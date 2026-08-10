Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю вас в Балтийск: мы прогуляемся по историческому центру, увидим старинную крепость Пиллау, военную гавань с кораблями и Елизаветинский форт с самым большим памятником женщине в Европе.



А затем отправимся на пароме на Балтийскую косу — место с песчаными пляжами, древними укреплениями и богатой морской историей. 4.5 46 отзывов

Семён Ваш гид в Балтийске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 9500 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.5 46 отзывов 6 часов 1-6 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Мы посетим: - Крепость Pillau, которая была заложена шведами в XVII веке и до сих пор действует по своему прямому назначению, как военная часть (понедельник и вторник осмотр крепости только снаружи); - Историческую часть города; - Военную гавань; - Пройдёмся по Морскому бульвару мимо немецких ДОТов и батарей кинжального огня; - Посетим Елизаветинский форт, где расположен самый большой памятник женщине в Европе; - Изюминкой экскурсии станет посещение Балтийской косы, куда мы поплывём на пароме. На косе находятся ангары аэродрома Люфтваффе, древний форт, музейный комплекс "Старый люнет" и многие другие не менее интересные объекты.

Ежедневно, по договоренности Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Крепость Пиллау

Историческая часть города с архитектурой XIX века

Военная гавань

Елизаветинский форт

Балтийская коса (аэродром Нойтиф, форт Западный) Что включено Услуги гида. Что не входит в цену Билеты (на паром в крепость Пиллау в музей Старый Люнет)

Возможен трансфер из других городов Где начинаем и завершаем? Начало: Балтийск, проспект Ленина д. 12 Завершение: Балтийск, ул. Северный мол д. 7 Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, по договоренности Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.