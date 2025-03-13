Найдено 3 тура в категории « Джиппинг » на Байкале, цены от 83 000 ₽, скидки до 6%. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.

1 чел. По популярности Джиппинг 5 дней Зимняя сказка Байкала Путешествия на внедорожниках и хивусах по царству льда, шаманы, чистый лёд «Утром после завтрака выезжаем на внедорожных Уазах на лед» от 84 000 ₽ за человека Джиппинг 2.5 дня Трехдневный джип-тур на остров Ольхон Начало: Подъеду по вашему адресу в Иркутске или пригороде Расписание: Экскурсию лучше бронировать заранее 115 000 ₽ за всё до 7 чел. Джиппинг 6 дней 6% Зимний Байкал на джипах Мегаактивная программа на подготовленных джипах (Nissan Patrol) с проживанием на острове Ольхон «Мега-активная программа на подготовленных джипах (Nissan Patrol) с проживанием на острове Ольхон» от 83 000 ₽ 88 000 ₽ за человека Все туры Байкала

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Джиппинг» Самые популярные туры этой рубрики на Байкале Зимняя сказка Байкала; Трехдневный джип-тур на остров Ольхон; Зимний Байкал на джипах. В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3: Какие места ещё посмотреть на Байкале Малое Море; Мыс Кобылья голова. 2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале: Сколько стоит тур на Байкале в феврале 2026 Сейчас на Байкале в категории "Джиппинг" можно забронировать 3 тура от 83 000 до 115 000 со скидкой до 6%.

