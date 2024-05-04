Обзорные и познавательные туры Барнаула

Найдено 5 туров в категории «Обзорные» в Барнауле, цены от 42 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое путешествие по Горному Алтаю
🚗 На машине
скидка
20%
Авторский тур
10 дней
10 отзывов
Большое путешествие по Горному Алтаю: от Телецкого озера до Чемала
Погрузитесь в уникальный мир Горного Алтая, где природные красоты сочетаются с захватывающими приключениями
Начало: Встреча гостей в 07:00 в аэропорту Барнаула; в 07:...
«Насладимся видом с обзорной вершины»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
9625077 000 за человека
По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
🚌 На автобусе
🚤 На катере
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
Погрузитесь в мир природных красот и древних загадок Алтая. Насладитесь неделей полной приключений и открытий
Начало: Аэропорт Барнаула - 07:00, АВТОВОКЗАЛ/Ж.Д. вокзал ...
30 июня в 08:00
7 июля в 08:00
6941159 000 за человека
Обзорный тур по Горному Алтаю и Белокурихе
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Обзорный тур по Горному Алтаю и Белокурихе
Начало: г. Барнаул
«В ходе экскурсии вы осмотрите ручей здоровья и водопад, найдете петроглифы на скалах и поднимитесь на обзорную площадку, откуда открывается фантастический вид на лежащую внизу долину и красавицу Катунь»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 55 555 за человека
Знакомство с Алтаем
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Алтаем
Начало: Аэропорт Барнаула/ТЦ «Пассаж»/Горно-Алтайск
«Предлагаем начать первое знакомство с Алтаем с нашего увлекательного тура»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
16 июня в 07:00
23 июня в 07:00
42 000 за человека
Алтай в цветах маральника: фототур
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Алтай в цветах маральника: фототур
Запечатлеть просыпающиеся Телецкое озеро и Курайскую степь, послушать горловое пение и голос Катуни
Начало: Г. Барнаул, аэропорт, 08:00 / г. Горно-Алтайск, аэ...
26 апр в 09:00
87 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Гюзель
    4 мая 2024
    Обзорный тур по Горному Алтаю и Белокурихе
    Просто восторг! Впервые на Алтае! Красота необыкновенная, даже погода не омрачила отдых! Объехали все что можно, облазили горы, на теплоходе прошли к водопадам. Моторафтинг прибавил адреналину!
    Просто восторг! Впервые на Алтае! Красота необыкновенная, даже погода не омрачила отдых! Объехали все что можноПросто восторг! Впервые на Алтае! Красота необыкновенная, даже погода не омрачила отдых! Объехали все что можно
  • Д
    Дмитрий
    7 ноября 2023
    По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
    Ездили на Алтай летом. Туром от Андрея. Программа была не плохая. Но были недоработки, несогласованность при заказе катера, что переправлял
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    нас через Телецкое озеро. Разделили группу на несколько катеров. Виды красивые, но отношение нашего перевозчика вызывает вопросы. Привёз нас на другую точку, пошёл дождь. Мы выпрыгивали в воду, вытаскивали свои чемоданы, связи не было. Я ходил искал по берегу нашу группу. С одной стороны было весело и запомнилось, но не все оценили сервис подобный. Базы, где останавливались очень понравились. Уединение с природой, волшебно. Питание в туре так же не о чем. Суп на ужин без всего - не укладывается в моей голове. А так все хорошо.

  • И
    Илья
    16 октября 2023
    Большое путешествие по Горному Алтаю
    Великолепное путешествие! Если это Ваша первая поездка на Алтай, и Вы хотите увидеть все по максимуму, то выбирайте десятидневный тур!
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    Алтай очень разный – здесь есть зеленые леса и Марсианские пейзажи, красивейшие водопады и изумительные горные реки, заснеженные горные вершины и глубокие пещеры, самые красивые дороги в мире и опасные перевалы, наскальные рисунки и места силы, волшебные грибы и чудодейственные травы, очень вкусный мед и разнообразные настойки. И еще много всего другого! 😊 Десять дней хватает едва-едва, чтобы увидеть столько самое доступное для обычных туристов. Эти дни пролетели мгновенно и теперь хочется вернуться обратно, чтобы уже увидеть другие уникальные места, которые находятся чуть дальше традиционных туристических маршрутов. Организовано все было великолепно. Перемещались на 8-ми местном минивэне и, несмотря на полную загрузку, всем было вполне комфортно. На маршруте жили по два человека в простых, но уютных домиках в очень красивых местах. Теплые вещи, которые рекомендуют брать, понадобились только один раз, когда поднимались на Акташский ретранслятор. А это было в середине сентября! На базах, где проживали, связь была всегда, кроме последних трех дней в долине р. Чулымшан (это была лучшая часть путешествия!). Во время переездов мобильная связь есть только в населенных пунктах. Лучше всего работает Билайн, хуже – мегафон. Обязательно берите с собой наличные деньги, расплатиться картами или сделать перевод можно далеко не всегда Путешествовали с Алексеем, который был нашим гидом и водителем. Было классно, весело, надежно, безумно интересно и очень вкусно! Алексей, потомственный Алтаец, погрузил нас в атмосферу силы и красоты Алтая

