Индивидуальная экскурсия по Балтийску и косе с персональным гидом и транспортом
Ближайшие даты:
7
апр
апр
8
апр
апр
9
апр
апр
10
апр
апр
11
апр
апр
12
апр
апр
13
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Город Балтийск
- Крепость "Пилау"
- 300-летний Маяк
- Балтийская коса
- Нем. аэродром "Нойтиф"
- Форт "Западный"
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
За один день вы проедете по живописным калининградским дорогам, оцените самобытную архитектуру начала XX века и на индивидуальном катере Мы окажемся в сердце балтийской косы. Залезем на самый верх старого немецкого ангара для самолетов откуда открывается вид на всю гавань Балтийска.
Зайдете в сохранившиеся немецкие бункеры и фортификационное укрепление на берегу моря. И всё это — в окружении Балтийского моря, лучезарного белого песка и золотых дюн.
Музей Старый Люнет раскроет тайну немецкой шифровальной машины «Энигма», уникальной и найденной на косе.
Научитесь собирать янтарь и поймете как отличить его от простого камня прямо на берегу моря.
Вы погуляете по историческому центру города, выясните современное назначение военных кораблей и увидите действующий 300-летний маяк. Раскроете, почему Балтийск был одной из самых востребованных и значимых стратегических точек Восточной Пруссии, что делал Петр I в Пиллау и где может быть спрятана Янтарная комната.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Персональный гид-экскурсовод
- Транспорт авто
- Что не входит
- Экскурсия на катере по гавани — 2000₽
- Личные расходы (еда, сувениры и пр.)
- Место начала и завершения?
- Ваш отель или по договоренности с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Балтийска
Индивидуальные
Пешеходные
Водные развлечения
Необычные
На весь день
Популярные места
Похожие туры из Балтийска
Индивидуальная
Фаниль
Очень популярно сейчас
Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау
Здание ЖД вокзала Балтийска
Сегодня
Завтра
9 апр
10 апр
2 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Фаниль
Прогулка по улицам Балтийска и Янтарного
просп. Ленина, 12, Балтийск
Сегодня
Завтра
9 апр
10 апр
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Егор
Куршская Коса с личным гидом
Ленинский проспект, 81
Сегодня
Завтра
9 апр
10 апр
8 750₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии