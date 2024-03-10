3 дня
Фотопутешествие по топовым локациям Байкала: съемка с дрона
Вас ждет трехдневное путешествие по величественному Байкалу с профессиональной фотосессией и уникальными кадрами
Начало: Аэропорт Иркутска
Расписание: Точное время зависит от вашего адреса
Завтра в 19:00
6 дек в 09:00
105 500₽ за человека
1 день 20 часов
Ледовый кураж: неподражаемый лед, тысячи звезд и серебро Байкала
Начало: Аэропорт города Иркутск. Ул. Ширямова 13
1 фев в 09:30
2 фев в 09:30
33 000₽ за человека
3 дня 8 часов
4-дневное приключение по Байкалу: Ольхон, Хобой и другие жемчужины
Вас ждет захватывающее путешествие по самым красивым уголкам Байкала, где природа и история сливаются воедино
Начало: Ваш адрес в центре Иркутска
Расписание: Каждый день в 09:00
6 дек в 09:00
7 дек в 09:00
17 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна10 марта 2024Я в восторге! Тур отличный, интересный, красивый, заряжающий. Организация на 5+! Гиду Игорю и фотографу Кристине отдельная благодарность. Мы радовались как дети! Мой ребенок сказал, что это лучшее путешествие, в котором он был. Огромное спасибо за эмоции!
- ММарина11 апреля 2023Хочу поблагодарить от себя и моего начальства за этот отдых, который вы организовали! Спасибо Вам большое ❤️ Им все понравилось 👍
- ЕЕвгений22 марта 2023спасибо за рыбалку вам, хотел показать сыну как это происходит и он в восторге остался, походу будущего рыбака теперь воспитываем)) вернёмся 100%
- ААнатолий12 марта 2023Все вышло замечательно. Спасибо за организацию и отдельная благодарность Илье и Ивану.
- ННиколай12 марта 2023Волшебный мир зимнего Байкала за 6 днейПосмотрели Ольхон и Байкал, остались с массой положительных эмоций. Профессионализм инструкторов впечатляет, хочется отправиться с ними еще раз. Спасибо Павлу и Наталье за замечательно проведенное время. До новых зимних встреч.
- ННаиля27 февраля 20234 дня по Байкалу - Ольхон, Хобой, Три Брата и остров ОгойПрирода Байкала оставила незабываемые впечатления. Водители подвозят к очень красивым местам. В первый день гид Лиза интересно провела экскурсию. Во
- ННаталья13 февраля 20234 дня по Байкалу - Ольхон, Хобой, Три Брата и остров ОгойОтличная экскурсия за эти деньги! Постоянная поддержка связи и решение любых вопросов с организаторами в любое время. Эта экскурсия подойдёт
- ВВалентина22 января 2023Волшебный мир зимнего Байкала за 6 днейС БайкалПро отправлялась на несколько туров и продолжу. Павел и Наталья надежные ребята, знают много красивых мест, с ними интересно и комфортно!!! Спасибо!!!
- ВВиктория15 декабря 2022Я так скучала по этим эмоциям… Полный восторг от того места, в котором ты находишься. Каждый день наполнен таким разнообразием
- ЕЕкатерина18 марта 2022Большое спасибо за организацию тура, мне все очень понравилось! Фотограф, гид, водители замечательные и ребята в группе собрались! Самое главное увидела наконец-то лед Байкала!
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