7 дней
Байкал. Места силы Бурятии
Начало: Г. Улан-Удэ (аэропорт)
Расписание: См. календарь
Завтра в 10:00
16 мар в 10:00
84 000₽ за человека
3 дня
Зимний Байкал: великолепие природы и культуры за 3 дня
Откройте для себя зимний Байкал с нашим эксклюзивным туром. Величественные пейзажи и культурное наследие ждут вас
Начало: Улан-Удэ
Расписание: 1 февраля по 30 апреля
Завтра в 07:00
24 ноя в 07:00
39 600₽ за человека
8 дней
Сияние льда: 8 незабываемых дней на Байкале
Начало: Улан-Удэ
Расписание: с 1 февраля по 20 апреля
1 фев в 07:00
2 фев в 07:00
72 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина1 апреля 2024Зимний Байкал во всем великолепии: все лучшее за 3 дняУспели увидеть зимний Байкал. Спасибо экскурсоводам, вывозили сразу на места, где еще в конце марта сохранялось великолепие зимнего Байкала. Спасибо Марии, организатору туру. Всегда на связи. Понравилось радушность местного населения.
- ВВера24 февраля 2024Зимний Байкал во всем великолепии: все лучшее за 3 дняОтдых был в феврале. Зимний Байкал прекрасен! Виды потрясающие. Поездка на о. Ольхон п. Хужир -место силы! Много открытий для себя! Организатору Марии, гиду Ольге -спасибо за прекрасные экскурсии!
- ЖЖукова25 марта 2023Большое спасибо за организацию тура Экскурсии тщательно продуманы, узнали очень много познавательной информации! Отдельное спасибо нашему инструктору - Ляле Шамшитдиновой! Ответственный, эрудированный и заботливый человек. С таким инструктором чувствуешь себя вип-клиентом. Неделя поездки пролетела как пара дней.
- ААлексей22 марта 2023Это второй мой тур с Восходом. Благодаря их работе и инструктору путешествие получилось очень весёлым, интересным и безопасным. Путешествую по
- ИИванова18 февраля 2023Спасибо большое Восходу за прекрасный тур по Бурятии! Поездка выдалась насыщенной, мы полностью погрузились в местную культуру через историю, кухню,
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Улан-Удэ»
Самые популярные туры этой рубрики на Байкале
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть на Байкале
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур на Байкале в ноябре 2024
Сейчас на Байкале в категории "Улан-Удэ" можно забронировать 3 тура от 39 600 до 84 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте тур на Байкале на 2024 год по теме «Улан-Удэ», 10 ⭐ отзывов, цены от 39600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь