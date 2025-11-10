Эта уникальная фотопрогулка на яхте в Балтийске станет настоящим приключением.
Путешествие под парусом между Балтийском и Балтийской косой подарит вам возможность насладиться видами гавани и пришвартованных кораблей. На протяжении всей прогулки профессиональный фотограф запечатлеет ваши лучшие моменты.
В результате вы получите более 200 фотографий в авторской цветокоррекции и около 15 снимков в ретуши. Воспоминания о Балтийском заливе останутся с вами навсегда
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональная фотосессия
- ⛵ Романтичная прогулка на яхте
- 🌊 Виды Калининградского залива
- 📷 Более 200 фото на память
- 🎨 Авторская цветокоррекция
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Гавань порта
- Балтийская коса
Описание фото-прогулки
По Калининградскому заливу под парусом
На красивой парусной яхте вы проплывете между Балтийском и Балтийской косой — мы не будем выходить в море, чтобы избежать сильной качки и в полной мере насладиться прогулкой. Вы полюбуетесь с яхты гаванью порта и пришвартованными кораблями, посмотрите на Балтийск со стороны залива, увидите Балтийскую косу и просто отдохнете, устроившись на палубе под белоснежным парусом.
Романтичные кадры на память!
В течение всей прогулки фотограф будет снимать вас на фоне паруса и пейзажей залива, а после нашего приключения в течение недели вы получите все фото в цветокоррекции. Также мы можем помочь вас с созданием образа для фотосессии, макияжем и укладкой.
Таким образом, на память у вас останутся стильные и атмосферные фотокарточки с берега Балтики!
Организационные детали
- Внимание: из-за высокого сезонного спроса возможность использования той или иной яхты уточняется в момент оформления заказа
- После прогулки в течение недели вы получите не менее 150 снимков в авторской цветокоррекции
- Съёмка проходит на фотоаппарат Nikon D850
- С собой на борт можно взять еду и напитки
Дополнительные опции
- Возможен трансфер из Калининграда в Балтийск за дополнительную плату
- Вы можете продлить время прогулки при желании
- За дополнительную плату также можно подобрать платья и одежду для фотосессии, сделать макияж и укладку.
- Также прогулку можно провести по реке Преголе в Калининграде на катере (детали и стоимость уточняйте в переписке с гидом)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Балтийске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Балтийске
Провела экскурсии для 916 туристов
Привет, дорогие путешественники! Я родилась и выросла в Калининграде, начинала снимать ещё на плёночные фотоаппараты. Мой опыт работы более 15 лет. Всю жизнь изучаю историю края, путешествую и нахожу интересные локации для фотосессий. Жизнерадостная, общительная, легко нахожу общий язык даже с теми, кто не любит фотографироваться, и помогаю расслабиться и сделать шикарные кадры!Задать вопрос
