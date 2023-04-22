Секретные тропы Старого города перенесут нас в прошлые столетия. Вы увидите старинные здания и познакомитесь с искусством деревянного зодчества, услышите о выдающихся жителях и подивитесь историям, которые хранятся лишь в архивах и памяти родственников.

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Описание

Что вас ожидает

Время действия: начало XX века

Место действия: Старый город

Действующие лица: «ум, честь и совесть» ушедшей эпохи

Живая старина

Мы начнем знакомство с городом, продвигаясь от большого к малому. Стоя на горе вы полюбуетесь рекой Обь и раскинувшейся внизу громадой города, а я расскажу о возникновении Барнаула и его достоянии. Спустившись по необычной лестнице, мы отправимся в Старый город — деревянный, полукаменный, краснокирпичный. Вы узнаете, как связаны с историей города дворяне и ссыльнопоселенцы, потомок венецианских дожей, Янина Жеймо и Ропет, колчаковские министры, ученица Вавилова и автор «Цусимы»! Мы вспомним людей, чьим трудом Барнаул стал центром культуры, науки и просвещения и обсудим, какой из городов достоин звания «Сибирских Афин» — Барнаул или Томск?

Архитектура города

Прогуливаясь по Старому городу, вы увидите множество прекрасных памятников прошлого. Я расскажу о деревянном зодчестве и значимых объектах, покажу здание филармонии в псевдорусском стиле, дом городского головы Лесневского и Чертежную Алтайского округа. Мы сможем отдохнуть в кафе или парке. А после, если захотите, отправимся в Госархив, где проходят интереснейшие выставки, или в музеи: «Город», «Горная аптека», «Мир камня», Художественный или Краеведческий музей, старейший в Сибири.

Организационные детали