Мини-группа
до 4 чел.
Трансфер Барнаул-Горно-Алтайск
Путешествие из Барнаула в Горно-Алтайск станет комфортным и познавательным благодаря трансферу на автомобиле SsangYong Korando. Увлекательные остановки по пути
Начало: В аэропорту Барнаула
«Я предлагаю трансфер на комфортном автомобиле — с остановками у исторических мест и рассказами о местных легендах и традициях по вашему желанию»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
19 июн в 08:00
6000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер Барнаул-Шерегеш
Индивидуальный трансфер на Hyundai Grand Starex: комфортный салон, детские кресла и багажное пространство. Пейзажи Алтая и горной Шории ждут вас
«Наш индивидуальный трансфер на Hyundai Grand Starex — это:»
Сегодня в 16:00
Завтра в 00:00
23 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер Барнаул - Толмачёво
Комфортный трансфер из Барнаула в аэропорт Толмачёво. Забудьте о заботах, наслаждайтесь поездкой в просторном автомобиле с интересными историями об Алтае
Завтра в 00:00
19 июн в 00:00
12 500 ₽ за всё до 8 чел.
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