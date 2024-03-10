Малое Море – туры на Байкале

Найдено 5 туров в категории «Малое Море» на Байкале, цены от 62 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотопутешествие по топовым локациям Байкала
Авторский тур
3 дня
11 отзывов
Фотопутешествие по топовым локациям Байкала: съемка с дрона
Вас ждет трехдневное путешествие по величественному Байкалу с профессиональной фотосессией и уникальными кадрами
Начало: Аэропорт Иркутска
Расписание: Точное время зависит от вашего адреса
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
72 500 за человека
Знакомство с Байкалом
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Байкалом
Начало: Аэропорт Иркутска
Расписание: 24.08.22 — 29.08.22 в 10:00
25 июня в 10:00
2 июля в 10:00
69 000 за человека
Тур выходного дня «Medium 2.0»
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Тур выходного дня «Medium 2.0»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно июнь-август
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
62 000 за человека
Тур выходного дня «Maximum»
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Тур выходного дня «Maximum»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно июнь-август
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
97 500 за человека
Золотое кольцо Байкала. Экспресс-тур на 6 дней
Авторский тур
5 дней
Золотое кольцо Байкала. Экспресс-тур на 6 дней
Начало: Г. Иркутск, аэропорт или ж/д вокзал
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
80 380 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    10 марта 2024
    Фотопутешествие по топовым локациям Байкала
    Я в восторге! Тур отличный, интересный, красивый, заряжающий. Организация на 5+! Гиду Игорю и фотографу Кристине отдельная благодарность. Мы радовались как дети! Мой ребенок сказал, что это лучшее путешествие, в котором он был. Огромное спасибо за эмоции!
  • Л
    Лузина
    30 марта 2023
    По зимнему льду Байкала
    Байкал волшебный, но чтобы настолько! Программа выдалась насыщенной, и даже более того, но проходило все без напряга. Илья — потрясающий инструктор!!! Веселый, отзывчивый, знает кучу историй. Тур удался на 5 с большим плюсом!!!
  • К
    Корелина
    29 марта 2023
    По зимнему льду Байкала
    Байкал превзошел все мои ожидания, его красота покоряет навсегда! Нам безумно повезло с погодой, почти все дни на маршрутах светило
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    солнце (ну без шаманизма тут тоже не обошлось;)). Нам удалось вдоволь находиться по льду, наползаться по нему, послушали его звуки (иногда с замиранием сердца), даже смогли покататься на хивусе.

  • Т
    Татьяна
    27 марта 2023
    По зимнему льду Байкала
    Приехали из Севастополя, с 13 по 19 марта отдыхали на турбазе Наратей. Инструктор у нас был Илья. Всё, начиная со
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    встречи в аэропорту в Иркутске до окончания тура, было просто прекрасно. Обслуживание, питание, мероприятия — супер! Огромное спасибо Илье за терпение, понимание и профессионализм.

  • Н
    Николай
    12 марта 2023
    Волшебный мир зимнего Байкала за 6 дней
    Посмотрели Ольхон и Байкал, остались с массой положительных эмоций. Профессионализм инструкторов впечатляет, хочется отправиться с ними еще раз. Спасибо Павлу и Наталье за замечательно проведенное время. До новых зимних встреч.
  • В
    Валентина
    22 января 2023
    Волшебный мир зимнего Байкала за 6 дней
    С БайкалПро отправлялась на несколько туров и продолжу. Павел и Наталья надежные ребята, знают много красивых мест, с ними интересно и комфортно!!! Спасибо!!!
  • В
    Виктория
    15 декабря 2022
    Фотопутешествие по топовым локациям Байкала
    Я так скучала по этим эмоциям… Полный восторг от того места, в котором ты находишься. Каждый день наполнен таким разнообразием
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    впечатлений, что ты не сразу вспоминаешь все, что с тобой происходило сегодня. Впечатления… они важнее всего. Идеальная картинка, такой была поездка. Это абсолютный перезагруз, я теперь точно знаю, кто со мной, а кто нет. Я была в горах, видела океан, но ощущение бездны под собой, бездны, которая уходит вглубь почти на 2 км под абсолютно прозрачным льдом, я еще не испытывала. Нельзя описать это пространство, его просто нет, это бесконечность. И именно на этом месте, где обычно толпа людей, я оказалась одна, не забуду. Спасибо ребятам за прекрасную организацию нашего путешествия.

  • Е
    Екатерина
    18 марта 2022
    Фотопутешествие по топовым локациям Байкала
    Большое спасибо за организацию тура, мне все очень понравилось! Фотограф, гид, водители замечательные и ребята в группе собрались! Самое главное увидела наконец-то лед Байкала!
  • Д
    Дмитрий
    15 марта 2022
    Байкал. Зимний драйв
    Иван, добрый день! Большое спасибо за тур, мы остались очень довольны. Обязательно будем рекомендовать Вас. И Олег крутой, с ним было нам очень комфортно.
  • В
    Вера
    10 февраля 2022
    Байкал. Зимний драйв
    Это была самая чудесная зимняя поездка! Ледовая мощь Байкала неповторима и впечатляет! А главное у нас был самый замечательный гид.
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    Он показал нам лучшие места, организовал катания на коньках, на ватрушке по озерной глади. Спасибо большое, Иван! Всем советую увидеть Байкал в компании Ивана и его коллег.

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Малое Море»

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  5. Золотое кольцо Байкала. Экспресс-тур на 6 дней
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Сколько стоит тур на Байкале в июне 2024
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