Крепость Pillau, которая была заложена шведами в XVII веке и до сих пор действует по своему прямому назначению, как военная часть;
Историческую часть города;
Военную гавань;
Пройдёмся по Морскому бульвару мимо немецких ДОТов и батарей кинжального огня;
Посетим Елизаветинский форт, где расположен самый большой памятник женщине в Европе;
Изюминкой экскурсии 🧭 станет посещение Балтийской косы, куда мы поплывём на пароме. На косе находятся ангары аэродрома Люфтваффе, древний форт, музейный комплекс "Старый люнет" и многие другие не менее интересные объекты.
Что входит
Услуги гида.
Что не входит
Билет на паром
билет в Крепость Пиллау
транспорт
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.