Барнаул сто лет назад

Прогуляться по старинным улочкам и узнать эксклюзивные архивные истории о жителях «Сибирских Афин»

Описание
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Ответы на вопросы
Секретные тропы Старого города перенесут нас в прошлые столетия.

Вы увидите старинные здания и познакомитесь с искусством деревянного зодчества, услышите о выдающихся жителях и подивитесь историям, которые хранятся лишь в архивах и памяти родственников.
Барнаул сто лет назад
Барнаул сто лет назад
Барнаул сто лет назад
Барнаул сто лет назад
Барнаул сто лет назад
Барнаул сто лет назад
Барнаул сто лет назад
Барнаул сто лет назад
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Описание

Что вас ожидает

Время действия: начало XX века
Место действия: Старый город
Действующие лица: «ум, честь и совесть» ушедшей эпохи

Живая старина

Мы начнем знакомство с городом, продвигаясь от большого к малому. Стоя на горе вы полюбуетесь рекой Обь и раскинувшейся внизу громадой города, а я расскажу о возникновении Барнаула и его достоянии. Спустившись по необычной лестнице, мы отправимся в Старый город — деревянный, полукаменный, краснокирпичный. Вы узнаете, как связаны с историей города дворяне и ссыльнопоселенцы, потомок венецианских дожей, Янина Жеймо и Ропет, колчаковские министры, ученица Вавилова и автор «Цусимы»! Мы вспомним людей, чьим трудом Барнаул стал центром культуры, науки и просвещения и обсудим, какой из городов достоин звания «Сибирских Афин» — Барнаул или Томск?

Архитектура города

Прогуливаясь по Старому городу, вы увидите множество прекрасных памятников прошлого. Я расскажу о деревянном зодчестве и значимых объектах, покажу здание филармонии в псевдорусском стиле, дом городского головы Лесневского и Чертежную Алтайского округа. Мы сможем отдохнуть в кафе или парке. А после, если захотите, отправимся в Госархив, где проходят интереснейшие выставки, или в музеи: «Город», «Горная аптека», «Мир камня», Художественный или Краеведческий музей, старейший в Сибири.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная, но если захотите, часть пути можно будет преодолеть на трамвае (билет оплачивается отдельно)
  • Если вы хотите посетить Госархив или какой-то из музеев, напишите об этом заранее в личных сообщениях
  • Экскурсию также можно провести ранним утром – летом это возможно и в 6-7 часов, до наступления жары

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Нагорном парке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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