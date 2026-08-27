Мы посетим старый замок тевтонского ордена Шаакен, в котором вы прочувствуете атмосферу средневековья, узнаете все о жизни рыцарей, ведьмах и средневековых пытках.
Попробуем различные виды сыра и изделия шоколадной фабрики и отправимся на фотосессию к замку Нессельбек.
Попробуем различные виды сыра и изделия шоколадной фабрики и отправимся на фотосессию к замку Нессельбек.
Описание фото-прогулкиМы посетим старый замок тевтонского ордена Шаакен, в котором вы прочувствуете атмосферу средневековья, узнаете все о жизни рыцарей, о ведьмах и средневековых пытках. На сыроварне Шаакендорф вы сможете продегустировать различные виды сыра и отведать изделия шоколадной фабрики. Тут же вы сможете купить вкусные сувениры себе и своим близким. После дегустации на сыроварне мы заедем с вами к замку Нессельбек, где вы сможете сделать отличные фотографии.
Ежедневно, время по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Шаакен
- Сыроварня Шаакен
- Замок Нессельбек
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер.
Что не входит в цену
- Экскурсия в замок Шаакен (500 руб. /чел.)
- Дегустация в сыроварне (500 руб. /чел.).
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, время по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Балтийска
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