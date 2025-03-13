Зимняя сказка Байкала
Путешествия на внедорожниках и хивусах по царству льда, шаманы, чистый лёд
«Утром после завтрака выезжаем на внедорожных Уазах на лед»
4 мар в 10:00
от 84 000 ₽ за человека
Трехдневный джип-тур на остров Ольхон
Начало: Подъеду по вашему адресу в Иркутске или пригороде
Расписание: Экскурсию лучше бронировать заранее
115 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
6%
Зимний Байкал на джипах
Мегаактивная программа на подготовленных джипах (Nissan Patrol) с проживанием на острове Ольхон
«Мега-активная программа на подготовленных джипах (Nissan Patrol) с проживанием на острове Ольхон»
14 мар в 10:00
7 мар в 10:00
от 83 000 ₽
88 000 ₽ за человека
