Прогуляться по старинным улочкам и узнать эксклюзивные архивные истории о жителях «Сибирских Афин»
Вы увидите старинные здания и познакомитесь с искусством деревянного зодчества, услышите о выдающихся жителях и подивитесь историям, которые хранятся лишь в архивах и памяти родственников.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Время действия: начало XX века
Место действия: Старый город
Действующие лица: «ум, честь и совесть» ушедшей эпохи
Живая старина
Мы начнем знакомство с городом, продвигаясь от большого к малому. Стоя на горе вы полюбуетесь рекой Обь и раскинувшейся внизу громадой города, а я расскажу о возникновении Барнаула и его достоянии. Спустившись по необычной лестнице, мы отправимся в Старый город — деревянный, полукаменный, краснокирпичный. Вы узнаете, как связаны с историей города дворяне и ссыльнопоселенцы, потомок венецианских дожей, Янина Жеймо и Ропет, колчаковские министры, ученица Вавилова и автор «Цусимы»! Мы вспомним людей, чьим трудом Барнаул стал центром культуры, науки и просвещения и обсудим, какой из городов достоин звания «Сибирских Афин» — Барнаул или Томск?
Архитектура города
Прогуливаясь по Старому городу, вы увидите множество прекрасных памятников прошлого. Я расскажу о деревянном зодчестве и значимых объектах, покажу здание филармонии в псевдорусском стиле, дом городского головы Лесневского и Чертежную Алтайского округа. Мы сможем отдохнуть в кафе или парке. А после, если захотите, отправимся в Госархив, где проходят интереснейшие выставки, или в музеи: «Город», «Горная аптека», «Мир камня», Художественный или Краеведческий музей, старейший в Сибири.
Организационные детали
- Экскурсия полностью пешеходная, но если захотите, часть пути можно будет преодолеть на трамвае (билет оплачивается отдельно)
- Если вы хотите посетить Госархив или какой-то из музеев, напишите об этом заранее в личных сообщениях
- Экскурсию также можно провести ранним утром – летом это возможно и в 6-7 часов, до наступления жары
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Нагорном парке
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.