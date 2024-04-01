М Марина Зимний Байкал во всем великолепии: все лучшее за 3 дня Успели увидеть зимний Байкал. Спасибо экскурсоводам, вывозили сразу на места, где еще в конце марта сохранялось великолепие зимнего Байкала. Спасибо Марии, организатору туру. Всегда на связи. Понравилось радушность местного населения.

В Вера Зимний Байкал во всем великолепии: все лучшее за 3 дня Отдых был в феврале. Зимний Байкал прекрасен! Виды потрясающие. Поездка на о. Ольхон п. Хужир -место силы! Много открытий для себя! Организатору Марии, гиду Ольге -спасибо за прекрасные экскурсии!

Ж Жукова Байкал. Места силы Бурятии Большое спасибо за организацию тура Экскурсии тщательно продуманы, узнали очень много познавательной информации! Отдельное спасибо нашему инструктору - Ляле Шамшитдиновой! Ответственный, эрудированный и заботливый человек. С таким инструктором чувствуешь себя вип-клиентом. Неделя поездки пролетела как пара дней.

А Алексей Байкал. Места силы Бурятии читать дальше России уже много и есть с чем сравнить. Поездка только недавно закончилась, но уже тоскую, жду следующего отпуска и снова в путь с Восходом. Желаю всем таких же ярких впечатлений. Это второй мой тур с Восходом. Благодаря их работе и инструктору путешествие получилось очень весёлым, интересным и безопасным. Путешествую по