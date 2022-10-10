1 чел.
По популярности
Групповая
8 часов
Личный гид к Вам в авто - Бахчисарай
Бахчисарай - сердце Крыма, где восточная культура сочетается с древней историей. Узнайте больше на нашей экскурсии
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно 08:30, 09:00. 10:00, 11:00. 12:00, 13:00, 14:00
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
950₽ за человека
Групповая
4 часа
Личный гид к Вам в авто. Первое знакомство с Севастополем: трижды рождённый
Идеальная экскурсия для первого знакомства с Севастополем. Личный гид в вашем авто покажет главные достопримечательности города
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Согласно расписанию в календаре ежедневно с 09:00 до 15:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
700₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
Начало: Севастополь, Городское шоссе, 3 Б
Расписание: По субботам в 08:15
15 июня в 08:15
22 июня в 08:15
1 600₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Поход по горам Крыма к морю: от скалы Носорог до пляжа Инжир
Погрузитесь в мир природных красот Крыма с экскурсией, ведущей через горы прямо к берегу моря. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Севастополь, остановка «5-й км Балаклавского шоссе...
Расписание: По четвергам и воскресеньям в 08:15
Завтра в 08:15
14 июня в 08:15
1 950₽ за человека
Групповая
4 часа
Личный гид к Вам в авто - Балаклава и Фиолент
Откройте для себя уникальные места Крыма с личным гидом. Путешествие по Балаклаве и Фиоленту, морская прогулка и удивительные природные пейзажи ждут вас
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: Ежедневно в 09:00,10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 14:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
850₽ за человека
Групповая
9 часов
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Поднимитесь на вершину Ай-Петри и насладитесь видом на Ялту и побережье. Посетите Ласточкино гнездо и прогуляйтесь по набережной Ялты
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 250₽ за человека
Групповая
5 часов
Личный гид к Вам в авто - Тайны мыса Фиолент
Погрузитесь в историю и красоту мыса Фиолент с личным гидом. Уникальные природные объекты и отдых на пляже «Баунти» ждут вас
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Ежедневно с 09:00 ДО 15:00 в любое удобное для Вас время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
700₽ за человека
Групповая
9 часов
Массандра и Форосский храм: экскурсия с дегустацией вина в Балаклаве
Погрузитесь в мир истории и вина с экскурсией по Массандре и Форосскому храму. Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам
Начало: Мы встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно с 08:30 до 13:00
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 100₽ за человека
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия в Сафари-парк львов «Тайган»: встреча с дикой природой
Откройте мир дикой природы в самом сердце Крыма. Сафари-парк «Тайган» ждет вас и вашу семью для незабываемого приключения
Начало: Мы встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 100₽ за человека
Групповая
10 часов
Шедевры подземного царства: Пещеры Балаклавы - путешествие в сердце горы
Погрузитесь в мир загадочных пещер Балаклавы. Уникальные формации и подсветка создают атмосферу волшебства
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 250₽ за человека
Групповая
4 часа
Личный гид к Вам в авто - Тайны Инкерманских подвалов
Погрузитесь в мир крымского виноделия и истории с личным гидом. Посетите Инкерманский завод марочных вин, пещерные храмы и крепость Каламита
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
700₽ за человека
Групповая
9 часов
Личный гид к Вам в авто - Дворцы Крыма
Откройте для себя дворцы Крыма с личным гидом в вашем авто. Ливадийский и Воронцовский дворцы, Массандра
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 100₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Балаклава - жемчужина Крыма: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю Балаклавы, поднимитесь на крепость Чембало, прогуляйтесь по набережной и насладитесь пейзажами
Начало: Балаклава ул. Крестовского, 28
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИванова10 октября 2022Понравилось всё: маршрут, экскурсовод. Спасибо за экскурсию!
- ННаталья13 сентября 2022Всё понравилось, было очень интересно и насыщенно!!! Экскурсовод Александр подробно рассказал не только о Балаклаве и мысе Фиолент, но и
- ИИрина5 августа 2022Балаклавская дугаЭто была незабываемая прогулка по крымским горам! Мы далеки от активного образа жизни, поэтому на первом этапе было тяжеловато. Но
- ККовальчук27 мая 2022Большая благодарность экскурсоводу Татьяне Николаевне, очень грамотный и знающий специалист, провела очень познавательную экскурсию по городу. Отдельное спасибо водителю микроавтобуса Андрею. Всех благ и крепкого здоровья вашим сотрудникам.
Ответы на вопросы от путешественников по Балаклаве в категории «Пешеходные»
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