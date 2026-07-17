Время действия: начало XX века Место действия: Старый город Действующие лица: «ум, честь и совесть» ушедшей эпохи
Живая старина
Мы начнем знакомство с городом, продвигаясь от большого к малому. Стоя на горе вы полюбуетесь рекой Обь и раскинувшейся внизу громадой города, а я расскажу о возникновении Барнаула и его достоянии. Спустившись по необычной лестнице, мы отправимся в Старый город — деревянный, полукаменный, краснокирпичный. Вы узнаете, как связаны с историей города дворяне и ссыльнопоселенцы, потомок венецианских дожей, Янина Жеймо и Ропет, колчаковские министры, ученица Вавилова и автор «Цусимы»! Мы вспомним людей, чьим трудом Барнаул стал центром культуры, науки и просвещения.
Архитектура города
Прогуливаясь по Старому городу, вы увидите множество прекрасных памятников прошлого. Я расскажу о деревянном зодчестве и значимых объектах, покажу здание филармонии в псевдорусском стиле, дом городского головы Лесневского и Чертежную Алтайского округа.
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная, но если захотите, часть пути можно будет преодолеть на трамвае (билет оплачивается отдельно)
Если вы хотите посетить Госархив или какой-то из музеев, напишите об этом заранее в личных сообщениях
Экскурсию также можно провести ранним утром – летом это возможно и в 6-7 часов, до наступления жары
Я с удовольствием подскажу вам, где лучше остановиться, пообедать, что посмотреть в путешествии по краю
После экскурсии подарю вам издания о крае (в электронном виде), которых нет в открытом доступе
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Дома союзов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Барнауле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 501 туриста
Я родилась на Алтае, в Барнауле живу не один десяток лет. По образованию филолог, трудилась в краевой газете, пишу о культуре, образовании, архивном деле. Лауреат Макариевской премии в номинации «Просветительство», читать дальшеуменьшить
а также Всероссийской и Губернаторской премий за краеведческие работы. У меня немало публикаций по краеведческой тематике, издано 4 книги. Специализируюсь на истории Просвещения на Алтае. Восстанавливаю судьбы землячек-сестер милосердия Первой мировой и журналистов «Алтайской правды» (в том числе — репрессированных, погибших на Великой Отечественной). Помогаю потомкам земляков в поисках архивных документов. Мне бы очень хотелось, чтобы гости края узнали, что из себя представлял Барнаул в прошлом веке, судьбы каких фантастических людей связаны с городом. Также я могу помочь в составлении туристического маршрута по краю.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 58 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
56
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Я
Яна
Были в г. Барнаул по семейным обстоятельствам. Чтобы не валять дурака, было принято решение попытаться пополнить багаж знаний)) Экскурсия не увеселительного характера - о Жизни. Среди участников был ребёнок восьми лет - как читать дальшеуменьшить
ни крути, интересы его приходилось учитывать тоже. Жарища! 30°++ Но: Мы прогуляли почти шесть часов!!! 🤩 Пешком. По жаре. Отвлекаясь с одного на другое. Слушая грамотную речь. Рассказывая своё. Фотографируясь. Гладя бродячих котов. Жуя мороженное. Заходя в храмы. Преодолевая лестничные пролёты. Довольны! Спасибо за уделённое время! Однозначно рекомендую экскурсовода.
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Рената
Были на экскурсии Светланы, очень понравилось то, насколько увлекательно и при этом подробно дается информация о городе, жителях, уникальных местах. Несмотря на плохую погоду, мы даже не заметили неудобств
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К
Клименко
Большое спасибо Светлане, очень понравилась зкскурсия. Много интересного узнали. Сложилось очень хорошее впечатление о городе Барнауле и о его жителях. С удовольствием приеду еще.
+2
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S
Sabina
Светлана - прекрасная рассказчица, влюбленная в красоту и историю Барнаула. Смогла за несколько часов экскурсии показать нам его с разных сторон, рассказать об исторических личностях и событиях, заинтересовать интеллектуальной житницей Сибири. Очень понравилось, будем в Барнауле - обязательно встретимся со Светланой ещё!
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Н
Надежда
Экскурсия была великолепна! Чувствуется заинтересованность своим родным краем и глубокие знания исторических фактов! Светлана, огромное спасибо! 🫶🩷🫶🩷🫶 С удовольствием будем Вас рекомендовать!
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А
Андрей
Экскурсия очень понравилась. Видно, что экскурсовод увлечен своей профессией. Рассказывала много историй.