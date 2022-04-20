Мыс Фиолент: панорама побережья, скалы Орест и Пилад, памятник Пушкину, Свято-Георгиевский мужской монастырь.
Спуск по древней монастырской лестнице (900 ступеней) на уникальный по красоте "Яшмовый пляж". Отдых на пляже. Морская прогулка на рейсовом катере в Балаклаву.
Балаклава: Набережная. Генуэзская крепость Чембало (обзорно), Храм 12-ти апостолов
Сказочный Мыс Фиолент и Балаклава
Находится мыс в 10 км от Балаклавы в сторону Севастополя. Мыс Фиолент образовался около 160 миллионов лет назад, после мощнейшего извержения вулкана, застывшие потоки лавы можно наблюдать и по сей день. Их причудливые формы делают пейзаж местности поистине уникальным природным творением. Огромное количество пещер и гротов, чистейшая вода, свежий морской воздух делают его бесспорно уникальным местом на планете.
Балаклава - красивая бухта с маленькими лодочками, похожая на Марсельскую бухту. Чудесные пейзажи завораживают
Посещение музея Балаклавы на морском судне по каналу в штольню на катамаране или прогулочном катере (важно! Музей не работает в понедельник и вторник)
Организационные детали:
Возьмите с собой пляжные принадлежности;
Поддержка 24/7. Наши менеджеры на связи 24 часа в сутки, 365 дней в году;
Официальное оформление. Договоры, чеки, что дает Вам защиту в случае форс-мажорных обстоятельств;
Полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия;
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортное обслуживание
Аттестованный гид
Полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия
Что не входит
Личные расходы (питание, напитки, сувениры, входные билеты и пр.)
Место начала и завершения?
Севастополь, площадь Нахимова, доска Почета
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, пятница, воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Возьмите с собой пляжные принадлежности, головные уборы и перекус (ланч-боксы)
Поддержка 24/7. Наши менеджеры на связи 24 часа в сутки, 365 дней в году
Официальное оформление. Договоры, чеки, что дает Вам защиту в случае форс-мажорных обстоятельств
Полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вторник, пятница, воскресенье в 09:00
Марина — ваш гид в Балаклаве
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