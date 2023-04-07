За один день вы проедете по живописным калининградским дорогам, оцените самобытную архитектуру начала XX века и на индивидуальном катере Мы окажемся в сердце балтийской косы. Залезем на самый верх старого немецкого ангара для самолетов откуда открывается вид на всю гавань Балтийска.

Зайдете в сохранившиеся немецкие бункеры и фортификационное укрепление на берегу моря. И всё это — в окружении Балтийского моря, лучезарного белого песка и золотых дюн.

Музей Старый Люнет раскроет тайну немецкой шифровальной машины «Энигма», уникальной и найденной на косе.

Научитесь собирать янтарь и поймете как отличить его от простого камня прямо на берегу моря.

Вы погуляете по историческому центру города, выясните современное назначение военных кораблей и увидите действующий 300-летний маяк. Раскроете, почему Балтийск был одной из самых востребованных и значимых стратегических точек Восточной Пруссии, что делал Петр I в Пиллау и где может быть спрятана Янтарная комната.