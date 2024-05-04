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20%
Авторский тур
10 дней
Большое путешествие по Горному Алтаю: от Телецкого озера до Чемала
Погрузитесь в уникальный мир Горного Алтая, где природные красоты сочетаются с захватывающими приключениями
Начало: Встреча гостей в 07:00 в аэропорту Барнаула; в 07:...
«Насладимся видом с обзорной вершины»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
9625077 000₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
Погрузитесь в мир природных красот и древних загадок Алтая. Насладитесь неделей полной приключений и открытий
Начало: Аэропорт Барнаула - 07:00, АВТОВОКЗАЛ/Ж.Д. вокзал ...
30 июня в 08:00
7 июля в 08:00
6941159 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Обзорный тур по Горному Алтаю и Белокурихе
Начало: г. Барнаул
«В ходе экскурсии вы осмотрите ручей здоровья и водопад, найдете петроглифы на скалах и поднимитесь на обзорную площадку, откуда открывается фантастический вид на лежащую внизу долину и красавицу Катунь»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 55 555₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Алтаем
Начало: Аэропорт Барнаула/ТЦ «Пассаж»/Горно-Алтайск
«Предлагаем начать первое знакомство с Алтаем с нашего увлекательного тура»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
16 июня в 07:00
23 июня в 07:00
42 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Алтай в цветах маральника: фототур
Запечатлеть просыпающиеся Телецкое озеро и Курайскую степь, послушать горловое пение и голос Катуни
Начало: Г. Барнаул, аэропорт, 08:00 / г. Горно-Алтайск, аэ...
26 апр в 09:00
87 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГюзель4 мая 2024Просто восторг! Впервые на Алтае! Красота необыкновенная, даже погода не омрачила отдых! Объехали все что можно, облазили горы, на теплоходе прошли к водопадам. Моторафтинг прибавил адреналину!
- ДДмитрий7 ноября 2023Ездили на Алтай летом. Туром от Андрея. Программа была не плохая. Но были недоработки, несогласованность при заказе катера, что переправлял
- ИИлья16 октября 2023Великолепное путешествие! Если это Ваша первая поездка на Алтай, и Вы хотите увидеть все по максимуму, то выбирайте десятидневный тур!
- ССысыгма4 октября 2023Впечатлений масса, погода способствовала экскурсиям по Алтайскому краю и Республике Алтай. Природа удивительная, красочная, особенно осенью! Очень рада, что взяла в этот тур сестру, ей тоже понравилось.
- ААнна25 сентября 2023Нам все понравилось, тур оставил только позитивные впечатления. Программа была очень насыщенная, кажется что за 10 дней действительно успели посмотреть весь Алтай. Отдельное спасибо Антону - гиду и водителю, который сопровождал нас в путешествии.
- ВВячеслав23 сентября 2023Первый раз посетил горный Алтай. Путешествие состоялось в сентябре, и в это время очень повезло с погодой:) было тепло и
- ЕЕлена15 сентября 2023Это, пожалуй, лучшее путешествие моей жизни! Замечательная Гид-экскурсовод Людмила и водитель Александр, сопровождавшие нас всю поездку, показали нам Алтай с самой лучшей стороны. Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Обзорные»
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