Сэсэг
- Этнографический музей народов Забайкалья
- Перевал Пыхта
- Камень Черепаха
- Баргузинский залив
- Село Максимиха
- Экопарк «Светлая поляна»
- Чивыркуйский залив
- Полуостров Святой нос
- Термальный источник Змеёвый
- Экотропа ко дворцу богини Янжима
- Смотровая «Семь холмов»
- Озеро Духовое
Что включено
- Тур по Бурятии Клуб проводит третий год подряд, но инструктор Волков Илья впервые будет вести данный маршрут. Все локации в туре инструктор посетит впервые вместе с туристами. Инструктор Илья имеет 4-х летний опыт проведения туров по зимнему Байкалу возле острова Ольхон.
- Автотранспортные переезды по маршруту на микроавтобусе.
- Переезды по маршруту на УАЗах.
- Проживание в гостинице.
- Трехразовое питание.
- Регистрация группы в МЧС.
- Входные билеты в Иволгинский дацан, Этнографический музей народов Забайкалья, термальные термальные источники Змеевые, Гусихинские, купание в чанах.
- Билеты в Забайкальский национальный парк.
- Услуги инструктора-проводника.
Что не входит в цену
- Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Улан-Удэ).
- Обеды в 1, 2 и 7-й день, ужин в 1-й день (350-450 руб. /чел.).
- По желанию, прокат коньков (150-200 руб. /час), велосипедов (350-450 руб. /час).
- Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы.
- Страховка (не обязательно).
Место начала и завершения?
Г. Улан-Удэ (аэропорт)
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
- Район путешествия: Российская Федерация, Республики Бурятия, г. Улан-Удэ, озеро Байкал
- Старт маршрута: г. Улан-Удэ (аэропорт) в 10:00 по местному времени (МСК+5)
- Финиш маршрута: г. Улан-Удэ (аэропорт) в 16:00 по местному времени (МСК+5)
- Часовой пояс: время отличается от московского времени на +5 часов
- Денежная единица: российский рубль
- Тип отдыха: проживание в гостинице, прогулки налегке
- Проживание: гостиница
- Питание: трехразовое (завтрак и ужин в кафе, обед - сухой паек на маршруте)
- Маршрут проходит на высоте: 440-520 м
- Протяженность маршрута: 60,4 км
- Ограничение по возрасту: от 8 до 60 лет
- Уровень сложности маршрута: умеренный (70% маршрута), средний (30% маршрута)
- Мобильная связь по маршруту: практически постоянно. Во время прогулок мобильная связь иногда может отсутствовать. Наибольшие зоны покрытия имеют операторы Билайн и Теле-2. Мобильный интернет 3G есть у всех операторов, но 4G у МТС, Мегафона и Теле2
- Инфраструктура: в поселке Листвянка и поселке Хужир есть небольшие продуктовые магазины, кафе. Для оплаты в кафе и магазинах следует иметь наличные деньги, оплата банковскими картами не развита
- Одежда. В путешествиях на Байкал очень важен принцип многослойности одежды. Зимой на Байкале может быть мороз - 15 С… - 20 С, яркое солнце в безветренную погоду, порой может дуть сильный ветер. Комбинируя одежду, вы будете комфортно себя чувствовать в любых погодных условиях
- 1. Нижний слой. Термобелье - футболка с длинным рукавом и кальсоны
- 2. Средний слой. Кофта и штаны из флиса
- 3. Верхний слой. Ветрозащитные, утепленные куртка (с капюшоном) и штаны. Прекрасный вариант - пуховые куртки с мембраной или одежда с утеплителем
- Обувь. Во время похода мы передвигаемся по скользкому льду, ледяным гротам и камням, поднимаемся и спускаемся по льду. Поэтому необходимо, чтобы обувь была удобной, теплой, защищала стопу и имела нескользкую подошву
- Валенки брать в поход не рекомендуется. Это отличная, теплая обувь, но они совершенно не держат стопу
- Носки. Шерстяные носки, треккинговые носки с добавлением шерсти или термоноски. Термоноски хорошо отводят влагу и сохраняют тепло
- Самонагревающиеся вкладыши-стельки. Если ваши пальцы ног мерзнут всегда и в любой обуви, то рекомендуем взять с собой самогревы для пальцев ног (одноразовые соляные грелки). Они имеют с одной стороны скругленную форму и приклеиваются к носку, сохраняют тепло в течение 4-7 часов после вскрытия упаковки
- Ледоступы, кошки для гололёда или айсеры. Это очень важный пункт снаряжения для зимней поездки. Мы проводим на льду большое количество времени, лёд под ногами скользкий, порой также будет встречаться битый лёд. По такой поверхности гораздо удобнее перемещаться, когда к вашей обуви прикреплены ледоступы/кошки/айсеры, чтобы подошвы не скользили
- Айсеры или городские кошки в походах очень удобны, они позволяют быстрее преодолевать обледенелые поверхности, а также снижают риск травматизма. До начала похода необходимо примерить их на всю обувь, которую вы будете брать с собой
- Перчатки. Следует взять две пары, так как почти весь день вы будете их носить, а перчатки достаточно быстро промокают. Для фотографов прекрасный вариант - это гибридные перчатки-варежки с откидывающимся верхом. Перчатка без пальцев позволяет удобно держать фотоаппарат и нажимать на кнопки, а откидывающаяся варежка оперативно согревает замерзшие пальцы
