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Авторский тур
3 дня
Фотопутешествие по топовым локациям Байкала: съемка с дрона
Вас ждет трехдневное путешествие по величественному Байкалу с профессиональной фотосессией и уникальными кадрами
Начало: Аэропорт Иркутска
Расписание: Точное время зависит от вашего адреса
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
72 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Байкалом
Начало: Аэропорт Иркутска
Расписание: 24.08.22 — 29.08.22 в 10:00
25 июня в 10:00
2 июля в 10:00
69 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тур выходного дня «Medium 2.0»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно июнь-август
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
62 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Тур выходного дня «Maximum»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно июнь-август
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
97 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Золотое кольцо Байкала. Экспресс-тур на 6 дней
Начало: Г. Иркутск, аэропорт или ж/д вокзал
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
80 380₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна10 марта 2024Я в восторге! Тур отличный, интересный, красивый, заряжающий. Организация на 5+! Гиду Игорю и фотографу Кристине отдельная благодарность. Мы радовались как дети! Мой ребенок сказал, что это лучшее путешествие, в котором он был. Огромное спасибо за эмоции!
- ЛЛузина30 марта 2023По зимнему льду БайкалаБайкал волшебный, но чтобы настолько! Программа выдалась насыщенной, и даже более того, но проходило все без напряга. Илья — потрясающий инструктор!!! Веселый, отзывчивый, знает кучу историй. Тур удался на 5 с большим плюсом!!!
- ККорелина29 марта 2023По зимнему льду БайкалаБайкал превзошел все мои ожидания, его красота покоряет навсегда! Нам безумно повезло с погодой, почти все дни на маршрутах светило
- ТТатьяна27 марта 2023По зимнему льду БайкалаПриехали из Севастополя, с 13 по 19 марта отдыхали на турбазе Наратей. Инструктор у нас был Илья. Всё, начиная со
- ННиколай12 марта 2023Волшебный мир зимнего Байкала за 6 днейПосмотрели Ольхон и Байкал, остались с массой положительных эмоций. Профессионализм инструкторов впечатляет, хочется отправиться с ними еще раз. Спасибо Павлу и Наталье за замечательно проведенное время. До новых зимних встреч.
- ВВалентина22 января 2023Волшебный мир зимнего Байкала за 6 днейС БайкалПро отправлялась на несколько туров и продолжу. Павел и Наталья надежные ребята, знают много красивых мест, с ними интересно и комфортно!!! Спасибо!!!
- ВВиктория15 декабря 2022Я так скучала по этим эмоциям… Полный восторг от того места, в котором ты находишься. Каждый день наполнен таким разнообразием
- ЕЕкатерина18 марта 2022Большое спасибо за организацию тура, мне все очень понравилось! Фотограф, гид, водители замечательные и ребята в группе собрались! Самое главное увидела наконец-то лед Байкала!
- ДДмитрий15 марта 2022Байкал. Зимний драйвИван, добрый день! Большое спасибо за тур, мы остались очень довольны. Обязательно будем рекомендовать Вас. И Олег крутой, с ним было нам очень комфортно.
- ВВера10 февраля 2022Байкал. Зимний драйвЭто была самая чудесная зимняя поездка! Ледовая мощь Байкала неповторима и впечатляет! А главное у нас был самый замечательный гид.
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