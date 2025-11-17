Описание тура
Тур на Байкал Premium создан для тех, кто выжимает из путешествий максимум!
В туре вы попробуете и увидите всё самое интересное. В нашей программе катание на багги, велосипедах, коньках, баня с прорубью и купелью, вкуснейшая уха и ароматный глинтвейн - по настоящему уникальный тур с интересным маршрутом.
Комфортные условия отдыха.
Программа тура по дням
Встреча в г. Иркутск
2. Дорога до о. Ольхон
3. Обед с национальной кухней
4. Экскурсия по п. Хужир
Мы увидим:
- мыс Бурхан
- скалу Шаманку
- 13 столбов сэргэ
- мыс Богатырь
- Сарайский пляж
5. Катание на велосипедах по льду
6. Посещение выставки ледяных скульптур
7. Ужин, свободное время
Экскурсия на север о. Ольхон
1. Завтрак
2. Экскурсия на север о. Ольхон
Мы увидим:
- ледяные гроты и торосы, чистый лёд
- мыс Хобой
- мыс три брата
- остров Харанцы
- место, где лучше всего слышен треск льда
3. Катание на коньках
4. Вкуснейший обед на льду
5. Обряд поцелуй Байкала
6. Ужин, баня с прорубью.
Экскурсия на юг о. Ольхон
1. Экскурсия на юг о. Ольхон
Мы увидим:
- ледяные гроты и торосы
- мыс Кобылья голова
- скала Трезубец
- оз. Нурское с метановыми пузырьками
- о. Огой
- Буддийская ступа просветления
- проклятый остров Замогой
2. Вкуснейший обед на льду + ароматный глинтвейн
3. Выездной ужин в скале на закате
Катание на багги - дорога домой
1. Завтрак
2. Катание на багги
Мы увидим:
- красивые места, гроты
- по возможности, сарминское ущелье
3. Обед с национальной кухней
4. Дорога в г. Иркутск
5. Теплые объятия, прощание..
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Сопровождение гидом
- Жилье
- Баня с прорубью и купелью
- Трансфер
- Аренда велосипедов, коньков, багги
- Пропуск в национальный парк
- Экскурсии на локации
- Обеды на выездных экскурсиях
- Выездной красивый ужин в пещере
- Съемка с дрона
Что не входит в цену
- Завтраки и ужины
- Билеты на самолет
О чём нужно знать до поездки
С собой нужно взять, естественно теплую одежду, солнечные очки, купальные принадлежности и хорошее настроение. Желательно для вас, выбрать более яркую одежду, чтобы на фоне темного льда и белого снега, хорошо получаться на фотографиях.
Пожелания к путешественнику
