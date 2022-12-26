Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Байкала

Зимний драйв

Про Байкал говорят, что через миллионы лет

Про Байкал говорят, что через миллионы лет, озеро может расшириться до Охотского моря, слиться с ним и выйти в Северный Ледовитый океан. Пока Байкал остается озером, спешите насладиться его видами.
Зимний драйв
Зимний драйв
Зимний драйв
Зимний драйв
Зимний драйв
Зимний драйв
Зимний драйв
Зимний драйв
Зимний драйв
Зимний драйв
Зимний драйв
Зимний драйв
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Описание

Что вас ожидает:

День 1: Встреча, знакомство с Байкалом:

  • забираем в 09:30 из аэропорта или любого другого места (если вы приехали на день раньше).
  • архитектурно-этнографический музей Тальцы, под открытым небом.
  • исток Ангары и шаман-Камень.
  • Байкальский музей (по желанию, 400 руб. с чел.).
  • катание на собачьих упряжках.
  • смотровая площадка камень Черского (подъёмник стоит 400 руб. с чел., либо можно пешком).
  • рыбный и сувенирный рынок.
  • Проживание: отель Крестовая Падь/ Усадьба Демидова;
  • Питание: не включено.

День 2: Ледовая экскурсия на Хивусе в Бухту Песчаная:

  • скала Скрипер и первый чистый лёд.
  • мыс Кадильный и голубые торосы.
  • Большое Голоустное и знаменитые «пузырьки».
  • бухта Песчаная и «ходульные» деревья.
  • катание на коньках по самому большому катку в мир.
  • Проживание: Крестовая Падь/ Усадьба Демидова;
  • Питание: завтрак, ланч-бокс.

День 3: Остров Ольхон — самое сердце Байкала + этно-парк:

  • этно-парк Золотая Орда, традиции и обычаи, горловое пение, игра на музыкальном инструменте и танец Ёхор.
  • отведаем национальную бурятскую кухню.
  • скульптура Орёл — священное животное у бурят.
  • переправа на остров Ольхон.
  • мыс Бурхан и скала Шаманка.
  • встреча заката на льду Байкала.
  • Проживание: отель Панорама/ Гостевой дом Воскресение/ Усадьба Никиты Бенчарова;
  • Питание: завтрак, обед.

День 4: Исследуем север острова Ольхон:

  • авто тур по льду Байкала на колоритных местных УАЗах.
  • мыс Хобой, Три Брата, Харанцы.
  • много льда, большие голубые торосы и трещины.
  • прозрачный лёд и ледяные гроты.
  • Проживание: отель Панорама/ Гостевой дом Воскресение/ Усадьба Никиты Бенчарова;
  • Питание: завтрак, обед.
  • И только для наших туристов бонусом мы дарим вам посещение бани с возможностью окунуться в Байкале.

День 5: Ледовая экспедиция в южную часть Ольхона:

  • Ялгинский мыс, остров Огой и Буддийская Ступа Просветления.
  • красивые ледяные гроты, пещеры и наплески.
  • «поцелуй Байкала».
  • катание на ватрушке по льду Байкала.
  • Проживание: отель Панорама/ Гостевой дом Воскресение/ Усадьба Никиты Бенчарова;
  • Питание: завтрак, обед.

День 6: Мраморный карьер, пузырьки и возвращение в Иркутск:

  • посещаем Мраморный карьер.
  • ещё одно красивое место с пузырьками.
  • прощаемся с Байкалом и отправляемся обратно в Иркутск (ориентировочное время прибытия 17:00).
  • Проживание: Иркутск (не включено).
  • Питание: завтрак, обед.

Важная информация:

Тур состоится при наборе группы от 6 человек. Максимальное число участников 8 человек.

Зимне-весенний период:

Одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик. Ноги держим всегда в тепле, поэтому обязательно тёплые носки (несколько
запасных пар с собой) и хорошая, удобная, непромокаемая обувь. Штаны лучше горнолыжные, под низ термо. Перчатки, варежки (взять запасные), шапка, шарф. Солнцезащитные очки (солнце очень активное на Байкале, тем более на льду), солнцезащитный крем для лица (по желанию) и термос для вкусного чая.

Летне-осенний период:

Хоть летом на Байкале и тепло, но ветра здесь бывают очень суровые. Берём с собой обязательно: кофту, жилетку (по желанию), ветровку/ дождевик; шорты, купальные принадлежности, полотенце; головной убор, удобную обувь на сменку сандалей, запасные носки, солнцезащитные очки и крем. Если это поход, то берём с собой дополнительно туристический рюкзак среднего размера с поясным ремнём, обязательно удобная треккинговая
обувь, КЛМН (кружка, ложка, миска, нож), спрей от клещей и комаров, индивидуальная аптечка.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в Листвянке и на Ольхоне в 2-х местных благоустроенных номерах (удобства в номере)
  • Транспорт: микроавтобус, УАЗы на Ольхоне, катер на воздушной подушке - Хивус
  • Гид на протяжении всей программы
  • Питание по программе
  • Входные билеты и сборы на посещение заповедных территорий
  • Катание на собачьих упряжках (средняя дистанция 2,5 км)
  • Аренда коньков во 2-й день
  • Бонус — банька на берегу Байкала
Что не входит
  • Авиа перелёт до Иркутска и обратно
  • Проживание в Иркутске (крайняя ночь)
  • Питание, которое не входит в программу (на Ольхоне и в Листвянке можно поужинать в кафе, вариантов много)
Место начала и завершения?
аэропорт Иркутска
Когда и сколько длится?
Когда: Проводится еженедельно с 23.01 по 15.04
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Зимне-весенний период:
  • Одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик. Ноги держим всегда в тепле, поэтому обязательно тёплые носки (несколько, запасных пар с собой) и хорошая, удобная, непромокаемая обувь. Штаны лучше горнолыжные, под низ термо. Перчатки, варежки (взять запасные), шапка, шарф. Солнцезащитные очки (солнце очень активное на Байкале, тем более на льду), солнцезащитный крем для лица (по желанию) и термос для вкусного чая.
  • Летне-осенний период:
  • Хоть летом на Байкале и тепло, но ветра здесь бывают очень суровые. Берём с собой обязательно: кофту, жилетку (по желанию), ветровку/ дождевик шорты, купальные принадлежности, полотенце головной убор, удобную обувь на сменку сандалей, запасные носки, солнцезащитные очки и крем. Если это поход, то берём с собой дополнительно туристический рюкзак среднего размера с поясным ремнём, обязательно удобная треккинговая
  • Обувь, КЛМН (кружка, ложка, миска, нож), спрей от клещей и комаров, индивидуальная аптечка
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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