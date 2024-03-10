Туры из аэропорта Байкала

Найдено 3 тура в категории «Из аэропорта» на Байкале, цены от 69 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотопутешествие по топовым локациям Байкала
Авторский тур
3 дня
11 отзывов
Фотопутешествие по топовым локациям Байкала: съемка с дрона
Вас ждет трехдневное путешествие по величественному Байкалу с профессиональной фотосессией и уникальными кадрами
Начало: Аэропорт Иркутска
Расписание: Точное время зависит от вашего адреса
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
72 500 за человека
Знакомство с Байкалом
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Байкалом
Начало: Аэропорт Иркутска
Расписание: 24.08.22 — 29.08.22 в 10:00
9 июля в 10:00
16 июля в 10:00
69 000 за человека
Золотое кольцо Байкала. Экспресс-тур на 6 дней
Авторский тур
5 дней
Золотое кольцо Байкала. Экспресс-тур на 6 дней
Начало: Г. Иркутск, аэропорт или ж/д вокзал
25 авг в 08:00
1 сен в 08:00
80 380 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    10 марта 2024
    Фотопутешествие по топовым локациям Байкала
    Я в восторге! Тур отличный, интересный, красивый, заряжающий. Организация на 5+! Гиду Игорю и фотографу Кристине отдельная благодарность. Мы радовались как дети! Мой ребенок сказал, что это лучшее путешествие, в котором он был. Огромное спасибо за эмоции!
  • М
    Михаил
    15 апреля 2023
    Четыре дня на льду Байкала
    С супругой были на Байкале зимой. Таких сильных эмоций мы не испытывали долго. Мощная насыщенная программа с хорошими маршрутами, влюбились в Байкал. Павел и Наталья настоящие профессионалы.
  • Л
    Лузина
    30 марта 2023
    По зимнему льду Байкала
    Байкал волшебный, но чтобы настолько! Программа выдалась насыщенной, и даже более того, но проходило все без напряга. Илья — потрясающий инструктор!!! Веселый, отзывчивый, знает кучу историй. Тур удался на 5 с большим плюсом!!!
  • К
    Корелина
    29 марта 2023
    По зимнему льду Байкала
    Байкал превзошел все мои ожидания, его красота покоряет навсегда! Нам безумно повезло с погодой, почти все дни на маршрутах светило
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    солнце (ну без шаманизма тут тоже не обошлось;)). Нам удалось вдоволь находиться по льду, наползаться по нему, послушали его звуки (иногда с замиранием сердца), даже смогли покататься на хивусе.

  • Т
    Татьяна
    27 марта 2023
    По зимнему льду Байкала
    Приехали из Севастополя, с 13 по 19 марта отдыхали на турбазе Наратей. Инструктор у нас был Илья. Всё, начиная со
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    встречи в аэропорту в Иркутске до окончания тура, было просто прекрасно. Обслуживание, питание, мероприятия — супер! Огромное спасибо Илье за терпение, понимание и профессионализм.

  • Ж
    Жукова
    25 марта 2023
    Байкал. Места силы Бурятии
    Большое спасибо за организацию тура Экскурсии тщательно продуманы, узнали очень много познавательной информации! Отдельное спасибо нашему инструктору - Ляле Шамшитдиновой! Ответственный, эрудированный и заботливый человек. С таким инструктором чувствуешь себя вип-клиентом. Неделя поездки пролетела как пара дней.
  • А
    Алексей
    22 марта 2023
    Байкал. Места силы Бурятии
    Это второй мой тур с Восходом. Благодаря их работе и инструктору путешествие получилось очень весёлым, интересным и безопасным. Путешествую по
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    России уже много и есть с чем сравнить. Поездка только недавно закончилась, но уже тоскую, жду следующего отпуска и снова в путь с Восходом. Желаю всем таких же ярких впечатлений.

  • Т
    Тамара
    13 марта 2023
    Четыре дня на льду Байкала
    Тщательно организаны туры и маршруты, заботливое отношение к туристам. Спасибо за все!
  • И
    Иванова
    18 февраля 2023
    Байкал. Места силы Бурятии
    Спасибо большое Восходу за прекрасный тур по Бурятии! Поездка выдалась насыщенной, мы полностью погрузились в местную культуру через историю, кухню,
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    духовную жизнь и общение с коренными жителями. И конечно же попали в великолепный Байкал и Забайкальский национальный парк с их бескрайними просторами. Гостиница в Усть-Баргузине приятно удивила комфортом, питались качественно. Отдельная благодарность нашему прекрасному инструктору Ляле и водителю Оле!

  • В
    Виктория
    15 декабря 2022
    Фотопутешествие по топовым локациям Байкала
    Я так скучала по этим эмоциям… Полный восторг от того места, в котором ты находишься. Каждый день наполнен таким разнообразием
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    впечатлений, что ты не сразу вспоминаешь все, что с тобой происходило сегодня. Впечатления… они важнее всего. Идеальная картинка, такой была поездка. Это абсолютный перезагруз, я теперь точно знаю, кто со мной, а кто нет. Я была в горах, видела океан, но ощущение бездны под собой, бездны, которая уходит вглубь почти на 2 км под абсолютно прозрачным льдом, я еще не испытывала. Нельзя описать это пространство, его просто нет, это бесконечность. И именно на этом месте, где обычно толпа людей, я оказалась одна, не забуду. Спасибо ребятам за прекрасную организацию нашего путешествия.

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Из аэропорта»

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Сколько стоит тур на Байкале в июле 2024
Сейчас на Байкале в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 тура от 69 000 до 80 380. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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