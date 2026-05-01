Алтай с севера на юг: комфорт-тур
Описание тура

Отлично выстроенный маршрут для первого посещения Алтая!
Все главные объекты за одну неделю: водопады Телецкого озера, знаменитый Чуйский тракт, Чемал и остров Патмос, завораживающее Гейзерное озеро, цветные Марсианские пейзажи, места силы, а также национальный аил, где попробуем блюда традиционной кухни! Встреча с невероятной природой и культурой Алтая!

Программа тура по дням

1 день

Привет, Алтай

  • 07:30 Встреча в аэропорту г. Барнаула. Трансфер в Горный Алтай. По пути посетим гору Пикет, где установлен памятник алтайскому писателю и режиссеру В. М. Шукшину и откуда открывается живописный вид на реку Катунь и русскую деревню, расположившуюся среди холмов.

  • 12:30 Встреча в аэропорту Горно-Алтайска. Переезд до села Артыбаш — северного берега Телецкого озера. Будем проезжать Телецкую тайгу, а также много деревушек и сел, живущих своим укладом. На обед остановимся в проверенном кафе по дороге.

  • 17:00 Размещение в гостевом доме на берегу Телецкого озера.

  • 20:00 На закате поднимемся на первую вершину в нашем туре — гору Тилан-Туу, где расположена хорошая смотровая площадка. Гид расскажет легенды про эту гору и
    Телецкое озеро.

2 день

Водопады Телецкого, подъем на вершину горы Кокуя

  • 09:00 Завтрак.

  • 10:00 Экскурсия на катере по Телецкому озеру с заходом на 5 водопадов: Эстюба, Корбу, Чодор, Киште, Аю-Кечпес. Телецкое озеро называют младшим братом Байкала за схожесть окружающей природы и красоты. С алтайского же Алтын Кёль переводится как «Золотое озеро». Гид расскажет, почему озеро назвали так, как сохраняют и изучают природу в Алтайском Биосферном заповеднике, территория которого раскинулась по правому берегу озера, поведает, что самое глубокое место озера насчитывает 325 м, и что там на дне…

  • 15:00 Гора Кокуя самая высокая в северной части Телецкого озера — 1386 м. Здесь круглогодично работает канатно-кресельная дорога, которая и поднимет нас на самый верх! Время остановится, а дыхание затаится – вам откроются горизонты горных вершин и хребтов, уходящих так далеко, как смогут разглядеть ваши глаза…

  • 19:00 Перед сном приглашаем прогуляться по экотропе «Третья речка». Подойдет для любого возраста. Вдоль тропы есть несколько беседок для отдыха. Каскады и ванночки реки Ойрок симпатичны в любое время года!

3 день

Этноаил, моторафтинг по Катуни

  • 09:00 Завтрак.

  • 10:00 После завтрака посетим этноаил. Здесь должен побывать каждый путешественник, жаждущий полного погружения в «Алтай» — прекрасный мир, наделенный своими тайнами и традициями; коренным народом с сильным стержнем и неумолимым желанием сохранить свою аутентичность.

  • 12:00 Переезд в Чемальский район.

  • 16:00 Экскурсия на Камышлинский водопад. Мы пройдем по подвесному мосту через р. Катунь и вдоль левого берега прогуляемся по сосновому бору к водопаду, о котором сложена красивая и трагичная легенда. Вокруг водопада бегает бесчисленное количество кроликов самых разных цветов! Многие из них подходят за угощениями и дают себя погладить. На обратном пути мы предлагаем взбодриться и освежится! Моторафтинг по Катуни – это быстро, весело, красиво!

  • 20:00 Размещение на базе, на берегу Катуни.

4 день

Остров Патмос, ГЭС, Долина горных духов

  • 09:00 Завтрак.
  • 10:00 Экскурсия по Чемалу: пройдем по подвесному мосту на остров Патмос, к действующему храму Иоанна Богослова, затем прогуляемся по козьей тропе, ведущей по скалистому берегу Катуни к старой ГЭС. Красивый пляж, сувенирные лавки.
  • 13:00 После обеда уедем по Чемальскому тракту в Долину Горных Духов — ущелье в горах, где тропа ведет вдоль живописного ручья к водопаду Чечкыш и далее к панорамным видам, открывающимся с верхней обзорной площадки. После этой прогулки доедем до Ороктойского моста. Мост построили на месте тектонического разлома, вот почему отсюда на воде хорошо просматриваются так называемые «воронки» и «грибы» — пороги Тельдекпень, а кроме того здесь безумно красиво!
  • 17:00 Приятным завершением дня станет посещение пасеки №13. Здесь живо и весело расскажут о жизни пчелок, познакомят с интересной процедурой «сон на пчёлох», угостят домашней лимончеллой.
  • 20:00 Возвращаемся на базу.
5 день

Чуйский тракт

  • 09:00 Завтрак

  • 10:00 Экскурсия по Чуйскому тракту. По версии National Geographic тракт входит в 10 красивейших дорог мира! До Монголии мы не доедем всего 80 км. По ходу следования
    будем делать остановки в самых интересных местах тракта. На перевале Семинский (1717 м) можно купить подарки близким: натуральные бальзамы, травяные чаи, мед, теплые изделия из шерсти и кашемира. Перевал Чике-Таман поражает своими серпантинами и отличными обзорными площадками наверху. Слиянии рек Чуи и Катуни — место особенное (место силы). После гид покажет каменного воина скифской эпохи в урочище Адыр-Кан интересные наскальные рисунки древних художников.

