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Джип-тур на 3 дня на Байкал: загадочный Ольхон и Малое море

Откройте для себя мистический остров Ольхон. Тур на джипах из Иркутска
Джип-тур на 3 дня на Байкал: загадочный Ольхон и Малое мореФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Джип-тур на 3 дня на Байкал: загадочный Ольхон и Малое мореФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Джип-тур на 3 дня на Байкал: загадочный Ольхон и Малое мореФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Внимание! Индивидуальный тур возможен в удобную для вас дату.

Откройте для себя мистический остров Ольхон: тур на джипах из Иркутска по зимнему Байкалу!

Всего три дня, но сколько впечатлений! Вы отправитесь в незабываемое путешествие по легендарному острову Ольхон, который считается сердце Байкала. Здесь вас ждут живописные ледяные пейзажи, древние легенды и уникальная культура.

Мы проедем на мощном, но комфортном внедорожнике по самым интересным местам острова, увидим величественные скалы, песчаные пляжи и кристально чистый лёд Байкала. А ещё попробуем настоящую байкальскую кухню и узнаем больше о местных традициях.

Но самое главное — прочувствуем особую атмосферу этого места, где природа и история переплетаются в одно целое. И кто знает, может быть, именно здесь найдутся ответы на терзающие вашу душу вопросы или исполнение самых заветных желаний.

Не упустите возможность отправиться в это увлекательное приключение и открыть для себя все тайны острова Ольхон!

  • Нас ждет короткое, но насыщенное путешествие по Байкальским просторам, бескрайним степям и кристально чистому льду!

Программа тура по дням

1 день

Едем на Байкал

Маршрут: Иркутск - Тажеранские степи - Хужир

Время в пути: 7 часов

Мы отправимся в путешествие в 10:00 утра с метса встречи, ж/д вокзала или аэропорта.

Прилететь в Иркутск лучше всего до 09:00,либо за день. Вас встречает местный гид, который станет вашим верным спутником в этом приключении, научит тонкостям традиций и познакомит со всеми красотами Байкала!

В 10:00 на комфортном джипе мы отправляемся в наше незабываемое путешествие!

Путь лежит по живописной дороге на остров Ольхон. По пути заедем в памятные места. В 12:00 нас будет ждать обед в кафе с национальной кухней, где мы сможем познакомиться поближе.

После обеда начнётся наша маленькая экскурсия по Тажеранским степям. Мы сделаем множество красивых фотографий, поднимемся на смотровую площадку и насладимся видом на Большой Байкал! Выпьем горячего чая на природе и отправимся дальше.

Ориентировочно в 17:00 прибудем в Хужир. Заселимся в отель, после чего отправляемся ужинать.

Если останутся силы, можно будет отправиться исследовать посёлок Хужир или сходить в сибирскую баню.

Питание: Обед

2 день

Главные впечатления

Маршрут: Хужир - Хобой - Хужир

Время в пути: 6 часов

В 9:00 у нас завтрак в отеле, сегодня одеваемся теплее, потому что мы окажемся на самой северной точке Ольхона.

В 10:00 отправляемся в путь! Сегодня нас ждет:

- Харанцы, где увидим гроты, пещеры и наплески, здесь получаются невероятные фотографии

- Урочище Песчаное, где самый чистый лёд и мы можем покататься на коньках и тюбах

- Мыс Три Брата, величественный мыс с красивейшей легендой

- Мыс Хобой, огромный мыс, с невероятной энергетической силой, здесь же открывается вид на Большой Байкал, где вы поймете, почему Байкал называют морем В одном из заливов мы устроим обед на свежем воздухе и попробуем Байкальского омуля.

Примерно в 16:00 мы вернемся обратно в отель.

Питание: Завтрак,Обед

3 день

Дорога домой

Маршрут: Хужир - Огой - Иркутск

Время в пути: 6 ч.

Сегодня заканчивается наше путешествие, но не торопитесь огорчаться ведь еще не вечер!

После завтрака, в 10:00 мы отправляемся на южную часть Пролива Малое Море, где нас ждет:

  • Буддийская ступа Просветления

  • Острова Малого Моря

  • Обед на свежем воздухе

  • Поцелуй Байкала

Здесь мы побываем в Ялгинском заливе, где увидим ледяные наплески, на острове Огой, где поднимемся к знаменитый Ступе, а также съездим на полуостров Кобылья Голова, где послушаем интересную легенду, по желанию можно покататься на коньках, после нас ждет вкуснейший обед приготовленный на природе.

После обеда отправляемся в Иркутск! Ориентировочно прибываем в 20:00. По пути заедем еще раз отведать бурятские буузы, подведем итоги путешествия и попрощаемся, ждем вас летом!

Питание: завтрак, обед.

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание по всей программе тура
  • Трансфер и экскурсии на джипе
  • Сопровождение гида
  • Фирменный чай и настойки
Что не входит в цену
  • Авиаперелет
  • Ужины
  • Баня
О чём нужно знать до поездки

Теплые вещи (пуховик, непродуваемая шапка, теплые штаны, термобелье, флисовая кофта, толстовка, перчатки или варежки, шерстяные носки);

Удобная теплая обувь;

Солнцезащитные очки;

Солнцезащитный крем;

Предметы личной гигиены;

Термокружка/термос;

Личную аптечку, состоящую из лекарств которые вам необходимы.

Телефон;

Медицинский полис

Обязательно хорошее настроение)

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алексей
Алексей — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я родился и вырос в самом сердце Байкала, на острове Ольхон. Занимаюсь организацией и сопровождением туров уже 6 лет! Мы устраиваем интересные туры по всему Байкалу. Для меня принципиально показать гостям нашего края, всю красоту. И как человек, который родился здесь, я знаю очень многое и знаю как это подать.

Тур входит в следующие категории Байкала

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