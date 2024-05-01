Летний трёхдневный тур на Ольхон
Индивидуальный тур на Байкале

Покорите Байкал: индивидуальный тур на автобусе по острову Ольхон

Вы отправитесь в увлекательное путешествие, которое откроет для вас тайны острова Ольхон и покажет величественные просторы Байкала.

Вы услышите рассказы о местных традициях и обычаях бурятского народа, о чудесах озера и его истории.
Летний трёхдневный тур на Ольхон
Летний трёхдневный тур на Ольхон
Летний трёхдневный тур на Ольхон
Ближайшие даты:
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Скульптура «Орёл»
  • Ольхон
  • Смотровая площадка на пролив Малое море и Хужир
  • Мыс Бурхан
  • Скала Шаманка
  • Мысы Харанцы, Три Брата, Хобой и мыс Любви
  • Малое море
  • Буддийская Ступа Просветления

Описание

Что вас ждет

Наша экскурсия начнется уже по дороге из Иркутска. В пути мы сделаем несколько остановок, на которых знаток местных традиций и обычаев поделится с нами интересными фактами о Байкале, Ольхоне, а также познакомит вас с национальной кухней Бурятии во время обеда в Еланцах. На нашем пути мы встретим скульптуру Орла — священного животного у бурят. Мы также переправимся на остров Ольхон, где нас встретят красивейшие пейзажи пролива Малое море и Хужира. Закончим наш первый день путешествия, встретив закат на мысе Бурхан и посетив сакральное место — скалу Шаманку, которая считается местом силы на Байкале. Во второй день мы отправимся на автотур на колоритном УАЗике на экскурсию по северной части острова Ольхон. Нас ждут красивейшие пейзажи и бездорожье. В этот день мы посетим множество интересных мест: мыс Харанцы с видом на острова Беленький и Крокодильчик, Урочище Песчаное, мыс Три Брата, север острова — мыс Хобой и мыс Любви. В третий день тура нам предстоит водная прогулка по Малому морю. Мы посетим остров Замогой и остров Огой с Буддийской Ступой Просветления, где вы сможете погрузиться в атмосферу духовности и медитации. А кроме того, вас ждет глазной источник — удивительный природный объект, который находится на острове Огой. В случае непогоды, мы отправимся на юг острова на автомобильной экскурсии, где вы сможете увидеть множество интересных мест, таких как Сад Камней, Халзаны, мыс Кобылья Голова и скала Трезубец. Важная информация:Благоустроенные номера — это один из следующих вариантов, в котором будут свободные номера на ваши даты:
Гостевой дом Воскресение • Гостевой дом Санрайз • Мини-отель Шаманка • Отель Панорама • Отель Отдых на Ольхоне • Усадьба Никиты Бенчарова.

Ежедневно в 10:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Скульптура «Орёл»
  • Ольхон
  • Смотровая площадка на пролив Малое море и Хужир
  • Мыс Бурхан
  • Скала Шаманка
  • Мысы Харанцы, Три Брата, Хобой и мыс Любви
  • Малое море
  • Буддийская Ступа Просветления
Что включено
  • Гид
  • Все трансферы и экскурсии
  • Входные билеты и сборы в национальный парк
  • Питание по программе
  • Проживание в благоустроенных 2-х местных номерах (удобства в номере)
Что не входит в цену
  • При одноместном размещении доплата - 3500 руб. /сутки
  • Питание, которое не входит в программу (на Ольхоне можно поужинать в кафе, вариантов много)
  • Дополнительно к программе можно добавить:
  • Баня на берегу Байкала - от 4500 руб. /час до 4 чел., далее - 600 руб. с чел. в час
  • Посещение Этнопарка с фольклорной программой - 14000 руб. за группу
  • Экскурсия по Тажеранским Степям - 14000 руб. за группу
  • Для тех, кто остаётся на 1-2 дня дольше, есть трекинги по ББТ, сплавы по рекам, экскурсии в Листвянку, на Кругобайкальскую ж/д, на минеральные источники Аршан и Тункинскую долину
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Благоустроенные номера - это один из следующих вариантов, в котором будут свободные номера на ваши даты:
  • Гостевой дом Воскресение
  • Гостевой дом Санрайз
  • Мини-отель Шаманка
  • Отель Панорама
  • Отель Отдых на Ольхоне
  • Усадьба Никиты Бенчарова
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Байкала

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