  • 20:00 Размещение на уютной базе в селе Акташ.

6 день

Марсианские горы, Северо-Чуйский хребет

  • 08:00 Перед завтраком отправляемся к настоящей звезде интернета — Гейзерному озеру. Множество фото в разное время года и погоду, и всегда озеро обворожительно… С утра пораньше есть шанс застать озеро без гостей и побыть с ним наедине, воспользуемся этим шансом!
  • 11:00 После завтрака нам предстоит экскурсия на Марс! Разноцветные горы создают ощущение другой планеты… А древние окаменелости, встречающиеся в тех местах еще больше усиливают это впечатление.
  • 15:00 Вблизи поселка Курай есть прекрасное место — смотровая площадка на Северо-Чуйские белки и извивающуюся под ними реку Чуя. Поднимемся на полчаса для визуальной медитации.
  • 19:00 Гриль-вечеринка в последний вечер от гида. Вспоминаем самые классные моменты из путешествия, шутки и делимся впечатлениями.
    • Доп. экскурсия на Акташский ретранслятор (продолжительность 3 часа) | 3500 ₽. Пусть не самое романтичное название у вершины (высота 3021 м!), но ретранслятор знаменит своими потрясающими видами. Отсюда Северо-Чуйский хребет и Курайская степь как на ладони, а в ясные дни можно увидеть даже Белуху!
    Доп. экскурсия конная прогулка на водопады Карасу (продолжительность 2-3 часа) | 2500 ₽. Вы пройдете инструктаж по управлению лошадью и вместе с проводником отправитесь в легкую и приятную прогулку до водопадов Карасу. Там можно будет напоить лошадей и освежится самим под прохладными струями водопада. Почувствуйте себя героями фильма Золото Маккенны.
7 день

Урочище Кур-Кечу, Ильгуменский порог

  • 09:00 Завтрак.

  • 10:00 Сегодня нам предстоит дорога в Барнаул, но она не будет скучной!
    Урочище Кур-Кечу в переводе с алтайского означает «мостовая переправа» – место с большой историей и особой энергетикой. Гид расскажет, при каких событиях здесь был проклят и впоследствии погиб карательный отряд Китайской империи, и почему это место упоминается всеми исследователями и путешественниками Алтая…

  • 17:00 Прибытие в аэропорт Горно-Алтайска

  • 21:00 Прибытие в Барнаул на площадь Советов (пр-кт Ленина, 59).

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Безопасный трансфер по маршруту, включая заброску в труднодоступные места
  • Круиз на катере по Телецкому озеру
  • Двухместное размещение в уютных номерах
  • Вкусные завтраки
  • Все экскурсии по программе, включая входные билеты
  • Рекреационные сборы на протяжение маршрута
  • Работа гида-экскурсовода на протяжении всего маршрута
  • Групповая мед. страховка
Что не входит в цену
  • Билеты до Горно-Алтайска или Барнаула
  • Обеды и ужины в кафе
  • Покупка алкогольных напитков и сувениров
О чём нужно знать до поездки

Универсальный список вещей.

В зависимости от времени года и сложности тура он должен быть скорректирован.

Так, если Вы планируете поездку осенью, то обязательными в списке будут: куртка, теплая кофта, шапка, термобелье. Если же поездка в июле, то важно взять с собой крем от солнца с фактором защиты не меньше 20 spf и панамку.

Если тур с пометкой Active *** или Middle ** то желательно иметь треккинговые ботинки, а если тур Light *, то достаточно будет кроссовок с рельефным протектором.

Универсальный список вещей:

  • Паспорт, мед. полис

  • Удобная спортивная одежда

  • Обувь для походов — треккинговые ботинки или кроссовки на твёрдой подошве с протектором (не подойдут кеды и кроссовки городского стиля Nike, Adidas, Reebok)

  • Шлепанцы для бани и домика.

  • Дождевик (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

  • Фонарик (желательно)

  • Легкая куртка и шапка, флисовая кофта

  • Купальник

  • Головной убор от солнца (кепка/панама)

  • Полотенца, умывальные принадлежности

  • Небольшой рюкзак (20-30 л) для радиальных выходов

  • Тёплая одежда для сна

  • Защитный крем от солнца (spf не меньше 20)

  • Реппелент от клещей и комаров

  • Термос или фляжка для воды (по желанию)

  • Power bank, хоба (мягкое туристическое поясное сидение), треккинговые палки (по желанию)

  • Индивидуальная аптечка

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Елена
Елена — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет! Меня зовут Елена. Я родилась и живу на Алтае, с 2000 года хожу по горам, в том числе и в сложные походы с категорийными перевалами, вершинами, спец. снаряжением и пр.
Всю жизнь работаю в туризме: гид-проводник на маршрутах, менеджер в офисе, администратор в отеле, организатор корпоративных программ. Вот уже шестой год использую накопленный опыт и успешно организую авто-экскурсионные, пешие, вело- и горнолыжные туры по Алтаю и Байкалу. Присоединяйтесь к нам, и у вас всегда будет много вариантов крутых активных программ для отдыха!

