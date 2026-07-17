Секретные тропы Старого города перенесут нас в прошлые столетия. Вы увидите старинные здания и познакомитесь с искусством деревянного зодчества, услышите о выдающихся жителях и подивитесь историям, которые хранятся лишь в архивах и памяти родственников.

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Описание экскурсии

Время действия: начало XX века

Место действия: Старый город

Действующие лица: «ум, честь и совесть» ушедшей эпохи

Живая старина

Мы начнем знакомство с городом, продвигаясь от большого к малому. Стоя на горе вы полюбуетесь рекой Обь и раскинувшейся внизу громадой города, а я расскажу о возникновении Барнаула и его достоянии. Спустившись по необычной лестнице, мы отправимся в Старый город — деревянный, полукаменный, краснокирпичный. Вы узнаете, как связаны с историей города дворяне и ссыльнопоселенцы, потомок венецианских дожей, Янина Жеймо и Ропет, колчаковские министры, ученица Вавилова и автор «Цусимы»! Мы вспомним людей, чьим трудом Барнаул стал центром культуры, науки и просвещения.

Архитектура города

Прогуливаясь по Старому городу, вы увидите множество прекрасных памятников прошлого. Я расскажу о деревянном зодчестве и значимых объектах, покажу здание филармонии в псевдорусском стиле, дом городского головы Лесневского и Чертежную Алтайского округа.

Организационные детали