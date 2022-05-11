Встреча в г. Барнауле: аэропорт, ж/д вокзал, гостиницы города (по согласованию).
Выезд из города 9-00 (местное время).
Трансфер Барнаул – Сростки (210 км) – тихая деревенька на Чуйском тракте, родина писателя, актера, режиссера В.М. Шукшина.
Посещение Всероссийского мемориального музея-заповедника В.М. Шукшина.
Экскурсии по экспозициям музея: «Дом, в котором провел детские годы В.М. Шукшин», «Школа, в которой учился и работал В.М. Шукшин», «Усадьба, купленная В.М. Шукшиным для матери».
Пешеходная прогулка по горе Пикет – достопримечательности Сросток к памятнику В.М. Шукшину, где проходит ежегодный Всероссийский фестиваль «Шукшинские чтения на Алтае».
Трансфер Сростки – Нижняя Катунь, Манжерок (100 км).
Манжерок – название озера с реликтовым орехом чилим, села и горнолыжного комплекса.
Размещение в туркомплексе.
Подъем на г. Синюха по канатной дороге (по желанию, оплачивается отдельно).
Ужин.
Размещение: ВК «Манжерок», «Altai-rest», «Солнечная» или подобные в районе Нижней Катуни.
Пешком – 3 км, авто – 310 км.
Завтрак.
Два варианта экскурсий в зависимости от погодных условий.
При хорошей погоде экскурсия в Чемал (90 км), на Чемальскую ГЭС и остров Патмос – одно из красивейших мест Горного Алтая.
Единственный путь на остров Патмос – подвесной мост, соединяющий скалы острова со скалами на берегу Катуни.
На острове восстановлен храм в честь Иоанна Богослова и келья святителя Макария Алтайского.
Напротив острова расположен скит. За кельей святителя находится скала с ликом Божьей Матери.
Еще одна достопримечательность – Чемальская ГЭС, рядом с которой можно увидеть источники «живой» и «мертвой» воды.
Поездка в урочище Че-Чкыш – скальный каньон с водопадом, наскальными рисунками, обзорной площадкой, с которой открывается великолепная панорама Катуни. (30 км).
Фотостоп на левобережье Катуни «Зубы Дракона».
При плохой погоде экскурсия в музей-галерею Г.И.Чорос-Гуркина (30 км) в с. Анос. (входной билет оплачивается отдельно).
Дом, мастерская и усадьба художника и этнографа, ученика Шишкина, автора знаменитых картин «Хан Алтай», «Озеро горных духов», «Корона Катуни» с репродукциями картин.
Поездка в с.Аскат (7 км) – «деревню мастеров», имеющую репутацию самого богемного и атмосферного места на Алтае.
Достопримечательностью Аската уже много лет являются талантливый художник Таракай и семья самобытных творцов Головань.
Художники и мастера по глине, дереву, металлу выставляют свои работы на поляне мастеров, в галереи «Стрела Сартакпая», сувенирной лавке «Бай Терек», где можно купить необычные изделия народного искусства, диковинные музыкальные инструменты (бубны, флейты, трещотки, «поющие» чаши, глюкофоны), послушать рассказы о традициях и ремеслах.
Трансфер Аскат – Барангол (25 км).
По желанию: освежающий моторафтинг по Катуни (оплачивается отдельно) с посещением Камышлинского водопада – двух каскадов на реке Камышла высотой 12 м.
Моторафтинг, как и любой рафтинг позволяет посмотреть на берега реки и горы с необычного ракурса, получить эмоциональный заряд катунских брызг.
Трансфер Барангол – туркомплекс (40 км).
Ужин.
Размещение: ВК «Манжерок», «Altai-rest», «Солнечная» или подобные в районе Нижней Катуни.
Пешком – 4 км, авто – 240 км.
Завтрак.
Трансфер Нижняя Катунь – Бирюзовая Катунь (20 км).
Экскурсия по крупнейшему центру туризма Бирюзовая Катунь.
Мы пройдемся по эко-тропе, побываем сразу в нескольких ландшафтах: альпийские луга, смешанные леса, луговые участки и скалистая местность.
Вы также увидите уникальные краснокнижные растения, вдохнете целебный воздух гор и соснового бора.
Посещение Тавдинских пещер (входной билет оплачивается отдельно).
Тавдинские пещеры, своды, гроты, арки – несколько десятков пещер соединяются друг с другом, образуя большую взаимосвязанную систему, в которой легко заблудиться.
Продолжим прогулку до смотровой площадки к величественному памятнику Н.К.Рериха и древнему гроту Ихтиандра.
Фотостоп с видом на живописную реку Катунь, неутомимо бурлящую своими бирюзовыми волнами.
Экскурсия на пасеку, где Вы сможете не только продегустировать, но и приобрести знаменитый алтайский мед, прополис, медовуху, соты, пергу, маточное молочко и другие продукты пчеловодства.
Впечатление дня – оздоровительный релаксирующий сон на ульях.
Трансфер Бирюзовая Катунь – Телецкое озеро (200 км) – самое большое озеро Алтая и одно из крупнейших озер России.
Максимальная глубина – около 330 метров, длина 78,6 км, а средняя ширина составляет 2,89 км.
В озеро впадает множество рек и ручьев, а вытекает только Бия.
Удивительное явление здесь – театр облаков.
Размещение.
Посещение этноаила в с. Артыбаш, рассказ об обычаях и традициях алтайцев, дегустация локальной кухни (по желанию, оплачивается отдельно), где вы сможете попробовать: чегень – кисломолочный напиток из коровьего молока на сычужной закваске, алтайский сыр курут – копченый сыр из чегеня, боорсок (алтайские пончики) с мёдом – традиционный десерт кочевников-скотоводов, национальный спиртной напиток – алтай аракы (молочное вино), копчёная маралятина, традиционный чай с молоком, солью, талканом (ячменная мука) и топленным маслом, алтайские конфеты из талкана – чок-чок.
Ужин.
Размещение: «Исток», «Артыбаш», «Горное озеро» или подобные в районе Телецкого озера.
Пешком – 3 км, авто – 220 км.
Завтрак.
Прогулка по Телецкому озеру.
Посещение Алтайского государственного биосферного заповедника и водопада Корбу (рекреационный сбор оплачивается отдельно), высотой 12,5 метров, а также живописного водопада Чедор (рекреационный сбор оплачивается отдельно).
На обратном пути – просмотр с воды водопада Киште, загадочного мыса Айран.
Все это Вы сможете увидеть, услышать, вдохнуть и прочувствовать во время круиза.
Пешеходная прогулка по эко-тропе «Третья речка» (по погоде).
По желанию: сплав по р. Бии (оплачивается отдельно).
Ужин.
Размещение: «Исток», «Артыбаш», «Горное озеро» или подобные в районе Телецкого озера.
Пешком – 3 км, авто – 20 км.
Завтрак.
Трансфер Артыбаш – Горно-Алтайск (190 км).
Пешеходная прогулка по столице Республики Алтай «Улала – Ойрот-Тура – Горно-Алтайск: преображение».
Экскурсия в Национальный музей Республики Алтай им. А.В. Анохина (входной билет оплачивается отдельно).
Музей хранит в себе богатые этнографические коллекции коренных народов Алтая, особое место отведено культуре, быту и таким атрибутам шаманов, как бубны, сделанные вручную.
Вы узнаете об основных праздниках алтайцев и о том, почему шаманы так редко отдают свои атрибуты в музеи.
Самым уникальным экспонатом на экскурсии станет мумия Принцессы Укока, которая лишь недавно вернулась домой.
Трансфер Горно-Алтайск – с. Алтайское (90 км).
