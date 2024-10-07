Интерактивная экскурсия-квест по Барнаулу

Превратите прогулку по Барнаулу в увлекательное приключение с загадками и дополненной реальностью. Узнайте интересные факты и найдите скрытые артефакты
Экскурсия-квест по Барнаулу - это возможность погрузиться в атмосферу города, выполняя различные задания и разгадывая тайны.

Участники услышат увлекательные рассказы о загадочной Дунькиной роще, старинных улицах и Барнаульском метрополитене.

Приложение с аудиогидом
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и квестом позволяет не только слушать, но и активно участвовать в исследовании города. Для прохождения квеста потребуется телефон с интернетом и наушники.

Убедитесь, что GPS включён, чтобы не пропустить важные детали и не потерять бонусные очки за пропущенные задания

5
1 отзыв

5 причин купить этот квест

  • 🗺️ Увлекательный маршрут с загадками
  • 🔍 Интерактивные задания и дополненная реальность
  • 🏰 Посещение исторических и архитектурных памятников
  • 🕵️‍♂️ Открытие мистических мест
  • 📱 Удобное приложение для прохождения квеста
    • Интерактивная экскурсия-квест по Барнаулу
    Интерактивная экскурсия-квест по Барнаулу
    Интерактивная экскурсия-квест по Барнаулу
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

    Что можно увидеть

  • Дунькина роща
  • Барнаульский метрополитен
  • Старинные улицы

    • Описание квеста

    Благодаря продуманному аудиоряду и интерактивным элементам экскурсия превратится в нескучное знакомство с удивительным Барнаулом, где факты и вымысел переплетаются в увлекательные истории. Вы услышите:

    • рассказ о загадочной Дунькиной роще, которая скрывает мистические тайны
    • истории о старинных улицах, где каждый дом — словно шкатулка с секретом
    • неожиданные факты о Барнаульском метрополитене
    • подробности развития городского транспорта, включая легенду о местном трамвае

    Как это работает

    Перед началом экскурсии вы получите ссылку на скачивание приложения. В нём вы будете отвечать на несложные вопросы и выполнять задания о городе — глядите в оба, чтобы не упустить важные детали! События в квесте можно пропускать, но помните, что за каждое пропущенное задание вы теряете бонусные очки.

    Организационные детали

    • Это аудиоэкскурсия с элементами квеста, не предполагающая участие и сопровождение гида
    • Для запуска приложения вам потребуется телефон с доступом в интернет и наушники для комфортного прослушивания. Чтобы по мере прохождения квеста на определённых событиях запись включалась автоматически, убедитесь, что на устройстве работает GPS

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Стоимость квеста

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный600 ₽
    Школьники550 ₽
    Студенты550 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На площади Ветеранов
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    1
    4
    3
    2
    1
    Е
    7 окт 2024
    Большое спасибо за гид, я хорошо провела эти пару часов. А золотая осень в городе просто чудесна и отлично дополнила программу!

    Была в Барнауле впервые и совсем ничего про него не знала. Поэтому показалось, что это хорошо, как дополнение к основной программе. Для знакомства я бы брала что-то более стандартное.

    Понравились интерактивные вставки и интересные нестандартные факты. Благодарю за продукт😊
    Большое спасибо за гид, я хорошо провела эти пару часов. А золотая осень в городе просто чудесна и отлично дополнила программу!Большое спасибо за гид, я хорошо провела эти пару часов. А золотая осень в городе просто чудесна и отлично дополнила программу!Большое спасибо за гид, я хорошо провела эти пару часов. А золотая осень в городе просто чудесна и отлично дополнила программу!Большое спасибо за гид, я хорошо провела эти пару часов. А золотая осень в городе просто чудесна и отлично дополнила программу!Большое спасибо за гид, я хорошо провела эти пару часов. А золотая осень в городе просто чудесна и отлично дополнила программу!Большое спасибо за гид, я хорошо провела эти пару часов. А золотая осень в городе просто чудесна и отлично дополнила программу!Большое спасибо за гид, я хорошо провела эти пару часов. А золотая осень в городе просто чудесна и отлично дополнила программу!

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