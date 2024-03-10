Остров Огой – туры на Байкале

Найдено 3 тура в категории «Остров Огой» на Байкале, цены от 17 500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Фотопутешествие по топовым локациям Байкала
11 отзывов
3 дня
Фотопутешествие по топовым локациям Байкала: съемка с дрона
Вас ждет трехдневное путешествие по величественному Байкалу с профессиональной фотосессией и уникальными кадрами
Начало: Аэропорт Иркутска
Расписание: Точное время зависит от вашего адреса
Завтра в 19:00
6 дек в 09:00
105 500 за человека
Ледовый кураж: неподражаемый лед, тысячи звезд и серебро Байкала
Джиппинг
4 отзыва
1 день 20 часов
Ледовый кураж: неподражаемый лед, тысячи звезд и серебро Байкала
Начало: Аэропорт города Иркутск. Ул. Ширямова 13
1 фев в 09:30
2 фев в 09:30
33 000 за человека
4 дня по Байкалу - Ольхон, Хобой, Три Брата и остров Огой
На автобусе
5 отзывов
3 дня 8 часов
4-дневное приключение по Байкалу: Ольхон, Хобой и другие жемчужины
Вас ждет захватывающее путешествие по самым красивым уголкам Байкала, где природа и история сливаются воедино
Начало: Ваш адрес в центре Иркутска
Расписание: Каждый день в 09:00
6 дек в 09:00
7 дек в 09:00
17 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    10 марта 2024
    Фотопутешествие по топовым локациям Байкала
    Я в восторге! Тур отличный, интересный, красивый, заряжающий. Организация на 5+! Гиду Игорю и фотографу Кристине отдельная благодарность. Мы радовались как дети! Мой ребенок сказал, что это лучшее путешествие, в котором он был. Огромное спасибо за эмоции!
  • М
    Марина
    11 апреля 2023
    Ледовый кураж: неподражаемый лед, тысячи звезд и серебро Байкала
    Хочу поблагодарить от себя и моего начальства за этот отдых, который вы организовали! Спасибо Вам большое ❤️ Им все понравилось 👍
  • Е
    Евгений
    22 марта 2023
    Ледовый кураж: неподражаемый лед, тысячи звезд и серебро Байкала
    спасибо за рыбалку вам, хотел показать сыну как это происходит и он в восторге остался, походу будущего рыбака теперь воспитываем)) вернёмся 100%
  • А
    Анатолий
    12 марта 2023
    Ледовый кураж: неподражаемый лед, тысячи звезд и серебро Байкала
    Все вышло замечательно. Спасибо за организацию и отдельная благодарность Илье и Ивану.
  • Н
    Николай
    12 марта 2023
    Волшебный мир зимнего Байкала за 6 дней
    Посмотрели Ольхон и Байкал, остались с массой положительных эмоций. Профессионализм инструкторов впечатляет, хочется отправиться с ними еще раз. Спасибо Павлу и Наталье за замечательно проведенное время. До новых зимних встреч.
  • Н
    Наиля
    27 февраля 2023
    4 дня по Байкалу - Ольхон, Хобой, Три Брата и остров Огой
    Природа Байкала оставила незабываемые впечатления. Водители подвозят к очень красивым местам. В первый день гид Лиза интересно провела экскурсию. Во
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    второй день мы побывали на острове Огой, отправились туда на хивусе, увидели изумительные наплески, попили вкусный чай из чабреца. В третий день были на острове Хобой, но в этот раз поехали на УАЗике, пробили колесо, У водителя отсутствовало запасное колесо, домкрат, но бурята дружный народ, поэтому следующая машина решила этот вопрос.

  • Н
    Наталья
    13 февраля 2023
    4 дня по Байкалу - Ольхон, Хобой, Три Брата и остров Огой
    Отличная экскурсия за эти деньги! Постоянная поддержка связи и решение любых вопросов с организаторами в любое время. Эта экскурсия подойдёт
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    тем, кто ограничен по времени, но очень хочет съездить на Байкал. Единственное, что лучше приобретать билеты на самолёт обратно в свой город на поздний вечер/ночь дня отправки с острова, а лучше на утро следующего дня, потому что автобус из п. Хужир отправляется примерно в час дня.

  • В
    Валентина
    22 января 2023
    Волшебный мир зимнего Байкала за 6 дней
    С БайкалПро отправлялась на несколько туров и продолжу. Павел и Наталья надежные ребята, знают много красивых мест, с ними интересно и комфортно!!! Спасибо!!!
  • В
    Виктория
    15 декабря 2022
    Фотопутешествие по топовым локациям Байкала
    Я так скучала по этим эмоциям… Полный восторг от того места, в котором ты находишься. Каждый день наполнен таким разнообразием
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    впечатлений, что ты не сразу вспоминаешь все, что с тобой происходило сегодня. Впечатления… они важнее всего. Идеальная картинка, такой была поездка. Это абсолютный перезагруз, я теперь точно знаю, кто со мной, а кто нет. Я была в горах, видела океан, но ощущение бездны под собой, бездны, которая уходит вглубь почти на 2 км под абсолютно прозрачным льдом, я еще не испытывала. Нельзя описать это пространство, его просто нет, это бесконечность. И именно на этом месте, где обычно толпа людей, я оказалась одна, не забуду. Спасибо ребятам за прекрасную организацию нашего путешествия.

  • Е
    Екатерина
    18 марта 2022
    Фотопутешествие по топовым локациям Байкала
    Большое спасибо за организацию тура, мне все очень понравилось! Фотограф, гид, водители замечательные и ребята в группе собрались! Самое главное увидела наконец-то лед Байкала!

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Остров Огой»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Фотопутешествие по топовым локациям Байкала
  2. Ледовый кураж: неподражаемый лед, тысячи звезд и серебро Байкала
  3. 4 дня по Байкалу - Ольхон, Хобой, Три Брата и остров Огой
Какие места ещё посмотреть на Байкале
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Мыс Кобылья голова
  2. Малое Море
  3. Мыс Хобой
  4. Мыс Саган-Хушун
  5. Тажеранские степи
Сколько стоит тур на Байкале в декабре 2024
Сейчас на Байкале в категории "Остров Огой" можно забронировать 3 тура от 17 500 до 105 500. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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