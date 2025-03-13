Мои заказы

Покататься на джипах на Байкале

Найдено 3 тура в категории «Джиппинг» на Байкале, цены от 83 000 ₽, скидки до 6%. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.
Зимняя сказка Байкала
Джиппинг
5 дней
Зимняя сказка Байкала
Путешествия на внедорожниках и хивусах по царству льда, шаманы, чистый лёд
«Утром после завтрака выезжаем на внедорожных Уазах на лед»
4 мар в 10:00
от 84 000 ₽ за человека
Трехдневный джип-тур на остров Ольхон
Джиппинг
2.5 дня
Трехдневный джип-тур на остров Ольхон
Начало: Подъеду по вашему адресу в Иркутске или пригороде
Расписание: Экскурсию лучше бронировать заранее
115 000 ₽ за всё до 7 чел.
Зимний Байкал на джипах
Джиппинг
6 дней
-
6%
Зимний Байкал на джипах
Мегаактивная программа на подготовленных джипах (Nissan Patrol) с проживанием на острове Ольхон
«Мега-активная программа на подготовленных джипах (Nissan Patrol) с проживанием на острове Ольхон»
14 мар в 10:00
7 мар в 10:00
от 83 000 ₽88 000 ₽ за человека

Какие места ещё посмотреть на Байкале
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
  1. Малое Море;
  2. Мыс Кобылья голова.
Сколько стоит тур на Байкале в феврале 2026
Сейчас на Байкале в категории "Джиппинг" можно забронировать 3 тура от 83 000 до 115 000 со скидкой до 6%.
