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Приватный комфорт-тур по Байкалу без толпы: круиз на катере, нерпы, сакральный Ольхон

Летний Байкал в частном формате
Приватный комфорт-тур по Байкалу без толпы: круиз на катере, нерпы, сакральный ОльхонФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Приватный комфорт-тур по Байкалу без толпы: круиз на катере, нерпы, сакральный ОльхонФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Приватный комфорт-тур по Байкалу без толпы: круиз на катере, нерпы, сакральный ОльхонФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Летний Байкал в частном формате — это путешествие только для вашего состава, без чужих людей и готового сценария для всех.

Эта программа — пример того, как может выглядеть ваша поездка. Мы можем собрать маршрут под ваши даты, состав, интересы и ритм: добавить больше отдыха у воды, заменить активности, выбрать другой уровень проживания, сделать акцент на природе, культуре, бане, гастрономии или спокойном семейном формате. Вы приезжаете своим кругом, а мы выстраиваем поездку так, чтобы Байкал совпал именно с вами.

В этой версии маршрута мы соединяем восточный берег Байкала, Баргузинскую долину, Чивыркуйский залив, горячие источники, Ушканьи острова, Ольхон, мыс Хобой и бурятскую культуру — чтобы вы увидели Байкал не одной открыткой, а сразу несколькими сторонами: водой, степью, скалами, легендами и живой местной традицией.

Кому подойдёт этот тур:

  1. Тем, кто едет своим составом — программа подойдёт для пары, семьи, компании друзей или небольшой команды: в поездке будут только ваши люди, ваш ритм и маршрут, который можно настроить под интересы именно вашего состава.

  2. Тем, кто не экономит на себе и выбирает качественный уровень отдыха — если Вам важно, где жить, как ехать, кто ведёт маршрут и насколько продумана каждая деталь, мы соберём Байкал под ваш состав с проверенным проживанием, выверенной логистикой и сильной программой.

  3. Тем, кто не любит гонку по достопримечательностям — программа выстроена так, чтобы Вы не просто успели всё посмотреть, а действительно прожили Байкал: с остановками, свободным временем, красивыми вечерами и возможностью выбирать то, что подходит именно вам.

  4. Тем, кто ценит редкие и сильные впечатления — тур подойдёт тем, кто хочет увидеть Байкал не по стандартному сценарию, а через восточный берег, воду, степи, гроты, горячие источники, сакральные места и живую бурятскую культуру.

  5. Тем, кто не любит суету и хаос в поездках — мы заранее соединяем всю сложную логистику от Улан-Удэ до Иркутска: трансферы, корабли, метеор, джипы, отели, гидов и тайминг, чтобы Вы спокойно ехали своим составом и не тратили силы на организацию.

Почему именно с нами:

Уникальный маршрут без толп туристов — мы показываем летний Байкал не по самому очевидному сценарию, а через более редкие берега, водные переходы, тишину, простор и места, где регион чувствуется глубже и честнее.

Комфорт и забота в деталях — мы продумываем не только программу, но и весь внутренний ритм поездки: где жить, как ехать, когда делать паузу, где вкусно поесть и как сделать каждый день красивым, спокойным и приятным.

Надёжная организация на всём маршруте — Байкал требует точной логистики, поэтому мы заранее соединяем все этапы путешествия в понятный маршрут, где не нужно самостоятельно договариваться, искать варианты и контролировать детали.

Не только глазами, но и через вкус — в поездке важны не только виды, но и локальная кухня, тёплые ужины, национальные блюда и те гастрономические детали, через которые Бурятия и Байкал становятся ближе и понятнее.

Если такой формат откликается — напишите нам. Расскажите, каким составом планируете поездку и какие даты рассматриваете, а мы предложим маршрут под ваш запрос и соберём Байкал так, чтобы путешествие совпало с вашим ритмом, составом и ожиданиями.

Стоимость указана за 1 человека при группе из 8 человек. Стоимость зависит от количества человек, от наполнения программы, от проживания. Мы подберем программу и проживание под ваш бюджет.

