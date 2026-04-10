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Байкал персонально для вас: яркие впечатления за 5 дней
Нестандартная авторская программа для активных людей с персональным подходом
«Приглашаем в уникальное авторское путешествие на Малое море озера Байкал»
24 авг в 10:00
31 авг в 10:00
от 88 650 ₽
98 500 ₽ за человека
Бурятия: Байкал по максимуму п/о. Св. Нос, лед, горы, Баргузин в комфортном путешествии
Новый формат активности, куда можно отправиться всей семьёй. Всё будет очень эмоционально и круто
1 мар в 10:00
15 мар в 10:00
от 88 000 ₽ за человека
Зимняя сказка Байкала
Приглашаем вас в наши авторские туры по Байкалу зимой. Это удивительное и очень красивое время на легендарном озере
«Авторские туры на Байкал созданные профессиональными фотографами и гидами»
20 фев в 10:00
16 фев в 10:00
от 105 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Авторские»
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