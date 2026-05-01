Описание тура
Комфортный тур для всех желающих.
Переезды на автобусе и джипах
Запланированы перемещения на хивусе/машинке багги
Проживание в гостиницах
Питание в кафе
Все перемещения по экскурсиям без рюкзаков(налегке)
Возможность удешевления программы за счет исключения некоторых экскурсий(по желанию и возможности)
Программа тура по дням
Байкальские Мистерии Лошади Собаки Кбжд
- Сегодня вы посетите высотную смотровую площадку камень Черского. Площадка находится на вершине Приморского хребта, и туда всех доставит кресельный подъемник. С самой вершины гор открывается чудесный вид на озеро Байкал, на противоположный берег и хребет Хамар-Дабан, а главное с этой смотровой вы увидите самый широкий исток реки в Мире. Немногие люди могут этим похвастать!
- (Кбжд) уникальный памятник архитектуры и инженерного искусства, часть Транссиба и одно из красивейших мест Прибайкалья.
- исток р. Ангара, единственной реки, вытекающей из озера и знаменитый шаман-камень
- Катание на лошадях и собачьих упряжках
- Экскурсия Байкальские Мистерии на льду Байкала, рассказ про ветер Сарма в юрте на озере и медитативная практика
- Вечером баня на озере
Встреча в Иркутске. Листвянка и музеи
Встреча в аэропорту города Иркутска у справочной.
Трансфер до п. Листвянка поселок на Байкале, дорога в пути 2.5 часа. В пути у вас будет остановка в кафе бурятской кухни. Рекомендуем отведать блюдо из мяса позы (Буузы).
Далее посещение самых интересных мест в Листвянке, а их здесь множество, недаром Листвянку считают негласной Байкальской столицей!
- Музей Тальцы уникальное собрание памятников истории, архитектуры и этнографии Xvii - Xx вв. Здесь вы познакомитесь с материальной и духовной культурой народов Прибайкалья. В музее воссозданы четыре историко-культурные зоны: русская, бурятская, эвенкийская и тофаларская.
- Уникальный нерпинарий, в котором удалось приручить байкальских нерп
- Байкальский музей, это 3 этажа интересных аквариумов с рыбой и нерпами, макетов, интерактивных экранов, и залы с животными. После экскурсии вас ждет погружение на дно Байкала на корабле с прозрачным дном!
- По Листвянке интересно гулять пешком. В посёлке много возвышенных мест, откуда открываются прекрасные панорамы озера. Можно посетить рынки и сувенирные лавки. Ещё в Листвянке стоит заглянуть в необычную астрофизическую обсерваторию, где учёные наблюдают за солнцем.
Пещеры, Лед, катание на Багги
Вас ждёт множество экскурсий по пещерам восточного берега, там где Бурятия,
Прокатимся на машинках багги набирая огромную скорость по бескрайнему льду
Послушаем лед, увидим пузырьки застывшие в толще льда
Ольхон, Огой и мыс Бурхан
На третий день мы переедем на остров Ольхон. Продолжим путешествовать по льду этого сказочного озера.
Прибытие в бухту Загли и трансфер в п. Хужир.
Заезжаем по пути на ступу просвещения, остров Огой
Обед. Заселение. Рядом с Хужиром находится скала Шаманка, она же мыс Бурхан - одна из девяти святынь Азии. Легенда гласит, что в скале живет дух, хозяин острова Ольхон и тут его земной дворец.
Берем в аренду велосипеды и коньки и едем к столбам Сэргэ и мысу Бурхан - потрясающие места! Обязательно нужно взять фотоаппарат! Пробег не спортивный и доступен любому желающему. Свободное время. Ужин.
Мыс Хобой Хивус Баня
Завтрак и зарядка на берегу Байкала. Ну вот мы и в центре Байкала, сегодня мы увидим самые известные места с фотографий! Ольхон является крупнейшим островом озера Байкал и жемчужиной Сибири!
