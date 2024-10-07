Экскурсия-квест по Барнаулу - это возможность погрузиться в атмосферу города, выполняя различные задания и разгадывая тайны.Участники услышат увлекательные рассказы о загадочной Дунькиной роще, старинных улицах и Барнаульском метрополитене.Приложение с аудиогидом

и квестом позволяет не только слушать, но и активно участвовать в исследовании города. Для прохождения квеста потребуется телефон с интернетом и наушники. Убедитесь, что GPS включён, чтобы не пропустить важные детали и не потерять бонусные очки за пропущенные задания

Описание квеста

Благодаря продуманному аудиоряду и интерактивным элементам экскурсия превратится в нескучное знакомство с удивительным Барнаулом, где факты и вымысел переплетаются в увлекательные истории. Вы услышите:

рассказ о загадочной Дунькиной роще, которая скрывает мистические тайны

истории о старинных улицах, где каждый дом — словно шкатулка с секретом

неожиданные факты о Барнаульском метрополитене

подробности развития городского транспорта, включая легенду о местном трамвае

Как это работает

Перед началом экскурсии вы получите ссылку на скачивание приложения. В нём вы будете отвечать на несложные вопросы и выполнять задания о городе — глядите в оба, чтобы не упустить важные детали! События в квесте можно пропускать, но помните, что за каждое пропущенное задание вы теряете бонусные очки.

Организационные детали