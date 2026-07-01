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Описание тура

Внимание! Индивидуальный тур возможен в удобную для вас дату.

Откройте для себя мистический остров Ольхон: тур на джипах из Иркутска по зимнему Байкалу!

Всего три дня, но сколько впечатлений! Вы отправитесь в незабываемое путешествие по легендарному острову Ольхон, который считается сердце Байкала. Здесь вас ждут живописные ледяные пейзажи, древние легенды и уникальная культура.

Мы проедем на мощном, но комфортном внедорожнике по самым интересным местам острова, увидим величественные скалы, песчаные пляжи и кристально чистый лёд Байкала. А ещё попробуем настоящую байкальскую кухню и узнаем больше о местных традициях.

Но самое главное — прочувствуем особую атмосферу этого места, где природа и история переплетаются в одно целое. И кто знает, может быть, именно здесь найдутся ответы на терзающие вашу душу вопросы или исполнение самых заветных желаний.

Не упустите возможность отправиться в это увлекательное приключение и открыть для себя все тайны острова Ольхон!