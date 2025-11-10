Эта уникальная фотопрогулка на яхте в Балтийске станет настоящим приключением. Путешествие под парусом между Балтийском и Балтийской косой подарит вам возможность насладиться видами гавани и пришвартованных кораблей. На протяжении всей прогулки профессиональный фотограф запечатлеет ваши лучшие моменты. В результате вы получите более 200 фотографий в авторской цветокоррекции и около 15 снимков в ретуши. Воспоминания о Балтийском заливе останутся с вами навсегда

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание фото-прогулки

По Калининградскому заливу под парусом

На красивой парусной яхте вы проплывете между Балтийском и Балтийской косой — мы не будем выходить в море, чтобы избежать сильной качки и в полной мере насладиться прогулкой. Вы полюбуетесь с яхты гаванью порта и пришвартованными кораблями, посмотрите на Балтийск со стороны залива, увидите Балтийскую косу и просто отдохнете, устроившись на палубе под белоснежным парусом.

Романтичные кадры на память!

В течение всей прогулки фотограф будет снимать вас на фоне паруса и пейзажей залива, а после нашего приключения в течение недели вы получите все фото в цветокоррекции. Также мы можем помочь вас с созданием образа для фотосессии, макияжем и укладкой.

Таким образом, на память у вас останутся стильные и атмосферные фотокарточки с берега Балтики!

Организационные детали

Внимание : из-за высокого сезонного спроса возможность использования той или иной яхты уточняется в момент оформления заказа

После прогулки в течение недели вы получите не менее 150 снимков в авторской цветокоррекции

Съёмка проходит на фотоаппарат Nikon D850

С собой на борт можно взять еду и напитки

Дополнительные опции