Описание тура
Внимание! Индивидуальный тур возможен в удобную для вас дату.
Откройте для себя мистический остров Ольхон: тур на джипах из Иркутска по зимнему Байкалу!
Всего три дня, но сколько впечатлений! Вы отправитесь в незабываемое путешествие по легендарному острову Ольхон, который считается сердце Байкала. Здесь вас ждут живописные ледяные пейзажи, древние легенды и уникальная культура.
Мы проедем на мощном, но комфортном внедорожнике по самым интересным местам острова, увидим величественные скалы, песчаные пляжи и кристально чистый лёд Байкала. А ещё попробуем настоящую байкальскую кухню и узнаем больше о местных традициях.
Но самое главное — прочувствуем особую атмосферу этого места, где природа и история переплетаются в одно целое. И кто знает, может быть, именно здесь найдутся ответы на терзающие вашу душу вопросы или исполнение самых заветных желаний.
Не упустите возможность отправиться в это увлекательное приключение и открыть для себя все тайны острова Ольхон!
- Нас ждет короткое, но насыщенное путешествие по Байкальским просторам, бескрайним степям и кристально чистому льду!
Программа тура по дням
Едем на Байкал
Маршрут: Иркутск - Тажеранские степи - Хужир
Время в пути: 7 часов
Мы отправимся в путешествие в 10:00 утра с метса встречи, ж/д вокзала или аэропорта.
Прилететь в Иркутск лучше всего до 09:00,либо за день. Вас встречает местный гид, который станет вашим верным спутником в этом приключении, научит тонкостям традиций и познакомит со всеми красотами Байкала!
В 10:00 на комфортном джипе мы отправляемся в наше незабываемое путешествие!
Путь лежит по живописной дороге на остров Ольхон. По пути заедем в памятные места. В 12:00 нас будет ждать обед в кафе с национальной кухней, где мы сможем познакомиться поближе.
После обеда начнётся наша маленькая экскурсия по Тажеранским степям. Мы сделаем множество красивых фотографий, поднимемся на смотровую площадку и насладимся видом на Большой Байкал! Выпьем горячего чая на природе и отправимся дальше.
Ориентировочно в 17:00 прибудем в Хужир. Заселимся в отель, после чего отправляемся ужинать.
Если останутся силы, можно будет отправиться исследовать посёлок Хужир или сходить в сибирскую баню.
Питание: Обед
Главные впечатления
Маршрут: Хужир - Хобой - Хужир
Время в пути: 6 часов
В 9:00 у нас завтрак в отеле, сегодня одеваемся теплее, потому что мы окажемся на самой северной точке Ольхона.
В 10:00 отправляемся в путь! Сегодня нас ждет:
- Харанцы, где увидим гроты, пещеры и наплески, здесь получаются невероятные фотографии
- Урочище Песчаное, где самый чистый лёд и мы можем покататься на коньках и тюбах
- Мыс Три Брата, величественный мыс с красивейшей легендой
- Мыс Хобой, огромный мыс, с невероятной энергетической силой, здесь же открывается вид на Большой Байкал, где вы поймете, почему Байкал называют морем В одном из заливов мы устроим обед на свежем воздухе и попробуем Байкальского омуля.
Примерно в 16:00 мы вернемся обратно в отель.
Питание: Завтрак,Обед
Дорога домой
Маршрут: Хужир - Огой - Иркутск
Время в пути: 6 ч.
Сегодня заканчивается наше путешествие, но не торопитесь огорчаться ведь еще не вечер!
После завтрака, в 10:00 мы отправляемся на южную часть Пролива Малое Море, где нас ждет:
Буддийская ступа Просветления
Острова Малого Моря
Обед на свежем воздухе
Поцелуй Байкала
Здесь мы побываем в Ялгинском заливе, где увидим ледяные наплески, на острове Огой, где поднимемся к знаменитый Ступе, а также съездим на полуостров Кобылья Голова, где послушаем интересную легенду, по желанию можно покататься на коньках, после нас ждет вкуснейший обед приготовленный на природе.
После обеда отправляемся в Иркутск! Ориентировочно прибываем в 20:00. По пути заедем еще раз отведать бурятские буузы, подведем итоги путешествия и попрощаемся, ждем вас летом!
Питание: завтрак, обед.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по всей программе тура
- Трансфер и экскурсии на джипе
- Сопровождение гида
- Фирменный чай и настойки
Что не входит в цену
- Авиаперелет
- Ужины
- Баня
О чём нужно знать до поездки
Теплые вещи (пуховик, непродуваемая шапка, теплые штаны, термобелье, флисовая кофта, толстовка, перчатки или варежки, шерстяные носки);
Удобная теплая обувь;
Солнцезащитные очки;
Солнцезащитный крем;
Предметы личной гигиены;
Термокружка/термос;
Личную аптечку, состоящую из лекарств которые вам необходимы.
Телефон;
Медицинский полис
Обязательно хорошее настроение)