Фотостоп и «пограничный контроль» на подвесном Айском пешеходном мосту, где дух захватывает не только от великолепного вида на бурлящую реку, но и от мягкого ощущения невесомости над водой.
Фотостоп на Бирюксинском перевале – невысокий перевал, с которого открывается живописная панорама Алтайской Тосканы.
Верхняя точка перевала по местным поверьям считается «местом силы».
Посещение дендропарк «Алтайское Холмогорье» (входной билет оплачивается отдельно).
Дендропарк с богатейшей коллекцией экзотических трав, лиственных и хвойных кустарников, лекарственных растений, используемых для изготовления косметических средств и БАДов.
Гастро-ботаник-ужин «Новая Алтайская кухня» или гастро-ботаника по-алтайски – это современное популярное на Алтае направление кулинарии, когда традиционные блюда с добавлением дикоросов и лекарственных трав приобретают новые вкусы, ароматы и свойства.
Салаты, супы, бальзамы, чай и мясо с алтайскими травами – это уже известные бренды, но вот суп из лопуха, зеленые вареники с крапивой или шампанское на березовом соке – эту экзотику Вы сможете попробовать только на Алтае.
Применение алтайских трав в самых неожиданных сочетаниях добавят гастрономических удовольствий и восторга.
В меню вашего гастро-фито-ужина – суп-тайга, кундюбки, чага-десерт – это открытие новых граней вкуса.
Трансфер Алтайское – Белокуриха (60 км).
Целебный воздух и термальная вода – главное достояние города-курорта, а еще терренкуры, родники и источники.
Размещение.
Размещение: «Благодать», «Нео», «Орион» или подобные в районе курорта Белокуриха.
Пешком – 4 км, авто – 340 км.
Завтрак.
Обзорная экскурсия по городу-курорту Белокуриха с посещением «Горной Белокурихи» (40 км) – это соседний развивающийся курорт с извилистой современной дорогой: 12 серпантинных колец на протяжении 8 км.
Необычные арт-объекты, возведенные скульптором и ювелиром Владимиром Войчихиным: загадочный пятиметровый стул с мыслителем, телега с карандашами, межзвездный корабль Пепелац, Плюкмобиль и Трицикл эцилопа из фильма Данелия «Кин-дза-дза», прищепка желаний, байкерский топор и целебная ступа Медицины, музей шоколада. Усадьба-музей Андреевская слобода – образец крестьянского подворья XIX века, а трактир «Гоголь» – ресторан в стиле купеческой усадьбы.
Прогулка по терренкурам до «Амбарчиков» или «Огородчиков» – это скальные гранитные комплексы, уникальные геологические объекты с отличной панорамой для фотосессий.
Возвращение в Белокуриху (40 км).
Свободное время, посещение сувенирных лавок.
Ужин.
По желанию: посещение оздоровительного центра или бассейна с термальным комплексом – плавательный бассейн с водными аттракционами (гидромассажи, аэромассажное плато, каскадный душ, гейзеры, противотоки, зоны быстрой и медленной реки), детская территория, аквааэробика, SPA, хаммам, финская сауна, римские термы, русская баня (оплачивается отдельно).
Размещение: «Благодать», «Нео», «Орион» или подобные в районе курорта Белокуриха.
Пешком – 3 км, авто – 80 км.
Завтрак.
Подъем по канатно-кресельной дороге на гору Церковка (по желанию, оплачивается отдельно).
Место соприкосновения великой равнины и могучих гор – фас Алтая – здесь можно наслаждаться бескрайней панорамой Западной Сибири и осмыслить путешествие, которое почти завершилось.
Трансфер Белокуриха – Бийск – Барнаул (230 км). Бийск – город, построенный по указу Петра I.
Сейчас Бийск имеет статус Наукограда, известен прогрессивными изобретениями и купеческим бизнесом XVIII – XIX веков.
Здесь Вы увидите Успенский кафедральный собор в традиционном русско-византийском стиле и атмосферную улицу с купеческой архитектурой.
