Жаркий лёд Байкала: коньки, хивусы, хаски, ледяные пещеры
Давно мечтаешь увидеть тот самый лёд Байкала?
«Дальше едем в питомник хаски, где по желанию можно будет покататься на хаски - заряд позитивом обеспечен»
5 мар в 10:00
от 95 000 ₽ за человека
Новый год 2024 на Байкале
Катание на теплоходе по озеру, каюринг с хаски, дегустация байкальских рыб, новогодний ужин включён
«Любители живой природы не смогут остаться равнодушными после катания в упряжке с хаски»
29 дек в 10:00
от 47 350 ₽ за человека
Каникулы на Байкале: комфорт-тур по суперцене
Поездка на байкальский перволёд, катание на лошадях, каюринг, купание в термальных источниках
«Прогулка на лошадях по сказочному зимнему лесу, по заснеженным полям»
3 янв в 10:00
от 69 100 ₽ за человека