  • С
    Сысыгма
    4 октября 2023
    Обзорный тур по Горному Алтаю и Белокурихе
    Впечатлений масса, погода способствовала экскурсиям по Алтайскому краю и Республике Алтай. Природа удивительная, красочная, особенно осенью! Очень рада, что взяла в этот тур сестру, ей тоже понравилось.
  • А
    Анна
    25 сентября 2023
    Большое путешествие по Горному Алтаю
    Нам все понравилось, тур оставил только позитивные впечатления. Программа была очень насыщенная, кажется что за 10 дней действительно успели посмотреть весь Алтай. Отдельное спасибо Антону - гиду и водителю, который сопровождал нас в путешествии.
  • В
    Вячеслав
    23 сентября 2023
    Большое путешествие по Горному Алтаю
    Первый раз посетил горный Алтай. Путешествие состоялось в сентябре, и в это время очень повезло с погодой:) было тепло и
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    солнечно, с морем осенних красок и впечатлений. Познакомился с историей и традициями этого края, увидел невероятные по красоте уникальные места - реки, озера, водопады, горы, перевалы, ущелья и долины. Отлично был организован отдых в двух наших параллельных группах гидами Алексеем и Андреем. К ним постараемся приехать снова в следующем году:)

  • Е
    Елена
    15 сентября 2023
    Обзорный тур по Горному Алтаю и Белокурихе
    Это, пожалуй, лучшее путешествие моей жизни! Замечательная Гид-экскурсовод Людмила и водитель Александр, сопровождавшие нас всю поездку, показали нам Алтай с самой лучшей стороны. Спасибо большое!
    Это, пожалуй, лучшее путешествие моей жизни! Замечательная Гид-экскурсовод Людмила и водитель Александр, сопровождавшие нас всю поездкуЭто, пожалуй, лучшее путешествие моей жизни! Замечательная Гид-экскурсовод Людмила и водитель Александр, сопровождавшие нас всю поездкуЭто, пожалуй, лучшее путешествие моей жизни! Замечательная Гид-экскурсовод Людмила и водитель Александр, сопровождавшие нас всю поездкуЭто, пожалуй, лучшее путешествие моей жизни! Замечательная Гид-экскурсовод Людмила и водитель Александр, сопровождавшие нас всю поездкуЭто, пожалуй, лучшее путешествие моей жизни! Замечательная Гид-экскурсовод Людмила и водитель Александр, сопровождавшие нас всю поездкуЭто, пожалуй, лучшее путешествие моей жизни! Замечательная Гид-экскурсовод Людмила и водитель Александр, сопровождавшие нас всю поездкуЭто, пожалуй, лучшее путешествие моей жизни! Замечательная Гид-экскурсовод Людмила и водитель Александр, сопровождавшие нас всю поездкуЭто, пожалуй, лучшее путешествие моей жизни! Замечательная Гид-экскурсовод Людмила и водитель Александр, сопровождавшие нас всю поездкуЭто, пожалуй, лучшее путешествие моей жизни! Замечательная Гид-экскурсовод Людмила и водитель Александр, сопровождавшие нас всю поездкуЭто, пожалуй, лучшее путешествие моей жизни! Замечательная Гид-экскурсовод Людмила и водитель Александр, сопровождавшие нас всю поездку

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Обзорные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Большое путешествие по Горному Алтаю
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  4. Знакомство с Алтаем
  5. Алтай в цветах маральника: фототур
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Телецкое озеро
  3. Чемальская ГЭС
  4. Гейзерное озеро
  5. Чемал
  6. Ороктойский мост
  7. Алтайский Марс
  8. Петроглифы
Сколько стоит тур в Барнауле в июне 2024
Сейчас в Барнауле в категории "Обзорные" можно забронировать 5 авторских туров от 42 000 до 87 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Изучение достопримечательностей города Барнаула нужно начинать с обзорной туры, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Барнауле много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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