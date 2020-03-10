18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Страницы истории Барнаула Вы узнаете о наиболее значимых событиях из истории города от основания здесь в 18 веке Колывано-Воскресенского горнозаводского округа до наших дней. Я расскажу, какую роль в развитии горного города сыграли заводчики Демидовы и императрица Екатерина Великая. К слову, кроме Барнаула подобной промышленной историей могут похвастаться только Нерчинск и Екатеринбург.
Исторический центр и современные объекты Наш маршрут пройдет по ключевым местам Барнаула и его главным архитектурным памятникам. Вы пройдете по главному проспекту города и его центральной аллее, где увидите памятник изобретателю И. Ползунову, учебные заведения, здания в стиле сталинского ампира. Затем рассмотрим уникальную застройку улицы им. Ползунова и ансамбль зданий Демидовской площади: здесь вы узнаете о судьбе старинного сереброплавильного завода, восстановления и реконструкции которого стремятся добиться местные жители. А после вас ждет прогулка по атмосферным улочкам старого центра с сохранившимися памятниками знаменитого сибирского деревянного зодчества и купеческими особняками.
Особенности храмового зодчества Вы рассмотрите потрясающие образцы местного храмового зодчества: часовни, костелы, церкви, монастыри и соборы. Я расскажу об интересных деталях и особенностях внешнего облика и внутреннего убранства церквей Барнаула, а особое внимание мы уделим нижнему храму Покровского собора с уникальным фарфоровым иконостасом.
Лучшие панорамы Барнаула Я покажу вам город с его лучших ракурсов и проведу по самым популярным смотровым площадкам. Вы поднимитесь на гору с обновлённой, затейливо спроектированной лестницей, замечательными современными террасами, смотровыми площадками и вечерним освещением.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура Обелиск в честь 100-летия горного дела на Алтае (Демидовский столп на Демидовской площади), Красноармейский проспект, 19.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Спасибо большое Оксане! Информативно, увлекательно, красиво.
Евгения
13 января 2020
04 января 2020 года мы своей компанией впервые побывали в Барнауле. Ранее мы уже пользовались сервисом Трипстер, заказывали экскурсию в Томске. Поэтому и на этот раз решили воспользоваться услугами народного экскурсовода. Нашим экскурсоводом была Оксана Степанова . Хотим выразить искреннюю благодарность Оксане за ее содержательную и интересную экскурсию. Экскурсовод прекрасно владеет информацией по истории города, провела нас продуманным до мелочей маршрутом по старым улочкам Барнаула, подсказала, что еще можно посмотреть в городе самостоятельно. Благодаря Оксане мы полюбили этот город и много про него узнали. С удовольствием порекомендуем этого экскурсовода своим друзьям.
Татьяна
23 сентября 2019
Спасибо Оксане за интересный, информативным рассказ о своём городе - все понятно, очень образно для того, чтобы тоже полюбить его.
Елена
30 августа 2019
Очень благодарны Оксане за экскурсию по Барнаула 19 августа. Профессионально. Глубокие знания истории, этнокультуры края. Информация преподнесена очень доступно. Видно, что Оксана очень бережно, трепетно относится к истории родного края, г Барнаулу. Мы очень довольны. Большое спасибо.
Александр
26 августа 2019
Отличная экскурсия. Отличный гид, который любит и знает историю города. Хороший рассказчик. Очень рекомендую Оксану.
Юлия
11 августа 2019
Отличная экскурсия. Большое спасибо Оксане! Оксана показала Барнаул с красивой парадной и забытой заброшенной стороны, рассказала историю города и чем он живет сегодня. Очень рекомендую.
Ирина
23 июля 2019
всё хорошо
Дмитрий
20 июля 2019
Оксана, очень прекрасный житель своего города. Рассказывала с такой гордостью и любовью об истории города, что невольно и меня заинтересовала и сподвигла на самостоятельное продолжение экскурсии по городу. Огромная благодарность.
Надежда
18 июля 2019
Приятная, неутомительная и информативная экскурсия для первого знакомства с городом. Мы благодарны Оксане за легкость, теплоту, познавательное погружение в историю и атмосферу Барнаула:-)
Оксана - человек, который любит свой город. А это очень важно и всегда чувствуется. Очень камерный, уютный маршрут. Оксана рассказала и показала историю города в деталях архитектуры, ландшафта, которые сами бы мы не заметили, прошли мимо. Спасибо!
Надежда, Михаил и Дина.
Анастасия
12 июня 2019
Спасибо Оксане за чудесный день!
Очень содержательная экскурсия плюс отличное настроение.
У Оксаны есть редкое умение - отвечать на вопрос сразу, как только он возникает в голове. Даже не успеваешь его задать. Это здорово. Часто бывает так, что увлечешься экскурсией, и только задним числом вспомнишь, что хотелось спросить. В нашем случае ничего не было упущено )
Удалось многое узнать и увидеть, прочувствовать дух города, а это самое интересное.
Спасибо!