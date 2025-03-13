Мои заказы

Зимний Байкал на джипах

Мегаактивная программа на подготовленных джипах (Nissan Patrol) с проживанием на острове Ольхон
Зимний Байкал на джипах
Зимний Байкал на джипах
Зимний Байкал на джипах

Описание тура

Мега-активная программа на подготовленных джипах (Nissan Patrol) с проживанием на острове Ольхон. Треккинг по чистейшему льду, самый большой каток планеты, покатушки на багги и квадроциклах, мото и хивусе, знаменитый остров Ольхон, метановые пузыри, ледяные пещеры и гроты, байкальские рассветы и закаты, свежий воздух, невероятные пейзажи, яркие эмоции, вечера у костра, миллионы звёзд, потрясающая местная кухня.

Вернувшись после путешествия по зимнему Байкалу Вы не только обретете верных друзей, но и духовно преобразитесь.

Программа тура продумана до мелочей, в т. ч. вопросы безопасности. Группа всегда передвигается с автосопровождением. Для желающий будут организованы ночёвки на льду в теплой палатке с печкой. Во время ночевки на льду участники услышат настоящий голос Байкала! Также на льду мы ставим баню с купелью (баня организуется в один из дней тура, по договоренности). И ночёвка и баня, входят в стоимость тура!

Программа тура по дням

1 день

Тажеранские степи, Малое море Байкала

Участники тура прилетают утренним рейсом в аэропорт г. Иркутска, где их уже встречает наш инструкторский состав.

После чашки кофе или травяного чая общий сбор и трансфер до Малого моря. Мы сядем на легендарные джипы Nissan Patrol и отправимся к острову Ольхон.

По пути остановимся в местном кафе чтобы пообедать. Здесь удивительно вкусная и традиционная кухня.

После обеда отправляемся смотреть знаменитые Тажеранские степи и мыс Ая, где и состоится первая встреча участников со льдом Байкала.

К вечеру прибудем на остров Ольхон, где после размещения участников ждёт welcome ужин, ну и конечно же, знакомство с отличной компанией!

Тайминг

04:00-09:00 Сбор группы/встреча участников в Аэропорту г. Иркутска

09:00-17:00 Трансфер на Ольхон с остановкой на обед и заездом в Тажеранские степи

17:00-18:00 Заселение, размещение

18:00-19:00 Ужин

19:00-20:00 Орг. вопросы, инструктаж участников тура

Проживание: пос. Харанцы, остров Ольхон

Тажеранские степи, Малое море БайкалаТажеранские степи, Малое море БайкалаТажеранские степи, Малое море Байкала
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Остров Ольхон

С утра отправляемся в экскурсию по пос. Хужир - самое сердце острова Ольхон.

Свое знакомство с местной историей и культурой начнем со знаменитой скалы Шаманка. Чтобы ближе познакомиться с историей и бытом местных жителей, этот день мы посвятим прогулкам и экскурсии по поселку.

На обед отправляемся на этно программу в бурятский дом, где нас будут ждать вкуснейшие национальные блюда. Обязательно отведаем местного омуля, который здесь готовится по-особенному вкусно. Во второй половине дня отправляемся на Беседку Удачи, где увидим один из самых красивых закатов на Байкале.

Тайминг

08:00-09:00 Завтрак

09:00-12:00 Экскурсионная программа по поселку Хужир

12:00-14:00 Этно программа и обед

14:00-16:00 Беседка Удачи

16:00-18:00 Закат на мысе Бурхан или смотровой площадке

18:00-19:00 Возвращение на базу

19:00-20:00 Ужин, отдых

Проживание: пос. Харанцы, остров Ольхон

Остров ОльхонОстров ОльхонОстров Ольхон
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Покатушки на багги и катания на собачьих упряжках

После завтрака отправляемся на лёд, где нас ждут покатушки на багги. Фееричный дрифт по льду Байкала на багги на 100% запомнится участникам! До обеда катаемся на багги и на коньках. Обедаем в кафе, после чего отправляемся на катания на собачьих упряжках. Маршрут будет проходить в акватории южной части пролива Малого моря. К вечеру возвращаемся на ужин на базу.

Тайминг

08:00-09:00 Завтрак

09:00-12:00 Покатушки на багги

12:00-13:00 Обед

14:00-16:00 Собачьи упряжки

18:00-19:00 Ужин, отдыхпроживание: пос. Харанцы, остров Ольхон

Покатушки на багги и катания на собачьих упряжкахПокатушки на багги и катания на собачьих упряжках
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Юг о. Ольхона, Остров Огой, метановые пузыри

В этот день участников ждёт легкий треккинг по льду Байкала.

Конечно же, главным местом сегодня станет остров Огой, где расположена Буддийская ступа Просветления. Участники взойдут на остров и отправятся к ступе. В этот день осмотрим множество очень красивых мысов и гротов.

Обязательно заедем на озеро Нурское, где увидим метановые пузыри.

Эта ночь запомнится некоторым участникам на всю жизнь, ведь именно сегодня они услышат впервые голос Байкала, а потрясающе красивое звездное небо придаст ночи волшебства. В этот день пройдет первая ночевка на льду для желающих.

Тайминг

08:00-09:00 Завтрак

09:00-10:00 Подготовка к выходу на маршрут, инструктаж участников, выдача снаряжения

10:00-13:00 Треккинг/прогулка по льду (Малое море)

13:00-14:00 Обед

14:00-18:00 Треккинг/прогулка, возвращение на Базу отдыха

18:00-20:00 Ужин, отдых

Проживание: пос. Харанцы, остров Ольхон

Юг о. Ольхона, Остров Огой, метановые пузыриЮг о. Ольхона, Остров Огой, метановые пузыри
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Мыс Саган-Хушун (Три брата) - Мыс Хобой

С утра на джипах отправляемся к знаменитому мысу Три Брата, отсюда нам предстоит не спеша пройти к мысу Хобой.

Саган-Хушун или как его здесь называют три брата чрезвычайно живописный скалистый мыс протяженностью около 1 км, сложен из мрамора светлых тонов, в зимнее время покрытый сосульками и ледяными наростами.

Мыс Хобой - самая северная часть острова Ольхон, мыс похож на изогнувшееся, греющееся на солнце фантастическое животное. Именно здесь Вы сможете увидеть самую широкую часть Байкала.

Тайминг

08:00-09:00 Завтрак

09:00-10:00 Подготовка к выходу на маршрут, инструктаж участников

10:00-12:00 Трансфер на север острова Ольхон

12:00-14:00 Осмотр мысов Саган-Хушун и Хобой

14:00-15:00 Обед16:00-18:00 Трансфер возвращение на базу

18:30-20:00 Ужин, отдых

Проживание: пос. Харанцы, остров Ольхон

Мыс Саган-Хушун (Три брата) - Мыс ХобойМыс Саган-Хушун (Три брата) - Мыс ХобойМыс Саган-Хушун (Три брата) - Мыс Хобой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Возвращение в г. Иркутск

После завтрака возвращаемся в г. Иркутск. Окончание программы.

Тайминг

08:00-09:00 Завтрак09:00-14:00 Трансфер в г. Иркутск

Возвращение в г. ИркутскВозвращение в г. Иркутск
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Вся программа: включая покатушки на коньках и багги. Катания на лошадях или собачьих упряжках. Баня на льду. Ночевка на льду (по желанию)
  • Питание 3-х разовое
  • Все трансферы
  • Проживание
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Авиаперелет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Александр
Александр — Тревел-эксперт
Специализируемся в outdoor туризме на природе и с 2013г. провели уже более 300 туров по России и ближайшему зарубежью. Имеем многолетний профессиональный опыт работы практически во всех регионах нашей страны.

Тур входит в следующие категории Байкала

