Найдено 3 экскурсии в категории « Трансфер » в Барнауле, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 4 часа Мини-группа до 4 чел. Трансфер Барнаул-Горно-Алтайск Путешествие из Барнаула в Горно-Алтайск станет комфортным и познавательным благодаря трансферу на автомобиле SsangYong Korando. Увлекательные остановки по пути Начало: В аэропорту Барнаула «Я предлагаю трансфер на комфортном автомобиле — с остановками у исторических мест и рассказами о местных легендах и традициях по вашему желанию» Расписание: ежедневно в 08:00 6000 ₽ за человека На машине 6 часов Индивидуальная до 8 чел. Трансфер Барнаул-Шерегеш Индивидуальный трансфер на Hyundai Grand Starex: комфортный салон, детские кресла и багажное пространство. Пейзажи Алтая и горной Шории ждут вас «Наш индивидуальный трансфер на Hyundai Grand Starex — это:» 23 000 ₽ за всё до 8 чел. На машине 3.5 часа Индивидуальная до 8 чел. Трансфер Барнаул - Толмачёво Комфортный трансфер из Барнаула в аэропорт Толмачёво. Забудьте о заботах, наслаждайтесь поездкой в просторном автомобиле с интересными историями об Алтае 12 500 ₽ за всё до 8 чел. Другие экскурсии Барнаула

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Трансфер»

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