Экскурсия-квест по Барнаулу - это возможность погрузиться в атмосферу города, выполняя различные задания и разгадывая тайны.
Участники услышат увлекательные рассказы о загадочной Дунькиной роще, старинных улицах и Барнаульском метрополитене.
Приложение с аудиогидом
Участники услышат увлекательные рассказы о загадочной Дунькиной роще, старинных улицах и Барнаульском метрополитене.
Приложение с аудиогидом
5 причин купить этот квест
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
Описание квеста
Благодаря продуманному аудиоряду и интерактивным элементам экскурсия превратится в нескучное знакомство с удивительным Барнаулом, где факты и вымысел переплетаются в увлекательные истории. Вы услышите:
- рассказ о загадочной Дунькиной роще, которая скрывает мистические тайны
- истории о старинных улицах, где каждый дом — словно шкатулка с секретом
- неожиданные факты о Барнаульском метрополитене
- подробности развития городского транспорта, включая легенду о местном трамвае
Как это работает
Перед началом экскурсии вы получите ссылку на скачивание приложения. В нём вы будете отвечать на несложные вопросы и выполнять задания о городе — глядите в оба, чтобы не упустить важные детали! События в квесте можно пропускать, но помните, что за каждое пропущенное задание вы теряете бонусные очки.
Организационные детали
- Это аудиоэкскурсия с элементами квеста, не предполагающая участие и сопровождение гида
- Для запуска приложения вам потребуется телефон с доступом в интернет и наушники для комфортного прослушивания. Чтобы по мере прохождения квеста на определённых событиях запись включалась автоматически, убедитесь, что на устройстве работает GPS
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|600 ₽
|Школьники
|550 ₽
|Студенты
|550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ветеранов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Барнауле
Меня зовут Денис. Недавно я подумал: «Я уже столько лет живу в Барнауле, но совсем мало знаю о нём и его истории. Может, я такой не один? Может, людям былоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
7 окт 2024
Большое спасибо за гид, я хорошо провела эти пару часов. А золотая осень в городе просто чудесна и отлично дополнила программу!
Была в Барнауле впервые и совсем ничего про него не знала. Поэтому показалось, что это хорошо, как дополнение к основной программе. Для знакомства я бы брала что-то более стандартное.
Понравились интерактивные вставки и интересные нестандартные факты. Благодарю за продукт😊
Была в Барнауле впервые и совсем ничего про него не знала. Поэтому показалось, что это хорошо, как дополнение к основной программе. Для знакомства я бы брала что-то более стандартное.
Понравились интерактивные вставки и интересные нестандартные факты. Благодарю за продукт😊
Входит в следующие категории Барнаула
Похожие экскурсии из Барнаула
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в прошлое: Барнаул сто лет назад, история и архитектура
Познакомьтесь с уникальной историей Барнаула, его архитектурой и выдающимися личностями в комфортной пешеходной экскурсии
Начало: У Дома союзов
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
6 200₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Первое знакомство с Барнаулом: история, архитектура и панорамы
Погрузитесь в атмосферу Барнаула, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: Демидовская площадь
9 ноя в 10:00
10 ноя в 10:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Архитектурные образы Барнаула: путешествие во времени
Погрузитесь в архитектурное разнообразие Барнаула, от старинных усадеб до современных панорам
Начало: Демидовская площадь
9 ноя в 10:00
10 ноя в 10:00
8 000₽ за всё до 10 чел.