Балтийск и Балтийская коса - самая западная точка России (с фотосессией)

Откройте для себя Балтийск и Балтийскую косу: от рыцарских земель до современных достопримечательностей. Уникальные места и исторические факты ждут вас
Экскурсия по Балтийску и Балтийской косе предлагает уникальную возможность увидеть самые западные точки России.

Город, выросший на землях рыцарей, и коса, где прошлое встречается с настоящим, откроют вам свои тайны.

Вы посетите
частный музей Пиллау, насладитесь видом с Балтийского маяка и прогуляетесь по набережной. На косе вас ждут парково-музейный комплекс «Старый Люнет», форт №5 и атмосферный аэродром Нойтиф. Песчаные дюны и пляжи дополнят впечатления от поездки

5
4 отзыва

6 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 🌍 Уникальные исторические места
  • 📸 Профессиональные фотографии на память
  • 🏰 Частный музей и форты
  • 🌊 Прогулка по набережной
  • ✈️ Атмосферный старый аэродром
  • 🏖️ Песчаные дюны и пляжи
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Что можно увидеть

  • Музей Пиллау
  • Памятник Елизавете Петровне
  • Балтийский маяк
  • Памятник «Кораблям, погибшим в мирное время»
  • Набережная
  • Старый Люнет
  • Форт №5
  • Аэродром Нойтиф
  • Ржавый город

Описание фото-прогулки

В Балтийске вы увидите:

  • Музей Пиллау — частное собрание предметов и историй о прошлом города
  • Памятник Елизавете Петровне — в честь императрицы, повелевшей строить здесь порт
  • Балтийский маяк — действующий маяк с видом на море
  • Памятник «Кораблям, погибшим в мирное время» — символ морской памяти
  • Набережную — вид на порт, корабли и Балтийское море

А на Балтийской косе:

  • «Старый Люнет» — парково-музейный комплекс, собранный энтузиастами
  • Форт №5 — сохранившийся фрагмент оборонительных укреплений
  • Аэродром Нойтиф 1934 года — локацию с атмосферой забытых времён
  • Ржавый город — место, где каждый видит что-то своё: постапокалипсис, тишину или одиночество
  • Песчаные дюны и пляжи

Мы поговорим:

  • о том, как здесь жили и живут люди
  • когда был основан Балтийск и как он назывался
  • как город связан с рыцарями Тевтонского ордена и морскими сражениями

Примерный тайминг

09:00 — выезд из Балтийска или Янтарного
10:00 — прибытие в Балтийск
10:00–11:30 — прогулка по городу
11:30 — переезд на Балтийскую косу
12:00–13:00 — достопримечательности косы
13:00 — обед (по желанию)
13:30–14:30 — продолжение прогулки по косе
14:50–16:00 — возвращение в Балтийск или Янтарный

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Hyundai Solaris 2021 (заберём вас из отеля/апартаментов в Балтийске или Янтарном и доставим обратно)
  • В путешествии будем фотографировать вас на Canon EOS 6D или Sony Alfa 7S, в течение 7 дней вы получите не менее 250 профессиональных фотографий
  • Время в локациях может меняться в зависимости от ваших пожеланий
  • Возможен трансфер из аэропорта Храброво и других городов Калининградской области (детали обсудите в переписке)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Переправа на Балтийскую косу: с прогулкой на катере по гавани Балтийска с интересным капитаном — 5000 ₽; водное такси — 200 ₽ за чел.
  • Билеты в музеи (по желанию): крепость Пиллау — 300–350 ₽ за взрослого, 200 ₽ за ребёнка, «Старый Люнет» — 200–300 ₽ за взрослого и 100 ₽ за ребёнка
  • Обед

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нусрат
Нусрат — ваша команда гидов в Балтийске
Провели экскурсии для 347 туристов
У меня самая лучшая работа на свете — знакомлю людей с нашей любимой Калининградской областью вместе с увлечённой и светлой командой! Мы искренне верим, что настоящее путешествие — это про эмоции,
читать дальше

открытия и ощущение себя другом на новом месте. Не просто водим по маршрутам — дружелюбно сопровождаем, заряжаем отличным настроением, ловим самые красивые кадры и знаем все места, где будет вкусно и душевно. Обожаем, когда наши гости такие разные: это значит, что каждый раз мы создаём что-то новое и особенное именно для вас. Хотите увидеть самую суть нашего региона? Будем рады показать её вам!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
10 сен 2025
Спасибо Сердечное 💞💞💞

Всё замечательно, содержательно и душевно👍👍👍

Хотите искренних эмоций - значит этот тур для Вас.

С уважением, Сергей и Анна
Ярославль
Д
Денис
12 авг 2025
Поехали в Балтийск прежде всего за красивыми семейными фотографиями. Хотелось совместить наши лица и самобытную северную природу:) И даже представить не могли, что и город, и окрестности окажутся настолько интересными,
читать дальше

что уезжать не захочется. Сам Балтийск с набережной, переправа на косу, аэродром Нойтиф - хочется приехать туда снова и насладиться этими видами, чтобы никуда не спешить.

Мы с самого начала попали с женой в хорошие руки. Мы два интроверта, и с людьми бывает общаться тяжеловато. Но с Нусратом с первой минуты было легко. Он общительный, вежливый, хорошо чувствует людей и неплохо шутит. Мы сразу расслабились и поездка прошла по ощущениям очень быстро, хотя мы провели на экскурсии несколько часов.

Отдельное спасибо Нусрату за прекрасные фотографии. Уже в моменте было видно, как ему важно, чтобы на выходе получились качественные снимки. Он находил интересные ракурсы, показывал как удачнее встать или сесть, чтобы выигрышнее смотреться в кадре. И даже я, деревянный и нефотогеничный, смотрюсь на фото как герой иностранного фильма. Мне так мама сказала:)

В общем, горячо рекомендую экскурсию всем, кто хочет оставить в памяти прекрасные часы в прекрасном месте с прекрасным организатором) Нусрат, спасибо!

Поехали в Балтийск прежде всего за красивыми семейными фотографиями. Хотелось совместить наши лица и самобытную севернуюПоехали в Балтийск прежде всего за красивыми семейными фотографиями. Хотелось совместить наши лица и самобытную севернуюПоехали в Балтийск прежде всего за красивыми семейными фотографиями. Хотелось совместить наши лица и самобытную севернуюПоехали в Балтийск прежде всего за красивыми семейными фотографиями. Хотелось совместить наши лица и самобытную севернуюПоехали в Балтийск прежде всего за красивыми семейными фотографиями. Хотелось совместить наши лица и самобытную северную
Дарья
Дарья
11 авг 2025
Нам в отпуске хотелось объять необъятное - увидеть и сам Калининград, и его окрестности. А ещё, конечно, сделать красивые фотографии.) И я рада, что мы нашли это предложение, где поездка
читать дальше

в Балтийск совмещена с фотосессией.
С нами был Нусрат, мы сразу нашли общий язык - было нескучно в дороге.) А когда останавливались для фотографий, Нусрат давал очень чёткие и понятные советы: как встать, куда смотреть, где повернуться и закрыть глаза. Я обычно теряюсь перед фотографами, потому что не знаю, что изобразить и как так сделать, чтобы результат понравился мне самой. А у Нусрата взгляд видеографа, из получившейся серии фотографий можно легко сделать клип или романтичную короткометражку. Кадры нежные и атмосферные, хорошо подобраны локации, дорога очень посильная и не утомительная. Плюс интересные факты о городе, а ещё бытовые истории от местного жителя - всегда любопытно, как живут люди в других городах.

Спасибо за эту лёгкую и позитивную поездку, за яркие фотографии и приятные воспоминания, которые у нас остались.)
Прикрепляю и фото от команды, и мои дорожные кадры.

Нам в отпуске хотелось объять необъятное - увидеть и сам Калининград, и его окрестности. А ещё,Нам в отпуске хотелось объять необъятное - увидеть и сам Калининград, и его окрестности. А ещё,Нам в отпуске хотелось объять необъятное - увидеть и сам Калининград, и его окрестности. А ещё,Нам в отпуске хотелось объять необъятное - увидеть и сам Калининград, и его окрестности. А ещё,Нам в отпуске хотелось объять необъятное - увидеть и сам Калининград, и его окрестности. А ещё,Нам в отпуске хотелось объять необъятное - увидеть и сам Калининград, и его окрестности. А ещё,Нам в отпуске хотелось объять необъятное - увидеть и сам Калининград, и его окрестности. А ещё,Нам в отпуске хотелось объять необъятное - увидеть и сам Калининград, и его окрестности. А ещё,Нам в отпуске хотелось объять необъятное - увидеть и сам Калининград, и его окрестности. А ещё,
Kristina
Kristina
4 авг 2025
Постоянно беру экскурсии от Сахалина до Карелии на этом ресурсе, но пожалуй данная экскурсия самая впечатляющая по сохранению ее в своей душе и воспоминаниям, ибо профессиональные фото на долгую память однозначно решают! Нусрат супер талант и творческая личность с одного взгляда! Так держать!

