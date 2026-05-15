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Описание тура

Летний Байкал в частном формате — это путешествие только для вашего состава, без чужих людей и готового сценария для всех.

Эта программа — пример того, как может выглядеть ваша поездка. Мы можем собрать маршрут под ваши даты, состав, интересы и ритм: добавить больше отдыха у воды, заменить активности, выбрать другой уровень проживания, сделать акцент на природе, культуре, бане, гастрономии или спокойном семейном формате. Вы приезжаете своим кругом, а мы выстраиваем поездку так, чтобы Байкал совпал именно с вами.

В этой версии маршрута мы соединяем восточный берег Байкала, Баргузинскую долину, Чивыркуйский залив, горячие источники, Ушканьи острова, Ольхон, мыс Хобой и бурятскую культуру — чтобы вы увидели Байкал не одной открыткой, а сразу несколькими сторонами: водой, степью, скалами, легендами и живой местной традицией.

Кому подойдёт этот тур:

Тем, кто едет своим составом — программа подойдёт для пары, семьи, компании друзей или небольшой команды: в поездке будут только ваши люди, ваш ритм и маршрут, который можно настроить под интересы именно вашего состава. Тем, кто не экономит на себе и выбирает качественный уровень отдыха — если Вам важно, где жить, как ехать, кто ведёт маршрут и насколько продумана каждая деталь, мы соберём Байкал под ваш состав с проверенным проживанием, выверенной логистикой и сильной программой. Тем, кто не любит гонку по достопримечательностям — программа выстроена так, чтобы Вы не просто успели всё посмотреть, а действительно прожили Байкал: с остановками, свободным временем, красивыми вечерами и возможностью выбирать то, что подходит именно вам. Тем, кто ценит редкие и сильные впечатления — тур подойдёт тем, кто хочет увидеть Байкал не по стандартному сценарию, а через восточный берег, воду, степи, гроты, горячие источники, сакральные места и живую бурятскую культуру. Тем, кто не любит суету и хаос в поездках — мы заранее соединяем всю сложную логистику от Улан-Удэ до Иркутска: трансферы, корабли, метеор, джипы, отели, гидов и тайминг, чтобы Вы спокойно ехали своим составом и не тратили силы на организацию.

Почему именно с нами:

Уникальный маршрут без толп туристов — мы показываем летний Байкал не по самому очевидному сценарию, а через более редкие берега, водные переходы, тишину, простор и места, где регион чувствуется глубже и честнее.

Комфорт и забота в деталях — мы продумываем не только программу, но и весь внутренний ритм поездки: где жить, как ехать, когда делать паузу, где вкусно поесть и как сделать каждый день красивым, спокойным и приятным.

Надёжная организация на всём маршруте — Байкал требует точной логистики, поэтому мы заранее соединяем все этапы путешествия в понятный маршрут, где не нужно самостоятельно договариваться, искать варианты и контролировать детали.

Не только глазами, но и через вкус — в поездке важны не только виды, но и локальная кухня, тёплые ужины, национальные блюда и те гастрономические детали, через которые Бурятия и Байкал становятся ближе и понятнее.

Если такой формат откликается — напишите нам. Расскажите, каким составом планируете поездку и какие даты рассматриваете, а мы предложим маршрут под ваш запрос и соберём Байкал так, чтобы путешествие совпало с вашим ритмом, составом и ожиданиями.

Стоимость указана за 1 человека при группе из 8 человек. Стоимость зависит от количества человек, от наполнения программы, от проживания. Мы подберем программу и проживание под ваш бюджет.