Описание тура
Мега-активная программа на подготовленных джипах (Nissan Patrol) с проживанием на острове Ольхон. Треккинг по чистейшему льду, самый большой каток планеты, покатушки на багги и квадроциклах, мото и хивусе, знаменитый остров Ольхон, метановые пузыри, ледяные пещеры и гроты, байкальские рассветы и закаты, свежий воздух, невероятные пейзажи, яркие эмоции, вечера у костра, миллионы звёзд, потрясающая местная кухня.
Вернувшись после путешествия по зимнему Байкалу Вы не только обретете верных друзей, но и духовно преобразитесь.
Программа тура продумана до мелочей, в т. ч. вопросы безопасности. Группа всегда передвигается с автосопровождением. Для желающий будут организованы ночёвки на льду в теплой палатке с печкой. Во время ночевки на льду участники услышат настоящий голос Байкала! Также на льду мы ставим баню с купелью (баня организуется в один из дней тура, по договоренности). И ночёвка и баня, входят в стоимость тура!
Программа тура по дням
Тажеранские степи, Малое море Байкала
Участники тура прилетают утренним рейсом в аэропорт г. Иркутска, где их уже встречает наш инструкторский состав.
После чашки кофе или травяного чая общий сбор и трансфер до Малого моря. Мы сядем на легендарные джипы Nissan Patrol и отправимся к острову Ольхон.
По пути остановимся в местном кафе чтобы пообедать. Здесь удивительно вкусная и традиционная кухня.
После обеда отправляемся смотреть знаменитые Тажеранские степи и мыс Ая, где и состоится первая встреча участников со льдом Байкала.
К вечеру прибудем на остров Ольхон, где после размещения участников ждёт welcome ужин, ну и конечно же, знакомство с отличной компанией!
Тайминг
04:00-09:00 Сбор группы/встреча участников в Аэропорту г. Иркутска
09:00-17:00 Трансфер на Ольхон с остановкой на обед и заездом в Тажеранские степи
17:00-18:00 Заселение, размещение
18:00-19:00 Ужин
19:00-20:00 Орг. вопросы, инструктаж участников тура
Проживание: пос. Харанцы, остров Ольхон
Остров Ольхон
С утра отправляемся в экскурсию по пос. Хужир - самое сердце острова Ольхон.
Свое знакомство с местной историей и культурой начнем со знаменитой скалы Шаманка. Чтобы ближе познакомиться с историей и бытом местных жителей, этот день мы посвятим прогулкам и экскурсии по поселку.
На обед отправляемся на этно программу в бурятский дом, где нас будут ждать вкуснейшие национальные блюда. Обязательно отведаем местного омуля, который здесь готовится по-особенному вкусно. Во второй половине дня отправляемся на Беседку Удачи, где увидим один из самых красивых закатов на Байкале.
Тайминг
08:00-09:00 Завтрак
09:00-12:00 Экскурсионная программа по поселку Хужир
12:00-14:00 Этно программа и обед
14:00-16:00 Беседка Удачи
16:00-18:00 Закат на мысе Бурхан или смотровой площадке
18:00-19:00 Возвращение на базу
19:00-20:00 Ужин, отдых
Проживание: пос. Харанцы, остров Ольхон
Покатушки на багги и катания на собачьих упряжках
После завтрака отправляемся на лёд, где нас ждут покатушки на багги. Фееричный дрифт по льду Байкала на багги на 100% запомнится участникам! До обеда катаемся на багги и на коньках. Обедаем в кафе, после чего отправляемся на катания на собачьих упряжках. Маршрут будет проходить в акватории южной части пролива Малого моря. К вечеру возвращаемся на ужин на базу.
Тайминг
08:00-09:00 Завтрак
09:00-12:00 Покатушки на багги
12:00-13:00 Обед
14:00-16:00 Собачьи упряжки
18:00-19:00 Ужин, отдыхпроживание: пос. Харанцы, остров Ольхон
Юг о. Ольхона, Остров Огой, метановые пузыри
В этот день участников ждёт легкий треккинг по льду Байкала.
Конечно же, главным местом сегодня станет остров Огой, где расположена Буддийская ступа Просветления. Участники взойдут на остров и отправятся к ступе. В этот день осмотрим множество очень красивых мысов и гротов.
Обязательно заедем на озеро Нурское, где увидим метановые пузыри.
Эта ночь запомнится некоторым участникам на всю жизнь, ведь именно сегодня они услышат впервые голос Байкала, а потрясающе красивое звездное небо придаст ночи волшебства. В этот день пройдет первая ночевка на льду для желающих.
Тайминг
08:00-09:00 Завтрак
09:00-10:00 Подготовка к выходу на маршрут, инструктаж участников, выдача снаряжения
10:00-13:00 Треккинг/прогулка по льду (Малое море)
13:00-14:00 Обед
14:00-18:00 Треккинг/прогулка, возвращение на Базу отдыха
18:00-20:00 Ужин, отдых
Проживание: пос. Харанцы, остров Ольхон
Мыс Саган-Хушун (Три брата) - Мыс Хобой
С утра на джипах отправляемся к знаменитому мысу Три Брата, отсюда нам предстоит не спеша пройти к мысу Хобой.
Саган-Хушун или как его здесь называют три брата чрезвычайно живописный скалистый мыс протяженностью около 1 км, сложен из мрамора светлых тонов, в зимнее время покрытый сосульками и ледяными наростами.
Мыс Хобой - самая северная часть острова Ольхон, мыс похож на изогнувшееся, греющееся на солнце фантастическое животное. Именно здесь Вы сможете увидеть самую широкую часть Байкала.
Тайминг
08:00-09:00 Завтрак
09:00-10:00 Подготовка к выходу на маршрут, инструктаж участников
10:00-12:00 Трансфер на север острова Ольхон
12:00-14:00 Осмотр мысов Саган-Хушун и Хобой
14:00-15:00 Обед16:00-18:00 Трансфер возвращение на базу
18:30-20:00 Ужин, отдых
Проживание: пос. Харанцы, остров Ольхон
Возвращение в г. Иркутск
После завтрака возвращаемся в г. Иркутск. Окончание программы.
Тайминг
08:00-09:00 Завтрак09:00-14:00 Трансфер в г. Иркутск
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Вся программа: включая покатушки на коньках и багги. Катания на лошадях или собачьих упряжках. Баня на льду. Ночевка на льду (по желанию)
- Питание 3-х разовое
- Все трансферы
- Проживание
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиаперелет