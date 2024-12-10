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Отправляйтесь с нами в увлекательное путешествие по зимнему Байкалу на несколько дней! Мы прокатимся по льду на велосипедах и коньках, встретим морозные закаты в самых красивых местах, попробуем известный напиток «Поцелуй Байкала» и национальную кухню, познакомимся с шаманом на Ольхоне и многое-многое другое. Вас ждет полная перезагрузка!