Программа тура по дням

1 день

Улан-Удэ, бурятский обед и путь к Байкалу

  • Улан-Удэ встречает совсем другим ритмом. Здесь уже чувствуется Азия: буддийские дацаны, вывески на двух языках, запах национальной кухни и степной воздух, который становится всё суше и прозрачнее по мере движения к Байкалу. После встречи в аэропорту мы отправимся на прогулку по городу, увидим знаменитую гигантскую голову Ленина — самую большую в мире — и познакомимся с Бурятией через её детали, архитектуру и атмосферу.

  • После обеда с блюдами бурятской кухни выезжаем в сторону Баргузина. Дорога здесь — уже часть путешествия: широкие степи, горные хребты на горизонте, редкие посёлки и ощущение пространства, которого так не хватает в обычной жизни. Без спешки добираемся до базы отдыха и заселяемся в глэмпинг среди леса недалеко от Байкала. Здесь всего несколько дизайнерских домиков и сафари-тентов на большой территории, поэтому даже в высокий сезон сохраняется ощущение тишины и уединения.

  • Мы выбрали место, где действительно приятно остановиться после долгой дороги: деревянные домики с панорамными окнами, запах хвои, спокойная территория без суеты и ресторан с локальной кухней. Это не массовая база отдыха, а пространство, где хочется замедлиться и просто побыть в моменте.

  • Вечером — ужин и отдых. А для тех, кто хочет по-настоящему переключиться после перелёта и дороги, можно отправиться в банный комплекс. Здесь есть горячие банные чаны под открытым небом, парная, костровая зона и летний бассейн. В чан добавляют местные травы, а вокруг — прохладный лесной воздух, запах дерева и полная тишина. После такой бани особенно остро ощущается, что путешествие началось по-настоящему.

Улан-Удэ, бурятский обед и путь к БайкалуУлан-Удэ, бурятский обед и путь к БайкалуУлан-Удэ, бурятский обед и путь к Байкалу
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Святыни Бурятии и закат в Сувинских замках

  • После завтрака отправляемся в Баргузинскую долину — одно из самых сильных и недооценённых мест Бурятии. Здесь почти нет туристической суеты, зато есть ощущение настоящего Забайкалья: широкие долины, горные хребты на горизонте, буддийские святыни и пространство, в котором всё становится тише внутри.

  • Первой остановкой станет Баргузинский дацан — место, куда приезжают не ради галочки, а за состоянием. Дацан расположен среди гор, а его главная святыня — лик богини Янжимы, покровительницы семьи, творчества, материнства и знаний, который считается самопроявившимся. Даже если вы далеки от буддизма, здесь сложно не почувствовать атмосферу спокойствия и внутренней тишины. Это одно из тех мест, где хочется задержаться подольше и просто смотреть на горы и разноцветные флажки, колышущиеся на ветру.

  • В середине дня нас ждёт обед с блюдами бурятской кухни. Без спешки, с паузой и возможностью немного выдохнуть перед продолжением маршрута.

  • После отправимся дальше по Баргузинской долине — к Ининскому саду камней. Огромные валуны здесь разбросаны по равнине так, будто их специально расставили среди степи. Пейзаж выглядит почти инопланетным, особенно на фоне бесконечного пространства вокруг. По дороге обязательно остановимся у Бухэ-Шулуна — священного Быка-камня, которого в этих местах считают хранителем долины.

  • К вечеру поднимемся к Сувинским замкам — скалистым грядам, которые называют Сувинской Саксонией. Каменные башни высотой до 50 метров поднимаются прямо среди степи, а с вершины открывается один из самых красивых видов на Баргузинскую долину и хребет. Здесь особенно хорошо встречать закат: свет становится мягче, горы уходят в тёплые оттенки, а пространство вокруг кажется бесконечным.

  • После прогулки желающие смогут заехать на солёное Алгинское озеро, известное своими минеральными свойствами и тёплой водой в летний сезон. А вечером возвращаемся в наш глэмпинг, ужинаем и отдыхаем среди леса и тишины перед знакомством с Байкалом уже на следующий день.

Святыни Бурятии и закат в Сувинских замкахСвятыни Бурятии и закат в Сувинских замкахСвятыни Бурятии и закат в Сувинских замках
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Чивыркуйский залив, источники и нерпы Байкала

  • Сегодня начнётся настоящее знакомство с Байкалом — не туристическим и открыточным, а живым, огромным и очень разным. После завтрака прощаемся с Баргузином и отправляемся в сторону Чивыркуйского залива — одного из самых красивых и при этом самых тёплых мест на всём Байкале.

  • Сначала доедем до посёлка Монахово. Когда-то это было тихое место с почти пустыми пляжами и ощущением полного уединения. Но о нём быстро узнали, поэтому сейчас летом здесь бывает многолюдно. Мы не будем оставаться на берегу и сразу пересядем на наш персональный катер Ярославец, чтобы уйти туда, где Байкал ощущается совсем иначе — без толпы, шума и случайных людей вокруг.

  • Ярославец — один из лучших форматов для такого дня на Байкале. На борту есть несколько кают, где можно отдохнуть, полноценная кухня и большая палуба. Здесь не нужно всё время сидеть на одном месте: можно выйти на палубу, смотреть на воду, ловить ветер, фотографировать берега, рыбачить или просто спокойно быть внутри этого большого байкальского дня.

  • С воды Байкал воспринимается совершенно по-другому. Здесь особенно чувствуется его масштаб: тёмно-синяя глубина, лесистые берега, скалы и горизонт, который почти сливается с небом. Мы увидим места, к которым невозможно подъехать на машине: дикие бухты, птичьи базары, острова и участки берега, доступные только с воды.

  • По пути будем проходить мимо бакланьего острова. В какой-то момент капитан покажет, как правильно подойти к острову, чтобы огромная стая птиц одновременно поднялась в воздух прямо над водой. Зрелище очень сильное: шум крыльев, сотни птиц над Байкалом и ощущение настоящей дикой природы вокруг. А ещё по дороге можно будет покормить чаек практически с рук прямо с палубы катера.

  • Дальше идём в бухту Змеиная — к горячим источникам прямо на берегу Байкала. Это одно из самых необычных мест во всём путешествии. Вокруг прохладный байкальский воздух, рядом прозрачная вода озера, лес и полная тишина, а вы сидите в природном горячем источнике под открытым небом. Долго находиться в воде нельзя — источники очень горячие, — но этих нескольких минут хватает, чтобы запомнить ощущение надолго.

  • Именно здесь находится самое тёплое место на Байкале. Летом вода в Чивыркуйском заливе может прогреваться до 20 градусов — для Байкала это почти редкость. Поэтому обязательно искупаемся и в самом озере тоже.

  • Отдельная часть дня — обед на борту. В этих местах нет ресторанов и привычной инфраструктуры, поэтому мы заранее всё продумываем: на катере будет повар, который приготовит для нас полноценный горячий обед. При желании можно порыбачить, и если улов будет удачным, повар сможет приготовить свежую рыбу прямо на борту. Получается редкий формат: дикий Байкал, вода вокруг, горячий обед, спокойный ритм и никакого отрыва от впечатлений.

  • После источников отправимся к Ушканьим островам — одному из главных мест обитания байкальской нерпы. Нерп можно увидеть только в естественной среде, на островах и камнях у воды, куда добираются именно по Байкалу. Если повезёт с погодой и настроением хозяев этих мест, получится увидеть их совсем близко. Это не зоопарк и не постановочная локация — поэтому каждая такая встреча ощущается особенно ценной.

  • К вечеру возвращаемся в наш глэмпинг среди леса. После такого дня особенно приятно снова оказаться в тишине Тотема: поужинать, сходить в банный чан под открытым небом или просто сидеть вечером на террасе и постепенно осознавать, насколько разным может быть Байкал всего за один день.

Чивыркуйский залив, источники и нерпы БайкалаЧивыркуйский залив, источники и нерпы БайкалаЧивыркуйский залив, источники и нерпы Байкала
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Метеор через Байкал и первый вечер на Ольхоне

  • Утром после завтрака выселяемся и отправляемся на другую сторону Байкала по воде. Сегодня будет один из самых красивых переходов маршрута: около 2,5 часов на метеоре через большое открытое пространство, где Байкал особенно ясно ощущается как море. Вокруг — вода до горизонта, чистый воздух, дальняя линия берега и чувство масштаба, которое невозможно поймать с обычной смотровой площадки.

  • По прибытии на Ольхон нас встретят джипы. Доедем до отеля Порт Ольхон, разместимся и пообедаем. Это один из самых удачных вариантов проживания на острове: отель находится на первой береговой линии, с открытым доступом к Байкалу, а его номера и дома оформлены с использованием природных материалов. Внутри — спокойная островная эстетика, ресторан с камином и авторской сибирской кухней, а снаружи — Байкал, степной воздух и пространство Ольхона.

  • Вторую половину дня оставим на выбор, чтобы провести её в своём темпе. Можно выйти на байдарках к гротам Ольхона и увидеть остров с воды: скальные берега, прозрачные бухты и тихие участки, куда не добраться на машине. Можно отправиться на конную прогулку к красивым точкам на закате, когда степь становится тёплой по цвету, а Байкал уходит в глубокие синие оттенки. Можно сходить к шаману на диагностику, попробовать массаж огнём или просто остаться в отеле и отдохнуть после большого перехода через Байкал.

  • Отдельное удовольствие этого вечера — баня на берегу Байкала. В Порт Ольхон есть баня-бочка из еловой древесины примерно в 100 метрах от отеля, рядом с ней — горячая купель. После воды, ветра и дороги это один из лучших способов почувствовать Ольхон телом: прогреться, выйти к прохладному байкальскому воздуху, посидеть в купели и спокойно завершить день у самого озера.

  • Вечером ужинаем в отеле и отдыхаем перед следующим днём. Сегодня не нужно никуда спешить: мы уже на Ольхоне, рядом Байкал, впереди — север острова, мыс Хобой и один из самых сильных дней маршрута.

Метеор через Байкал и первый вечер на ОльхонеМетеор через Байкал и первый вечер на ОльхонеМетеор через Байкал и первый вечер на Ольхоне
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Север Ольхона: Хобой, Саган-Хушун, дюны

  • После завтрака отправляемся на север Ольхона — к мысу Хобой, самой северной точке острова и одному из самых сильных мест Байкала. Дорога туда проходит через степи, песчаные участки, скалы и открытые виды на озеро, поэтому весь день будет не просто поездкой к одной локации, а большим знакомством с Ольхоном.

  • По пути сделаем несколько красивых остановок. В урочище Песчаном увидим дюны и следы старого посёлка, где песок, ветер и байкальский свет создают почти пустынный пейзаж. У мыса Саган-Хушун остановимся у светлых скал, которые считаются природным памятником Байкала. Здесь особенно хорошо видно, насколько разным может быть остров: суровые каменные берега, степь, прозрачная вода и простор, в котором нет ничего лишнего.

  • Главная точка дня — мыс Хобой. Его название переводится с бурятского как клык, и форма мыса действительно напоминает острый каменный выступ, уходящий в Байкал. Это место овеяно легендами, и гид расскажет, почему Хобой считается одной из важных точек силы на острове. Но даже без легенд здесь всё говорит само за себя: открытая вода, ветер, скалы, огромный горизонт и ощущение края земли.

  • В середине дня устроим обед-кейтеринг на свежем воздухе. После дороги и прогулок особенно приятно остановиться среди природы, поесть без спешки и просто посмотреть на Байкал — не из окна машины, а в своём ритме.

  • К вечеру возвращаемся в Порт Ольхон. Ужинаем, отдыхаем и оставляем вечер свободным: можно прогуляться к воде, сходить в баню с купелью, спокойно посидеть на территории отеля или просто завершить день в тишине после северной части острова.

Север Ольхона: Хобой, Саган-Хушун, дюныСевер Ольхона: Хобой, Саган-Хушун, дюныСевер Ольхона: Хобой, Саган-Хушун, дюны
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Гроты Ольхона, Золотая Орда и путь в Иркутск

  • После завтрака выселяемся из отеля и отправляемся в сторону Иркутска. Но это будет не обычный переезд до материка, а красивое завершение маршрута по Байкалу: сначала нас ждёт прогулка на катере вдоль южной части Ольхона.

  • С воды остров открывается иначе. Мы пройдём мимо скалистых берегов, многочисленных гротов и увидим мыс Кобылья Голова — одну из узнаваемых природных визитных карточек Байкала. Это сильный финальный акцент путешествия: ещё немного ветра, чистой воды, каменных форм и того самого байкальского простора, который хочется запомнить перед дорогой домой.

  • По прибытии в посёлок Сахюрта пересаживаемся на трансфер и едем в сторону Иркутска через живописные степи. Здесь природа снова меняется: после лесов, заливов и скал Ольхона вокруг появляются широкие открытые пространства, мягкие линии холмов и совсем другой ритм дороги.

  • По пути заедем в этнографический парк Золотая Орда. Здесь нас встретят ходоки, проведут обряд посвящения и познакомят с бурятскими традициями не в формате сухой экскурсии, а через живое участие. Мы увидим, как устроена культура этого региона, попробуем национальную кухню и блюда, рецепты которых местные хозяйки бережно хранят внутри семьи.

  • После обеда и знакомства с традициями продолжаем путь в Иркутск. Прибываем в аэропорт и прощаемся до новых встреч — уже с ощущением, что за эти дни Байкал открылся не одной открыткой, а сразу несколькими сторонами: восточным берегом, Чивыркуйским заливом, Ольхоном, степями, водой, легендами и живой бурятской культурой.

Гроты Ольхона, Золотая Орда и путь в ИркутскГроты Ольхона, Золотая Орда и путь в ИркутскГроты Ольхона, Золотая Орда и путь в Иркутск
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • 3 ночи - база отдыха Тотем Байкал
  • 2 ночи - отель Порт Ольхон
  • Завтраки по программе
  • Встреча в аэропорту Улан-Удэ
  • Трансфер в аэропорт Иркутска в финальный день
  • Все трансферы по маршруту
  • Водные переходы по Байкалу
  • Прогулка на корабле по Чивыркуйскому заливу
  • Переход на метеоре через Байкал
  • Прогулка на катере вдоль южной части Ольхона
  • Джипы на Ольхоне
  • Экскурсионная программа по маршруту
  • Сопровождение гидов
  • Посещение природных и культурных локаций по программе
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Улан-Удэ
  • Авиабилеты из Иркутска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анастасия
Анастасия — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет, я Анастасия. Мне 35 лет и большую часть своей жизни путешествую. Это не просто увлечение, это буквально мой путь. Когда-то я выбрала профессию международника, чтобы увидеть мир. Отказалась от
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карьерных возможностей, чтобы не подписывать "невыезд". Потом — создала своё главное дело: авторские туры. Путешествия — мой воздух. Подруги шутят, что я могу отказаться от чего угодно, но не от дороги. И это правда. Я побывала более чем в 20 странах, объехала столько городов, что уже не считаю. Но чем дальше я еду, тем больше ценю не количество, а глубину. В своих путешествиях я делаю ставку на комфорт без пафоса. Когда-то я попала в ужасный отель и поняла: я лучше поеду на 3 дня, но так, чтобы отдых был действительно отдыхом. И теперь в каждом туре я стараюсь создать для своих гостей именно такие условия: чисто, уютно, удобно, безопасно. Чтобы вы могли расслабиться, почувствовать себя "в хороших руках" — и просто наслаждаться. Ещё один важный для меня принцип — аутентичность. Я обхожу толпы, выбираю маршруты, где можно прочувствовать культуру, быт, настоящих людей. Пусть это не будет пятизвёздочный отель, но если это старинный дом с историей — я выберу его. Мне важна душа места. И, конечно, самое ценное — это люди. Я верю, что тур — это не просто маршрут, а общение с близкими по духу. В авторских поездках собираются именно такие люди. Мы смеёмся, делим впечатления, иногда уезжаем с глазами на мокром месте — потому что получилось по-настоящему. Моя задача — снять с вас весь организационный стресс. Вы просто приезжаете, а я уже обо всём позаботилась: трансферы, питание, гиды, план "Б", если что-то пойдёт не так. Даже дождевики продуманы. Я люблю пробовать новое — от танцев до каяков и шоу. И хочу, чтобы каждый человек в моих турах тоже уезжал с чем-то новым: не только в телефоне, но и в сердце. Если вы ищете тур, где чувствуешь, что о тебе действительно подумали — добро пожаловать.

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