Сегодня мы вас удивим необычной экскурсией на загадочный мыс Хобой самый северный мыс на острове. Его считают местом силы - по легенде, именно здесь первый бурятский шаман получил свою силу. Профессиональный гид с удовольствием расскажет вам подробнее об этом месте.
Обед из ухи, приготовленной на костре.
Построим самую высокую пирамиду из торосов
Ближе к вечеру покатаемся на Хивусе(катер на воздушной подушке), после вернёмся на турбазу, поужинаем, и каждый проведёт время по своему усмотрению
Ночные купания в бане.
Возвращение Иркутск
Отъезд в Иркутск. Дорога идет через Ольхон
В пути экскурсия в музей Свалка или камера колчака
В пути остановка на обед.
Иркутск построен на обоих берегах Ангары. Город интересен своей архитектурой: барочные здания соседствуют с домами эпохи классицизма и кружевными деревянными усадьбами.
Также в городе воссоздан огромный исторический квартал с деревянными зданиями, в которых открыты стилизованные под старину трактиры, художественные галереи, сувенирные лавки и ремесленные мастерские. В одном из ресторанов старинного квартала мы поужинаем.
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионная программа, билеты в нац. парки, нерпинарии, музей Тальцы, подъемник на Камень Черского, лошади, собаки хаски, мистерии
- Хивус, машинка багги, коньки, велосипед
- Питание, завтраки и ужины, 4 обеда
- Трансферы и переезды по маршруту
- Проживание в отелях
- Инструктор, гид (опытные организаторы)
- Встреча в аэропорту и сопровождение на маршруте
- Шикарные фотографии для Вас
Что не входит в цену
- Сувениры домои
- Обеды (3 дня из 6)
- Билеты на самолет до Иркутска и обратно (10-22 тысяч руб.)
- Одноместное размещение
- Проживание в Иркутске на 7 день
Пожелания к путешественнику
- Место и время сбора группы. В случае опоздания участника транспорт отправляется без него. Опоздание и досрочный выезд не компенсируются. Необходимо заранее сообщить информацию о своем прибытии.
- Необходимо взять с собой одежду и снаряжение, указанные в списке вещей. Список вам пришлёт гид после оплаты путешествия.
- Маршруты могут проходить по малонаселенной местности, лишенной благ цивилизации, поэтому нужно быть готовым к путешествию в походных условиях и перемене погоды.
- Каждый участник путешествия кроме документа, удостоверяющего личность, должен иметь ксерокопию паспорта (первой страницы и страницы с регистрацией).
- В путешествии могут участвовать туристы, не имеющие медицинских противопоказаний. Участник обязан проконсультироваться с врачом перед тем, как выбрать программу путешествия. Лицам, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по маршрутам не рекомендуется.
- На каждом маршруте работают опытные сотрудники, сопровождающие группы. По объективным причинам (плохая погода, рекомендации Мчс, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов и пр.) руководитель группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия.
- Участник путешествия обязан выполнять правила техники безопасности и команды руководителя группы. Только руководитель группы определяет порядок, темп и вид передвижения группы.
- Каждому участнику путешествия рекомендуется иметь страховку медицинских и транспортных расходов и от несчастных случаев с повышенным коэффициентом для занятий активными видами отдыха.
- Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям, обычаям коренного населения. Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила.
- Для маршрутов, проводимых в тех регионах, где рекомендованы или обязательны прививки, необходимо их сделать своевременно и должным образом.
- Во время путешествия запрещается: любые действия, мешающие отдыху после отбоя, использование ненормативной лексики, появление в обнаженном виде, самостоятельное разведение костров и приготовление пищи с использованием открытого огня.
- Участник путешествия понимает, что в случае нарушения этих правил участнику путешествия делается предупреждение, а в случае неоднократного нарушения - участник путешествия сходит с маршрута в ближайшем населенном пункте, без всякого возврата неиспользованных средств.