1 день

Иркутск - Хужир

В 10:00 сборная группа отправляется от центрального автовокзала Иркутска на остров Ольхон. В поездке, которая займет около 6 часов, предусмотрена остановка в поселке Баяндай, где Вы сможете заказать себе горячий перекус (за доплату). По дороге Вы увидите разнообразие пейзажей Прибайкалья: живописные отроги Прибайкальского хребта с заснеженной тайгой, Тажеранскую степь, едва покрытую снегом, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон. Проехав поселок Еланцы, с левой стороны обратите внимание на бронзовую фигуру орла - покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона, а также на 4-метровую скульптуру Бродяги, который к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берет и грустную песню заводит, про Родину что-то поет.

В поселке Сахюрта мы пересаживаемся на аэроход Хивус / катер, преодолеваем на нем пролив Ольхонские Ворота и продолжаем поездку на а/м Уаз до поселка Хужир, где Вас ждет размещение в благоустроенной гостинице.

До ужина у Вас будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться до мыса Бурхан, где находится одна из девяти святынь Азии легендарная скала Шаманка. В настоящее время она считается государственным природно-историческим памятником, а в древности здесь совершались культовые жертвоприношения хозяину острова, который, по поверьям, обитал в пещере мыса.

