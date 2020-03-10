18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Предлагаю вам прогуляться по самым интересным уголкам старинного сибирского города и познакомиться с разными гранями Барнаула. Вы узнаете о промышленном и купеческом прошлом города, услышите истории о его современной жизни, а также местные легенды и предания. Я расскажу об особенностях алтайской архитектуры, покажу старинные резные домики и потрясающие образцы сибирского храмового зодчества. И конечно, поделюсь с вами самыми красивыми и «открыточными» панорамами Барнаула.

Что вас ожидает

Страницы истории Барнаула

Вы узнаете о наиболее значимых событиях из истории города от основания здесь в 18 веке Колывано-Воскресенского горнозаводского округа до наших дней. Я расскажу, какую роль в развитии горного города сыграли заводчики Демидовы и императрица Екатерина Великая. К слову, кроме Барнаула подобной промышленной историей могут похвастаться только Нерчинск и Екатеринбург.

Исторический центр и современные объекты

Наш маршрут пройдет по ключевым местам Барнаула и его главным архитектурным памятникам. Вы пройдете по главному проспекту города и его центральной аллее, где увидите памятник изобретателю И. Ползунову, учебные заведения, здания в стиле сталинского ампира. Затем рассмотрим уникальную застройку улицы им. Ползунова и ансамбль зданий Демидовской площади: здесь вы узнаете о судьбе старинного сереброплавильного завода, восстановления и реконструкции которого стремятся добиться местные жители. А после вас ждет прогулка по атмосферным улочкам старого центра с сохранившимися памятниками знаменитого сибирского деревянного зодчества и купеческими особняками.

Особенности храмового зодчества

Вы рассмотрите потрясающие образцы местного храмового зодчества: часовни, костелы, церкви, монастыри и соборы. Я расскажу об интересных деталях и особенностях внешнего облика и внутреннего убранства церквей Барнаула, а особое внимание мы уделим нижнему храму Покровского собора с уникальным фарфоровым иконостасом.

Лучшие панорамы Барнаула

Я покажу вам город с его лучших ракурсов и проведу по самым популярным смотровым площадкам. Вы поднимитесь на гору с обновлённой, затейливо спроектированной лестницей, замечательными современными террасами, смотровыми площадками и вечерним освещением.