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Военная база на самом западе России

Семён Р.
Семён Р. – Гид из Балтийска
Всем привет, меня зовут Семён и я знаю все о российском флоте.

В детстве я интересовался кораблями и замками, а сейчас делюсь своими знаниями 🎓 с вами.

Нас ждет путешествие по самому западному городу России — Балтийску.

Со мной вы посетите древнюю шведскую крепость, увидите самый большой памятник женщине в Европе и проплывете на пароме до Балтийской косы.

Вы со мной?
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Военная база на самом западе России
Военная база на самом западе России

Что вы увидите

  • Крепость Pillau
  • Историческую часть города с архитектурой 19 века
  • Военную гавань
  • Елизаветинский форт
  • Балтийская коса (аэродром Нойтиф, форт Западный)

Мы посетим:

  • Крепость Pillau, которая была заложена шведами в XVII веке и до сих пор действует по своему прямому назначению, как военная часть;
  • Историческую часть города;
  • Военную гавань;
  • Пройдёмся по Морскому бульвару мимо немецких ДОТов и батарей кинжального огня;
  • Посетим Елизаветинский форт, где расположен самый большой памятник женщине в Европе;
  • Изюминкой экскурсии 🧭 станет посещение Балтийской косы, куда мы поплывём на пароме. На косе находятся ангары аэродрома Люфтваффе, древний форт, музейный комплекс "Старый люнет" и многие другие не менее интересные объекты.
Что входит
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Билет на паром
  • билет в Крепость Пиллау
  • транспорт
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Военная база на самом западе России
Военная база на самом западе России
Военная база на самом западе России
Военная база на самом западе России

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Семён Р.
Семён Р.
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