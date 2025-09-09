Байкал: лучшие локации, багги, хивус и баня на льду
Эксклюзивная программа с экспедицией на багги и банной церемонией прямо на льду
«Делаем крутые фотки, наслаждаемся видами и отправляемся на ледяной спа»
18 фев в 10:00
24 фев в 10:00
от 95 000 ₽ за человека
-
7%
Тур на Байкал «Премиум» - 4 дня
Тур с самыми интересными развлечениями: баня с прорубью, багги, коньки, шипованные велосипеды и т. д
«В нашей программе катание на багги, велосипедах, коньках, баня с прорубью и купелью, вкуснейшая уха и ароматный глинтвейн - по настоящему уникальный тур с интересным маршрутом»
25 фев в 10:00
2 мар в 10:00
от 66 900 ₽
71 900 ₽ за человека
Лед Байкала за 4 дня. Горячее зимнее приключение
Лед и пламень! 4 дневная перезагрузка в окружении ледяных просторов Байкала и жаркая баня
«Каждый день — классная баня, на третий день — с байкальским льдом»
25 фев в 10:00
1 мар в 10:00
от 49 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «SPA»
Самые популярные туры этой рубрики на Байкале
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть на Байкале
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит тур на Байкале в сентябре 2025
Сейчас на Байкале в категории "SPA" можно забронировать 3 тура от 49 500 до 95 000 со скидкой до 7%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте тур на Байкале на 2025 год по теме «SPA», 8 ⭐ отзывов, цены от 49500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь