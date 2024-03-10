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Авторский тур
3 дня
Фотопутешествие по топовым локациям Байкала: съемка с дрона
Вас ждет трехдневное путешествие по величественному Байкалу с профессиональной фотосессией и уникальными кадрами
Начало: Аэропорт Иркутска
Расписание: Точное время зависит от вашего адреса
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
72 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Байкалом
Начало: Аэропорт Иркутска
Расписание: 24.08.22 — 29.08.22 в 10:00
9 июля в 10:00
16 июля в 10:00
69 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Золотое кольцо Байкала. Экспресс-тур на 6 дней
Начало: Г. Иркутск, аэропорт или ж/д вокзал
25 авг в 08:00
1 сен в 08:00
80 380₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна10 марта 2024Я в восторге! Тур отличный, интересный, красивый, заряжающий. Организация на 5+! Гиду Игорю и фотографу Кристине отдельная благодарность. Мы радовались как дети! Мой ребенок сказал, что это лучшее путешествие, в котором он был. Огромное спасибо за эмоции!
- ММихаил15 апреля 2023Четыре дня на льду БайкалаС супругой были на Байкале зимой. Таких сильных эмоций мы не испытывали долго. Мощная насыщенная программа с хорошими маршрутами, влюбились в Байкал. Павел и Наталья настоящие профессионалы.
- ЛЛузина30 марта 2023По зимнему льду БайкалаБайкал волшебный, но чтобы настолько! Программа выдалась насыщенной, и даже более того, но проходило все без напряга. Илья — потрясающий инструктор!!! Веселый, отзывчивый, знает кучу историй. Тур удался на 5 с большим плюсом!!!
- ККорелина29 марта 2023По зимнему льду БайкалаБайкал превзошел все мои ожидания, его красота покоряет навсегда! Нам безумно повезло с погодой, почти все дни на маршрутах светило
- ТТатьяна27 марта 2023По зимнему льду БайкалаПриехали из Севастополя, с 13 по 19 марта отдыхали на турбазе Наратей. Инструктор у нас был Илья. Всё, начиная со
- ЖЖукова25 марта 2023Байкал. Места силы БурятииБольшое спасибо за организацию тура Экскурсии тщательно продуманы, узнали очень много познавательной информации! Отдельное спасибо нашему инструктору - Ляле Шамшитдиновой! Ответственный, эрудированный и заботливый человек. С таким инструктором чувствуешь себя вип-клиентом. Неделя поездки пролетела как пара дней.
- ААлексей22 марта 2023Байкал. Места силы БурятииЭто второй мой тур с Восходом. Благодаря их работе и инструктору путешествие получилось очень весёлым, интересным и безопасным. Путешествую по
- ТТамара13 марта 2023Четыре дня на льду БайкалаТщательно организаны туры и маршруты, заботливое отношение к туристам. Спасибо за все!
- ИИванова18 февраля 2023Байкал. Места силы БурятииСпасибо большое Восходу за прекрасный тур по Бурятии! Поездка выдалась насыщенной, мы полностью погрузились в местную культуру через историю, кухню,
- ВВиктория15 декабря 2022Я так скучала по этим эмоциям… Полный восторг от того места, в котором ты находишься. Каждый день наполнен таким разнообразием
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Из аэропорта»
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Сколько стоит тур на Байкале в июле 2024
Сейчас на Байкале в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 тура от 69 000 до 80 380. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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