- Варежки с пуховым, шерстяным или синтетическим утеплителем. Надеваются поверх перчаток во время сильного мороза и ветра
- Шапка. Шапку вы будете носить весь поход. Она должна быть максимально теплой и комфортной. Для разнообразия можно взять вторую шапку, яркую и позитивную, с помопном, с ушками или с хвостом для красочных фотографий
- Защита для лица. Зимой на Байкале может дуть сильный ветер, особенно на открытом льду. Самая удобная защита для лица - это балаклава, флисовый шарф-труба или флисовая полумаска для нижней части лица, застегивающаяся на затылке липучкой. Одну из перечисленных вещей обязательно следует взять с собой
- Солнцезащитные очки. В ясные дни очки защищают глаза от воздействия солнечных лучей, которые могут обжечь внешние слои глаза. Снег отражает до 80% солнечных лучей. Когда солнечный свет отражается от снега, он становится очень ярким и сопровождается интенсивным блеском, из-за которого затруднительно смотреть
- Солнцезащитный крем. Рекомендуем взять с собой, особенно людям с чувствительной кожей
- Фонарик. Желательно иметь налобный фонарь, чтобы ваши руки были свободны. Также фонарь будет вам полезен для подсветки гротов, льда или ледяных пещер
- Туристический коврик. Его следует иметь с собой в любом походе. Вещь легкая, удобная и практически незаменимая На подподпник можно присесть, прилечь при фотосъемке, также во время ходьбы он защищает спину от ветра
- Сушилки для обуви. Поскольку практически весь день мы проводим на улице, то к вечеру обувь становится влажной, ее необходимо просушивать. Сушилки особенно полезны при отсутствии запасной пары обуви
- Трекинговые палки. С палками легче идти и сохранять равновесие на льду
- Термос. Во время прогулки по льду чашечка горячего чая с байкальскими травами всегда будет кстати
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
Жукова
25 мар 2023
Большое спасибо за организацию тура Экскурсии тщательно продуманы, узнали очень много познавательной информации! Отдельное спасибо нашему инструктору - Ляле Шамшитдиновой! Ответственный, эрудированный и заботливый человек. С таким инструктором чувствуешь себя вип-клиентом. Неделя поездки пролетела как пара дней.
А
Алексей
22 мар 2023
Это второй мой тур с Восходом. Благодаря их работе и инструктору путешествие получилось очень весёлым, интересным и безопасным. Путешествую по России уже много и есть с чем сравнить. Поездка только недавно закончилась, но уже тоскую, жду следующего отпуска и снова в путь с Восходом. Желаю всем таких же ярких впечатлений.
И
Иванова
18 фев 2023
Спасибо большое Восходу за прекрасный тур по Бурятии! Поездка выдалась насыщенной, мы полностью погрузились в местную культуру через историю, кухню, духовную жизнь и общение с коренными жителями. И конечно же попали в великолепный Байкал и Забайкальский национальный парк с их бескрайними просторами. Гостиница в Усть-Баргузине приятно удивила комфортом, питались качественно. Отдельная благодарность нашему прекрасному инструктору Ляле и водителю Оле!
И
Ирина
12 фев 2023
Организаторам выражаю благодарность за тур! Программа в целом соответствует описанию на сайте. Единственное - очень хотелось больше льда. Кормили не просто вкусно, а супервкусно и душевно! Даже перекусы на маршруте благодаря Ляле вкусные и полезные) Ей также спасибо за работу: ощущение безопасности, надежности, внимание к потребностям каждого члена группы, интересные рассказы. Буду Вас рекомендовать.
Н
Наталья
15 янв 2023
Организация нашей поездки получилась прекрасная от и до — место проживания, программа поездки, логистика. В общем, спасибо, что вы такие прекрасные есть и дарите столько счастливых эмоций и воспоминаний на всю жизнь.
М
Мария
13 янв 2023
Хочу выразить благодарность организаторам тура и, самое главное, нашему прекрасному инструктору Ляле за незабываемую поездку на Байкал и знакомство с таким чудеснейшим регионом как Бурятия. Маршрут разнообразен, посетили дацаны и не только, у нас был профессиональные водители, которые порой рассказывали круче экскурсоводов, питание и проживание на высшем уровне.
С
Сычева
1 янв 2023
Всю неделю я была просто СЧАСТЛИВА! Четкая организация тура (я даже не ожидала, что мы будем жить в таких замечательных условиях, и кормили нас сытно и вкусно), отдельное спасибо нашим инструкторам за позитив и желание показать как можно больше удивительных мест, за внимание к туристам)))), и спасибо всей нашей весёлой и активной группе!!!
Тур входит в следующие категории Байкала
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