Приглашаю вас в Балтийск: мы прогуляемся по историческому центру, увидим старинную крепость Пиллау, военную гавань с кораблями и Елизаветинский форт с самым большим памятником женщине в Европе.
А затем отправимся на пароме на Балтийскую косу — место с песчаными пляжами, древними укреплениями и богатой морской историей.
А затем отправимся на пароме на Балтийскую косу — место с песчаными пляжами, древними укреплениями и богатой морской историей.
Описание экскурсииМы посетим: - Крепость Pillau, которая была заложена шведами в XVII веке и до сих пор действует по своему прямому назначению, как военная часть (понедельник и вторник осмотр крепости только снаружи); - Историческую часть города; - Военную гавань; - Пройдёмся по Морскому бульвару мимо немецких ДОТов и батарей кинжального огня; - Посетим Елизаветинский форт, где расположен самый большой памятник женщине в Европе; - Изюминкой экскурсии станет посещение Балтийской косы, куда мы поплывём на пароме. На косе находятся ангары аэродрома Люфтваффе, древний форт, музейный комплекс "Старый люнет" и многие другие не менее интересные объекты.
Ежедневно, по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Пиллау
- Историческая часть города с архитектурой XIX века
- Военная гавань
- Елизаветинский форт
- Балтийская коса (аэродром Нойтиф, форт Западный)
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Билеты (на паром в крепость Пиллау в музей Старый Люнет)
- Возможен трансфер из других городов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Балтийск, проспект Ленина д. 12
Завершение: Балтийск, ул. Северный мол д. 7
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 46 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Ездили на данную экскурсию в конце июля, оказалось что это день Военно- морского флота, попали на день города Балтийск. Экскурсия пешеходная, нужно много ходить по городу, по набережной, на пароме
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Е
Экскурсия очень содержательная! Природа потрясающая! Все понравилось! Рекомендую.
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Ю
Благодарим за четкую подачу материала, узнали много нового и интересного! Даже испортившаяся погода не смазала позитивного впечатления от проведенной Семеном экскурсии!
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М
Самая информативная, увлекательная экскурсия. Посмотрели весь город, побывали в крепости Пиллау, дошли до самой западной точки России, прикоснулись к истории Петра1 и Елизаветы. Гид-историк это выше всех похвал!
Спасибо огромное!
Спасибо огромное!
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А
Неимоверно наполненная экскурсия. Семён обладает поистине энциклопедическими знаниями в истории региона, флота. Его знания кораблей поражает, а увлечённость своим делом заражает интересом.
Если бы я знала, что Семён проводит экскурсии не только по Балтийску, но и по Калининграду, то непременно обратилась бы к нему и за второй экскурсией.
Если вам интересно больше, чем поверхностный рассказ а-ля Википедия, то вам к Семёну
Если бы я знала, что Семён проводит экскурсии не только по Балтийску, но и по Калининграду, то непременно обратилась бы к нему и за второй экскурсией.
Если вам интересно больше, чем поверхностный рассказ а-ля Википедия, то вам к Семёну
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А
Неимоверно наполненная экскурсия. Семён обладает поистине энциклопедическими знаниями в истории региона, флота. Его знания кораблей поражает, а увлечённость своим делом заражает интересом.
Если бы я знала, что Семён проводит экскурсии не только по Балтийску, но и по Калининграду, то непременно обратилась бы к нему и за второй экскурсией.
Если вам интересно больше, чем поверхностный рассказ а-ля Википедия, то вам к Семёну
Если бы я знала, что Семён проводит экскурсии не только по Балтийску, но и по Калининграду, то непременно обратилась бы к нему и за второй экскурсией.
Если вам интересно больше, чем поверхностный рассказ а-ля Википедия, то вам к Семёну
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