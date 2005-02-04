Чернореченский каньон незаслуженно остаётся в тени своего известного брата, Большого каньона Крыма, хотя по своей протяженности превосходит его почти в 4 раза, а река Черная, образовавшая каньон, вторая по полноводности после Бельбека.

Изумрудный каньон

Это одно из самых малопосещаемых мест горного Крыма сохранило первозданную красоту можжевеловых лесов, речных каскадов и водоворотов. Черная река постоянно меняет цвет – ярко-бирюзовая, малахитовая, изумрудная, фиолетово-черная. При этом сама вода в реке настолько чистая, что её можно пить черпая кружкой, как в детстве.

Объект №221 — Запасной командный пункт ЧФ

Пройдя весь каньон, мы выйдем в урочище Алсу. Чистый прозрачный горный воздух, наполненный запахом хвойных и лиственных деревьев, ароматы степных трав, доносящиеся ветром из Байдарской долины… Это непередаваемо!

.А кроме этого:

Как только мы дойдем до первых водопадов, остановимся на плотный завтрак, который я приготовлю для нас на огне прямо на берегу реки. Ведь нам сегодня понадобится много сил! В конце каньона, пройдя все испытания, устроим сытный обед.

Важная информация!