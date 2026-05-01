Описание тура
Почувствовать великолепную атмосферу зимнего Байкала, испытать магическую притягательность сакрального острова Ольхон, который с конца Хх века официально считается культовым центром общемонгольского и центральноазиатского значения, олицетворяющим сакральную прародину бурят, а также бесконечно любоваться снежными и ледяными ландшафтами Малого Моря Вы сможете в нашем туре Зимние приключения на Ольхоне.
Группы отправляются ежедневно!
Программа тура по дням
Иркутск - Хужир
В 10:00 сборная группа отправляется от центрального автовокзала Иркутска на остров Ольхон. В поездке, которая займет около 6 часов, предусмотрена остановка в поселке Баяндай, где Вы сможете заказать себе горячий перекус (за доплату). По дороге Вы увидите разнообразие пейзажей Прибайкалья: живописные отроги Прибайкальского хребта с заснеженной тайгой, Тажеранскую степь, едва покрытую снегом, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон. Проехав поселок Еланцы, с левой стороны обратите внимание на бронзовую фигуру орла - покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона, а также на 4-метровую скульптуру Бродяги, который к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берет и грустную песню заводит, про Родину что-то поет.
В поселке Сахюрта мы пересаживаемся на аэроход Хивус / катер, преодолеваем на нем пролив Ольхонские Ворота и продолжаем поездку на а/м Уаз до поселка Хужир, где Вас ждет размещение в благоустроенной гостинице.
До ужина у Вас будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться до мыса Бурхан, где находится одна из девяти святынь Азии легендарная скала Шаманка. В настоящее время она считается государственным природно-историческим памятником, а в древности здесь совершались культовые жертвоприношения хозяину острова, который, по поверьям, обитал в пещере мыса.
Остров Огой
В первой половине дня Вы отправитесь в 4-часовую поездку на аэроходе Хивус по центральной части Малого Моря. Ваш маршрут будет пролегать вдоль восточного берега Ольхона, среди заснеженных гор, через несколько островов, ледовых гротов и пещер с изумительными наплесками на скалах.
Судно на воздушной подушке доставит Вас к острову Огой - самому крупному острову в проливе Малое Море, длина которого составляет около трех километров, а ширина - не более пятисот метров. Название острова по-бурятски обозначает безводный, что соответствует действительности: на нём нет ни рек, ни ручьев, ни родников. С 2005 года Огой привлекает туристов и паломников со всего света, так как здесь построили буддийскую ступу Просветления и впервые в России собрали самую большую библиотеку оригинальных буддийских текстов, присланных из разных стран. Их общий вес составляет около 750 кг. Считается, что буддийские ступы предназначены для растворения всего негативного в мире и способствуют процветанию местности.
Вы сможете прогуляться вокруг острова, подняться к белоснежной буддийской ступе, почувствовать особую тишину и спокойствие, загадать заветное желание, а еще сделать удивительные снимки на фоне западного мыса острова, напоминающего одновременно и дракона, и нос лайнера, рассекающего байкальские волны.
Сегодня Вы также увидите удивительные творения Байкала сокуи - разнообразной формы ледяные наплески, которые появляются после студеных штормов, когда разбивающиеся о скалы волны застывают на них причудливыми сосульками или целыми ледяными шлейфами.
Вторая половина дня свободная. Обед и возвращение в гостиницу самостоятельно.
Внимание: с 20.01. по 09.02.24 пока ледовая переправа закрыта, экскурсии проводятся на Уазе по Южной части острова с включенным горячим обедом!
Север Ольхона
После завтрака отъезд на север острова. Снег и морозы не дадут Вам забыть, что края наши суровые, но близость Байкала, солнечная активность, низкая влажность и теплая экипировка позволят избежать Вам близкого знакомства с сибирскими холодами! В это время Байкал ещё не нарастил мощный ледовый панцирь, поэтому в январе и начале февраля маршрут будет проходить в основном по суше, но с возможностью выхода на лёд. Вы будете останавливаться в самых интересных местах: в урочище Песчаном - миниатюре известной бухты Песчаной, на мысе Саган-Хушун - чрезвычайно живописном месте с эффектными скалами пирамидальной формы, известными у местного населения под названием Три брата, на мысе Шунте Левый, с которого хорошо видно вершину горы Жимы (Ижимей) самой высокой точки острова (1276 м). Напротив мыса, в нескольких километрах, была определена и самая большая глубина Байкала = 1642 м.
Целью Вашей поездки станет мыс Хобой (клык), который находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км). Отсюда, с высоких утёсов восточного и западного берегов Ольхона, Вам откроется потрясающий вид на Малое Море, Приморский хребет и Большой Байкал. Это место силы, где нужно побыть несколько минут наедине с собой, подумать о самом желанном, и тогда Вы сами почувствуете силу этого места и мощную энергетику Байкала.
После пикника на свежем воздухе Вы отправитесь назад, к месту размещения в Хужире. Ужин и ночевка в гостинице.
Хужир - Иркутск
После завтракаорганизованный выезд сборной группы в Иркутск (300 км, зеркальный маршрут Хужир - Сахюрта - Баяндай - Иркутск с остановкой на обед за доплату),
Окончание тура на центральном автовокзале. Мы искренне желаем Вам счастливого пути и ждем Вас снова, чтобы Вы смогли воспользоваться другими нашими предложениями интересных туров по Прибайкалью!
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в благоустроенном 2-3-местном номере в пос. Хужир (3 суток)
- Групповой трансфер по маршруту Иркутск Хужир Иркутск
- Групповая поездка на север острова Ольхон на а/м Уаз
- Групповая поездка на Свп Хивус по Малому Морю (4 часа), вкл. доставку из гостиницы до причала
- Экскурсионное сопровождение - водители Свп Хивус и а/м Уаз
- Сборы Прибайкальского нацпарка
- Питание: день 1 ужин день 2 завтрак, ужин день 3 завтрак, обед-пикник, ужин день 4 завтрак
Что не входит в цену
- Авиаперелет до/из Иркутска
- Сопровождение квалифицированного гида на экскурсии
- Питание, не указанное в программе тура (обеды по дороге на Ольхон и обратно, обед после поездки на остров Огой)
- Дополнительные экскурсии и развлечения на Ольхоне
- Переправа на Хивусе / катере через пролив Ольхонские Ворота
- Одноместное размещение - 7500 руб
Пожелания к путешественнику
Если в тур вы едете один, рассматривать необходимо одноместное размещение. Подселение не предусмотрено. Доплата за одноместное размещение +9.500 руб.
В зависимости от погодных условий и ледовой обстановки экскурсионные поездки на остров Огой и север острова могут быть проведены во второй либо третий день тура.
До начала / после окончания работы ледовой переправы проезд на катере / Хивусе через пролив Ольхонские Ворота оплачивается наличными на месте (500 руб. с 1 человека в одну сторону).