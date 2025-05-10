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15%
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по ночному Барнаулу
Погрузитесь в тайны Барнаула, где куртизанки и публичные дома были частью городской жизни. Узнайте, как государство контролировало эту сферу
Начало: На площади Спартака
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5100 ₽
6000 ₽ за всё до 7 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 7 чел.
Мистика и легенды Барнаула
Прикоснуться к таинственной стороне города на авторской экскурсии
Начало: У стадиона «Динамо»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5100 ₽
6000 ₽ за всё до 7 чел.
-
10%
Квест
«Санкт-Барнаул» - самостоятельная экскурсия-квест
Погрузитесь в мир сибирского Петербурга, гуляя по Барнаулу с интерактивным гидом. Узнайте, как архитектура столицы оживает в сибирских улицах
Начало: На Демидовской площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
675 ₽
750 ₽ за человека
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