Обзорная экскурсия по городу Барнаулу, на которой Вы узнаете о горном городе, в котором нет гор, о мировых прогрессивных изобретениях, об европейцах, которых Барнаул сделал русскими.
Вы услышите легенды, спрятанные на исторических улочках.
Завершением экскурсии станет посещение музея «Горная Аптека», где Вы узнаете самые эффективные способы лечения травами в XVIII – XXI веках.
Горная Аптека – это также ресторация и магазин сувениров и подарков с Алтая.
Здесь можно найти не только аутентичные вещи ручной работы, сделанные мастерами по дереву, металлу, росписи, но и покупки для здоровья и красоты на основе алтайских трав, эксклюзивные подарочные наборы, чаи, бальзамы, алтайские «вкусности» и «полезности».
Окончание программы в 20:00 (местное время).
Пешком – 3 км, авто – 230 км.
Тур предусматривает размещение в гостиницах и на туристических базах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб:
|20.04, 21.09
|39 900
27.04, 4.05, 8.06, 29.06, 6.07, 13.07,
20.07, 27.07, 3.08, 10.08, 17.08, 24.08
|54 540
|11.05, 18.05, 25.05, 1.06,15.06, 22.06, 31.08, 7.09, 14.09
|49 700
Доплата за одноместное размещение – 15 900 руб.
Подселение не предусматривается.
Размещение с раздельными кроватями не гарантировано. Трехместное размещение – по согласованию.
Район Нижней Катуни
ВК «Манжерок».
Расположен в Республике Алтай, Майминском районе, с. Озерное, район озера Манжерокское, у подножия горы Малая Синюха, в 3 км от с. Манжерок. Имеет гондольную канатную дорогу, сувенирный городок, зоны отдыха, спортивные площадки, байк-парк, кафе. WiFi: на всей территории. Размещение в стандартных номерах: одна комната с балконом, кухонной зоной, санузел с душем. В номере: кровать двуспальная или 2 кровати односпальных, прикроватные тумбы, ТВ, гардероб, стулья, холодильник, чайник, набор посуды, кухонный гарнитур с раковиной, микроволновая печь.
Культурно-оздоровительный комплекс «Altai-rest» (бывш. Печки-Лавочки).
Расположен в Алтайском крае, в 2 км от старого Айского моста, на берегу реки Катунь. Имеет открытый бассейн, летнюю беседку, ресторан, баню, песчаный пляж, беседки для отдыха, мангальную зону, площадку с тренажерами. Wi- i доступен в кафе. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел с душем. В номере: двуспальная или 2 односпальные кровати, тумбочки, ТВ.
Гостиница «Солнечная».
Расположена в Алтайском крае, в п. Катунь, в 1 км от озера Ая, в 3 км от старого Айского моста. Имеет ресторан, бар, удобный конференц- зал, уютные беседки на территории, баню, бильярд, игровая комната, прокат настольных игр. Wi-Fi: доступен у ресепшен. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел с душем. В номере: 2 односпальные кровати, прикроватные тумбочки, стул, платяной шкаф, телевизор, внутренняя телефонная связь, мини-бар.
Район Телецкого озера
Кемпинг «Исток».
Расположен в Республике Алтай, Турочакском район, на берегу реки Бия, в одном километре до Телецкого озера. Имеет кафе, караоке бар, 2 бани, конференц- зал, пункт проката спортивного инвентаря, бильярд, настольный теннис, бадминтон, дартс, прокат лошадей, прокат велосипедов, прокат туристического снаряжения, оборудованные костровища, беседки для отдыха. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел с душем. В номере: одна полутора спальная кровать и одна односпальная кровать, комод, зеркало, стол, стулья, кресла.
Турбаза «Горное озеро».
Расположена в Республике Алтай в селе Артыбаш на берегу Телецкого озера. Имеет кафе, бани, смотровые площадки, причал с катерами, бильярд, пантоцентр, открытый бассейн с подогревом, лавку здоровья. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел с душем. В номере: кровать двуспальная или 2 кровати односпальных, прикроватные тумбы, ТВ.
