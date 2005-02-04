Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом

Предлагаю вам пройти через весь Чернореченский каньон

5
1 отзыв
Предлагаю вам пройти через весь Чернореченский каньон.

Следуя от одного его конца до другого, мы то идти по дну ущелья, то переходить реку вброд, а на сложных участках придется карабкаться по крутым склонам, чтобы пройти в обход по тропе над обрывом.
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом

Что вы увидите 🤩

  • Чернореченский каньон
  • Байдарская долина
  • Пороги и водопады
Чернореченский каньон незаслуженно остаётся в тени своего известного брата, Большого каньона Крыма, хотя по своей протяженности превосходит его почти в 4 раза, а река Черная, образовавшая каньон, вторая по полноводности после Бельбека.
Изумрудный каньон
Это одно из самых малопосещаемых мест горного Крыма сохранило первозданную красоту можжевеловых лесов, речных каскадов и водоворотов. Черная река постоянно меняет цвет – ярко-бирюзовая, малахитовая, изумрудная, фиолетово-черная. При этом сама вода в реке настолько чистая, что её можно пить черпая кружкой, как в детстве.
Объект №221 — Запасной командный пункт ЧФ
Пройдя весь каньон, мы выйдем в урочище Алсу. Чистый прозрачный горный воздух, наполненный запахом хвойных и лиственных деревьев, ароматы степных трав, доносящиеся ветром из Байдарской долины… Это непередаваемо!

.А кроме этого:

  • Как только мы дойдем до первых водопадов, остановимся на плотный завтрак, который я приготовлю для нас на огне прямо на берегу реки. Ведь нам сегодня понадобится много сил! В конце каньона, пройдя все испытания, устроим сытный обед.
Важная информация!
  • Это пеший поход, поэтому обязательно: удобную обувь для ходьбы на камням. Сандалии или резиновые тапочки для бродов, купальник или плавки. Герметичная упаковка (пакет) для ценных вещей и документов. Головной убор от солнца, одежда по погоде;
  • Ёмкость для воды минимум 1 литр и заряженный телефон.
  • Экскурсия начинается в Севастополе. Трансфер не входит в стоимость, поэтому до места встречи нужно добраться самостоятельно: на общественном транспорте или такси.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Стандартный билет
1 200 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение гида-проводника на всем протяжении маршрута
  • Туристический завтрак и обед, приготовленный в горах на огне.
Что не входит
  • Проезд к началу маршрута и возвращение после окончания (~135 руб. в обе стороны).
Место начала и завершения
Севастополь, Городское шоссе, 3 Б
Когда и сколько длится?
Когда: По средам и пятницам в 08:15
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По средам и пятницам в 08:15

Олег А.
Олег А.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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