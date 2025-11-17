Мои заказы

Тур на Байкал «Премиум» - 4 дня

Тур с самыми интересными развлечениями: баня с прорубью, багги, коньки, шипованные велосипеды и т. д
Тур на Байкал «Премиум» - 4 дняФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Тур на Байкал «Премиум» - 4 дняФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Тур на Байкал «Премиум» - 4 дняФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Тур на Байкал Premium создан для тех, кто выжимает из путешествий максимум!

В туре вы попробуете и увидите всё самое интересное. В нашей программе катание на багги, велосипедах, коньках, баня с прорубью и купелью, вкуснейшая уха и ароматный глинтвейн - по настоящему уникальный тур с интересным маршрутом.
Комфортные условия отдыха.

Программа тура по дням

1 день

Встреча в г. Иркутск

1. Встреча в г. Иркутск

2. Дорога до о. Ольхон

3. Обед с национальной кухней

4. Экскурсия по п. Хужир
Мы увидим:

- мыс Бурхан
- скалу Шаманку
- 13 столбов сэргэ
- мыс Богатырь
- Сарайский пляж

5. Катание на велосипедах по льду

6. Посещение выставки ледяных скульптур

7. Ужин, свободное время

Встреча в г. ИркутскВстреча в г. ИркутскВстреча в г. Иркутск
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Экскурсия на север о. Ольхон

1. Завтрак

2. Экскурсия на север о. Ольхон
Мы увидим:

- ледяные гроты и торосы, чистый лёд
- мыс Хобой
- мыс три брата
- остров Харанцы
- место, где лучше всего слышен треск льда

3. Катание на коньках
4. Вкуснейший обед на льду
5. Обряд поцелуй Байкала
6. Ужин, баня с прорубью.

Экскурсия на север о. ОльхонЭкскурсия на север о. ОльхонЭкскурсия на север о. Ольхон
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Экскурсия на юг о. Ольхон

1. Экскурсия на юг о. Ольхон
Мы увидим:
- ледяные гроты и торосы
- мыс Кобылья голова
- скала Трезубец
- оз. Нурское с метановыми пузырьками
- о. Огой
- Буддийская ступа просветления
- проклятый остров Замогой
2. Вкуснейший обед на льду + ароматный глинтвейн
3. Выездной ужин в скале на закате

Экскурсия на юг о. ОльхонЭкскурсия на юг о. ОльхонЭкскурсия на юг о. Ольхон
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Катание на багги - дорога домой

1. Завтрак
2. Катание на багги
Мы увидим:
- красивые места, гроты
- по возможности, сарминское ущелье
3. Обед с национальной кухней
4. Дорога в г. Иркутск
5. Теплые объятия, прощание..

Катание на багги - дорога домойКатание на багги - дорога домойКатание на багги - дорога домой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Сопровождение гидом
  • Жилье
  • Баня с прорубью и купелью
  • Трансфер
  • Аренда велосипедов, коньков, багги
  • Пропуск в национальный парк
  • Экскурсии на локации
  • Обеды на выездных экскурсиях
  • Выездной красивый ужин в пещере
  • Съемка с дрона
Что не входит в цену
  • Завтраки и ужины
  • Билеты на самолет
О чём нужно знать до поездки

С собой нужно взять, естественно теплую одежду, солнечные очки, купальные принадлежности и хорошее настроение. Желательно для вас, выбрать более яркую одежду, чтобы на фоне темного льда и белого снега, хорошо получаться на фотографиях.

Пожелания к путешественнику

С собой нужно взять, естественно теплую одежду, солнечные очки, купальные принадлежности и хорошее настроение. Желательно для вас, выбрать более яркую одежду, чтобы на фоне темного льда и белого снега, хорошо получаться на фотографиях.

Визы
Виза для граждан Рф. не нужна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Максим
Максим — Тревел-эксперт
Привет, дорогой человек! Я - Макс! Опытный путешественник, посетивший все топовые места страны: Алтай, Байкал, Дагестан, Домбай, Кольский, Курилы, Ергаки. А также классные места в других странах. Если я еду в какую-то страну
читать дальше

или новое направление по России, я не теряю время в попсовых местах, а стараюсь увидеть "трушную" (истинную) сторону данного направления. Общаюсь с обычными местными, самостоятельно без экскурсий отправляюсь в красивые места. Почему я это вам рассказываю? Данный опыт помогает мне в организации туров. Я заю фишки, которые сделают путешествие необычным и незабываемым! Если ты активный и позитивный человек, тогда ам с тобой по пути:) Направления: Алтай, Байкал, Дагестан, Домбай, Кыргызстан, Грузия.

Тур входит в следующие категории Байкала

Похожие туры из Байкала

По зимнему льду Байкала
Пешая
7 дней
32 отзыва
По зимнему льду Байкала
Начало: Г. Иркутск, аэропорт (возле главного входа)
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:00
18 ноя в 09:00
82 800 ₽ за человека
Байкал: лучшие локации, багги, хивус и баня на льду
Багги
5 дней
Байкал: лучшие локации, багги, хивус и баня на льду
Эксклюзивная программа с экспедицией на багги и банной церемонией прямо на льду
18 фев в 10:00
24 фев в 10:00
от 95 000 ₽ за человека
Тур «Топ Байкала Premium» - 5 дней
5 дней
Тур «Топ Байкала Premium» - 5 дней
Тур на Байкал Premium создан для тех, кто выжимает из путешествий максимум
5 мар в 10:00
19 фев в 10:00
от 80 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры на Байкале
Все туры из Байкала