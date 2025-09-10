Экскурсия по Балтийску и Балтийской косе предлагает уникальную возможность увидеть самые западные точки России.
Город, выросший на землях рыцарей, и коса, где прошлое встречается с настоящим, откроют вам свои тайны.
Вы посетите
6 причин купить эту прогулку с фотографом
- 🌍 Уникальные исторические места
- 📸 Профессиональные фотографии на память
- 🏰 Частный музей и форты
- 🌊 Прогулка по набережной
- ✈️ Атмосферный старый аэродром
- 🏖️ Песчаные дюны и пляжи
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Что можно увидеть
- Музей Пиллау
- Памятник Елизавете Петровне
- Балтийский маяк
- Памятник «Кораблям, погибшим в мирное время»
- Набережная
- Старый Люнет
- Форт №5
- Аэродром Нойтиф
- Ржавый город
Описание фото-прогулки
В Балтийске вы увидите:
- Музей Пиллау — частное собрание предметов и историй о прошлом города
- Памятник Елизавете Петровне — в честь императрицы, повелевшей строить здесь порт
- Балтийский маяк — действующий маяк с видом на море
- Памятник «Кораблям, погибшим в мирное время» — символ морской памяти
- Набережную — вид на порт, корабли и Балтийское море
А на Балтийской косе:
- «Старый Люнет» — парково-музейный комплекс, собранный энтузиастами
- Форт №5 — сохранившийся фрагмент оборонительных укреплений
- Аэродром Нойтиф 1934 года — локацию с атмосферой забытых времён
- Ржавый город — место, где каждый видит что-то своё: постапокалипсис, тишину или одиночество
- Песчаные дюны и пляжи
Мы поговорим:
- о том, как здесь жили и живут люди
- когда был основан Балтийск и как он назывался
- как город связан с рыцарями Тевтонского ордена и морскими сражениями
Примерный тайминг
09:00 — выезд из Балтийска или Янтарного
10:00 — прибытие в Балтийск
10:00–11:30 — прогулка по городу
11:30 — переезд на Балтийскую косу
12:00–13:00 — достопримечательности косы
13:00 — обед (по желанию)
13:30–14:30 — продолжение прогулки по косе
14:50–16:00 — возвращение в Балтийск или Янтарный
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Hyundai Solaris 2021 (заберём вас из отеля/апартаментов в Балтийске или Янтарном и доставим обратно)
- В путешествии будем фотографировать вас на Canon EOS 6D или Sony Alfa 7S, в течение 7 дней вы получите не менее 250 профессиональных фотографий
- Время в локациях может меняться в зависимости от ваших пожеланий
- Возможен трансфер из аэропорта Храброво и других городов Калининградской области (детали обсудите в переписке)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
Дополнительные расходы
- Переправа на Балтийскую косу: с прогулкой на катере по гавани Балтийска с интересным капитаном — 5000 ₽; водное такси — 200 ₽ за чел.
- Билеты в музеи (по желанию): крепость Пиллау — 300–350 ₽ за взрослого, 200 ₽ за ребёнка, «Старый Люнет» — 200–300 ₽ за взрослого и 100 ₽ за ребёнка
- Обед
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нусрат — ваша команда гидов в Балтийске
Провели экскурсии для 347 туристов
У меня самая лучшая работа на свете — знакомлю людей с нашей любимой Калининградской областью вместе с увлечённой и светлой командой! Мы искренне верим, что настоящее путешествие — это про эмоции,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
10 сен 2025
Спасибо Сердечное 💞💞💞
Всё замечательно, содержательно и душевно👍👍👍
Хотите искренних эмоций - значит этот тур для Вас.
С уважением, Сергей и Анна
Ярославль
Д
Денис
12 авг 2025
Поехали в Балтийск прежде всего за красивыми семейными фотографиями. Хотелось совместить наши лица и самобытную северную природу:) И даже представить не могли, что и город, и окрестности окажутся настолько интересными,
Дарья
11 авг 2025
Нам в отпуске хотелось объять необъятное - увидеть и сам Калининград, и его окрестности. А ещё, конечно, сделать красивые фотографии.) И я рада, что мы нашли это предложение, где поездка
Kristina
4 авг 2025
Постоянно беру экскурсии от Сахалина до Карелии на этом ресурсе, но пожалуй данная экскурсия самая впечатляющая по сохранению ее в своей душе и воспоминаниям, ибо профессиональные фото на долгую память однозначно решают! Нусрат супер талант и творческая личность с одного взгляда! Так держать!
