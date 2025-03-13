Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Мега-активная программа на подготовленных джипах (Nissan Patrol) с проживанием на острове Ольхон. Треккинг по чистейшему льду, самый большой каток планеты, покатушки на багги и квадроциклах, мото и хивусе, знаменитый остров Ольхон, метановые пузыри, ледяные пещеры и гроты, байкальские рассветы и закаты, свежий воздух, невероятные пейзажи, яркие эмоции, вечера у костра, миллионы звёзд, потрясающая местная кухня.

Вернувшись после путешествия по зимнему Байкалу Вы не только обретете верных друзей, но и духовно преобразитесь.

Программа тура продумана до мелочей, в т. ч. вопросы безопасности. Группа всегда передвигается с автосопровождением. Для желающий будут организованы ночёвки на льду в теплой палатке с печкой. Во время ночевки на льду участники услышат настоящий голос Байкала! Также на льду мы ставим баню с купелью (баня организуется в один из дней тура, по договоренности). И ночёвка и баня, входят в стоимость тура!