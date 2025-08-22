Мои заказы

Индивидуальная обзорная экскурсия по старому Барнаулу

Старинный Барнаул откроется вам историями Демидовых, тайнами великого пожара и легендами, что живут на его улицах.

Вы пройдёте мимо первого кирпичного дома, старейшего храма и резных деревянных особняков, хранящих дух ушедших веков.
Описание экскурсии

Приглашаю вас на прогулку по старинному Барнаулу — городу, где каждый дом хранит свою историю, а легенды передаются из уст в уста. Мы пройдём по уютным улочкам, увидим здания, пережившие века, и завершим маршрут на самой деревянной улице города, где до сих пор стоят красивые резные дома. Вы узнаете, как Демидовы основали Барнаул и чем прославилась эта купеческая семья. Я расскажу о страшном пожаре, который навсегда изменил облик города, и поделюсь мистическими историями, передающимися среди горожан. На нашем пути будут:
  • первый кирпичный жилой дом Барнаула, в котором жил первый гражданский губернатор России и где произошла одна из самых трагичных историй города;
  • духовное училище и знаменитый «красный магазин», чудом уцелевший в великом пожаре;
  • дом, которому уже больше двухсот лет, и памятник Пушкину, ботинок которого барнаульцы трут на удачу;
  • самое старое городское кладбище с его легендами и тайнами;
  • горнозаводская улица и площадь, построенная по образцу известной российской площади;
  • старейший храм Барнаула и здание с самой кровавой историей города. В финале мы погрузимся в атмосферу деревянного Барнаула, прогуливаясь мимо старинных резных фасадов, и почувствуем дыхание истории, живущей в этих улицах.

Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дом архитектора
  • Демидовскую площадь
  • Первый жилой дом построенный из кирпича
  • Магазин Красный, чудом уцелевший магазин при пожаре
  • Самую деревянную улицу
  • Горнозаводскую улицу
  • Дом Носовича и Шадрина
  • Первый «Несбоскрёб» в Барнауле
  • И ещё множество других объектов
Что включено
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Ленина 19, у входа в планетарий
Завершение: Социалистический проспект 35
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

В
Валентина
22 авг 2025
с
сергей
25 июл 2025

Входит в следующие категории Барнаула

