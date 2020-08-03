Только на нашем маршруте у вас будет уникальная возможность подойти к Белухе вплотную, прикоснуться к ней своей рукой и встретить рассвет у её подножия – на Томских стоянках!



Томские стоянки входят в пятикилометровую приграничную зону, так как по самой горе проходит государственная граница России с Казахстаном. Поэтому для каждого участника мы оформляем погранпропуск! В связи с этим мы принимаем заявки на участие в походе заранее, а именно:

Если Вы гражданин России, для участия в походе Вы должны прислать нам заявку и свои данные не менее чем за месяц до начала похода.

Если Вы гражданин любого другого государства, Вы должны прислать нам заявку на участие и свои данные не менее чем за два месяца до начала похода.

Пропуска для вас оформляем мы, это абсолютно бесплатно, единственное ограничение – время.