Гостиница «Артыбаш».
Расположена в Республике Алтай на въезде в посёлок Артыбаш, в 400 м от Телецкого озера на берегу р.Бия. Имеет ресторан, русскую баню с комнатой отдыха, парковую зону, беседки с мангалами, бильярд, настольные игры, кальян, детскую игровую площадку. Wi-Fi на всей территории. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел с душем. В номере: 2 односпальные кровати, прикроватные тумбы, вешалка, столик, телевизор, чайные пары.
Курорт Белокуриха
Отель «Благодать».
Расположен в Алтайском крае, курортной зоне города Белокурихи, вблизи бугельных подъемников, рядом с речкой Белокуриха. Имеет ресторан, конференц-зал, финскую сауну, кедровую мини-сауну, камеру хранения для снаряжения, пункт проката. Wi-Fi на всей территории. Размещение в стандартных номерах: одна комната с балконом, санузел с ванной. В номере: одна двуспальная кровать или 2 односпальные кровати, тумбочка, полка-зеркало, пуфик, ТВ, чайник, набор посуды, фен, телефон (внутренняя связь).
Гостиница «Нео».
Расположена в Алтайском крае, в начале курортной зоны г. Белокурихи. Имеет ресторан, рядом аквапарк «Беловодье». Wi-Fi на всей территории. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел с ванной. В номере: 2 односпальные кровати, телевизор, холодильник, чайник, прикроватная тумба, журнальный столик, шкаф для одежды.
Гостиница «Орион».
Расположена в Алтайском крае, в начале курортной зоны г. Белокурихи. Имеет ресторан, конференц-зал, оздоровительный комплекс с финской сауной, русской баней, бассейном без подогрева, тренажерным залом, бильярдом. Wi-Fi на всей территории. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел с душем. В номере: кровать двуспальная или 2 односпальные, мебель-стенка небольшого размера, холодильник, посуда, чайник, телефон, пуфик, прикроватная тумбочка, ТВ.
Несмотря на то, что за последние годы случаев заболевания туристов клещевым энцефалитом зарегистрировано не было, Алтайский регион – местность, где встречаются клещи, змеи.
Просьба соблюдать меры безопасности и противоклещевой защиты и иметь при себе противоклещевые репелленты (мази, гели).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах без головного убора.
Скидка детям до 12 лет – 10%.
Не забудьте пенсионные удостоверения и другие документы, подтверждающие ваши льготы при входе в музеи и прочие объекты, предоставляющие скидки данным категориям.
Рекомендуемые рейсы по маршруту Москва – Барнаул: S7 (S72601) – ориентировочное время прилета – 06:55, Победа (DP-6531) – ориентировочное время прилета 05:00.
20 апреля, 27 апреля, 4 мая – праздник «Цветение маральника». Маральник – горная роза, или багульник, или алтайская сакура, он символ наступления весны. Когда в Японии цветет сакура, на Алтае склоны гор покрываются сиреневым ковром горного рододендрона. Фотостопы запланированы именно в тех местах, где этого чуда природы больше всего, так что у любителей фотосъемки будет отличная возможность сделать уникальные кадры цветущих гор.
8 июня, 15 июня, 22 июня, 29 июня, 6 июля, 13 июля, 20 июля, 27 июля, 3 августа, 10 августа, 17 августа, 24 августа, 31 августа, 7 сентября, 14 сентября, 21 сентября –Бирюзовая Катунь – именно осенью вода горной реки Катунь становится необыкновенно бирюзового цвета на фоне золотых гор. Песчаник зеленоватого оттенка, чистейшая вода без примесей и взвесей, преимущественно родниковое питание осенью обуславливает это уникальное явление.
На один автобус до 20 мест выделяется 1 сопровождающий гид.