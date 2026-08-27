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Индивидуальная до 6 чел.

На самый запад России - в Балтийск Осмотрите крепость Пиллау, историческую часть Балтийска, военную гавань и Елизаветинский форт. На лодке отправитесь к объектам Балтийской косы Начало: Балтийск, проспект Ленина д. 12

Как и текущий маршрут, экскурсия посвящена историческим местам Балтийска. Здесь акцент на крепости, гавани и косе, а формат включает прогулку и лодочную переправу

Расписание: Ежедневно, по договоренности