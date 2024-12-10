Отправляйтесь с нами в увлекательное путешествие по зимнему Байкалу на несколько дней! Мы прокатимся по льду на велосипедах и коньках, встретим морозные закаты в самых красивых местах, попробуем известный напиток «Поцелуй Байкала» и национальную кухню, познакомимся с шаманом на Ольхоне и многое-многое другое. Вас ждет полная перезагрузка!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание тураВсе как в молодежных фильмах про путешествия. «Евротур» все помнят? Только у нас Сибирь, вездеходный автомобиль и стоп-слово отсутствует:) Программа, которую от начала и до конца мы пройдем вместе: 1 день Стартуем из г. Иркутск до п. Хужир (о. Ольхон).
2-3 день
Мы отправимся в автомобильное путешествие по льду озера Байкал. Нас ждет:
- мыс Хобой;
- скала Шаманка;
- первая ледовая станция озера Байкал;
- знакомство с местным жителем острова, легенды и истории из жизни острова, а также его национальная кухня;
- возможность попасть к шаману острова Ольхон (при наличии запроса);
- фотогеничный напиток «Поцелуй Байкала», костер и вкусный обед на льду;
- катание на коньках и велосипедах для желающих;
- баня с прорубью;
- самые красивые морозные закаты. На четвертый день мы возвращаемся в г. Иркутск.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Скала Шаманка
- Мыс Хобой
- Хадайская гора с видом на заливы оз. Байкал
- Ледовая станция «Боро Боро»
- Буддистская ступа просветления на о. Огой
- Мрачный о. Замогой
- Скала Клык Дракона
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Проживание (спальное место в двухместном номере)
- Разрешение от национального парка на путешествие по заповедной территории
- Обед на льду
Что не входит в цену
- Билеты до г. Иркутск (из Новосибирска, ориентировочно - 12 000 руб.)
- Питание (завтрак, ужин)
- Сувениры
- Прокат коньков или велосипеда (для желающих)
Место начала и завершения?
Ул. Ширямова, 13, Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Первый шаг сделан
- Впереди нас ждет яркое приключение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Байкала
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