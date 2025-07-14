Мои заказы

Тур «всё включено» на Алтай: главные локации, моторафтинг и лёгкий треккинг

Пройти по Катуни к Камышлинскому водопаду, посетить долину Горных духов и побывать на острове Патмос
Тур для любителей активного отдыха, которые хотят всего за 4 дня получить максимум впечатлений и эмоций и увидеть одни из главных достопримечательностей Алтая.

На моторной лодке мы с ветерком прокатимся к
читать дальше

эффектному Камышлинскому водопаду, прогуляемся по Козьей тропе вокруг Катуни до Чемальской ГЭС, исследуем урочище Че-Чкыш и пешком доберёмся до одноимённого водопада. А ещё посетим родину В. М. Шукшина — село Сростки, доберёмся до священного острова Патмос, полюбуемся Зубами Дракона и заглянем в Национальный музей имени А. В. Анохина. Один день оставили свободным, чтобы вы смогли выбрать активность по душе. Например, прокатиться верхом, сплавиться по реке или увидеть Тавдинские пещеры.

5
1 отзыв
Описание тура

Организационные детали

Обращаем ваше внимание, что за 4 дня мы проезжаем 926 км, поэтому без длительных переездов не обойтись.
В праздничные и выходные дни возможны пробки на дорогах Алтая, а значит, время в пути может увеличиться.
Рекомендованный список вещей отправляем по запросу (в зависимости от месяца тура).

Питание. В стоимость включено трёхразовое питание с ужина 1-го дня по завтрак 4-го. Учтём ваши предпочтения по питанию (сообщите о них заранее).

Транспорт. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter или Iveco Daily на 8-20 мест. Если наберётся группа менее 8 человек, будем передвигаться на минивэне с гидом-водителем, если более 8 — на автобусе с гидом. До Каракольских озёр доберёмся на ГАЗ-66.

Возраст участников. 7-80 лет.

Уровень сложности. Средний. Вас ждёт моторафтинг к Камышлинскому водопаду, а также лёгкий треккинг: 1,5 км пройдём вокруг Катуни и поднимемся к водопаду Че-Чкыш (набор высоты 100 м, маршрут 2 км). Специальная физическая подготовка не понадобится. Учитывайте, что за 4 дня мы проедем 926 км.

Программа тура по дням

1 день

Музей Чуйского тракта, село Сростки, прогулка по Катуни к Камышлинскому водопаду

В 7:30 встретим вас в аэропорту Барнаула, в 8:30 — на вокзале. Первой остановкой станет Музей Чуйского тракта в Бийске, где узнаем об истории знаменитой дороги. Заедем в Сростки — на родину Василия Шукшина, поднимемся к памятнику на горе Пикет. Экскурсии доступны для путешественников, которые начинают тур в Барнауле или Бийске.

Заберём путешественников из Маймы и аэропорта Горно-Алтайска, а затем пообедаем. Далее отправимся в село Барангол. С речного вокзала на моторной лодке пересечём Катунь и попадём к Камышлинскому водопаду.

Вечером приедем на базу и отдохнём в бане.

2 день

Остров Патмос, треккинг вдоль Катуни, долина Горных духов и подъём к водопаду Че-Чкыш

После завтрака отправимся к острову Патмос на реке Катунь. Пройдём по подвесному мосту и посетим женский монастырь и храм Иоанна Богослова.

Затем нас ждёт лёгкий треккинг вдоль Катуни — около 1,5 км по «козьей тропе» до Чемальской ГЭС. По пути увидим Ворота Сартакпая и место слияния рек Чемал и Катунь. После направимся к Ороктойскому мосту — самому узкому и глубокому месту на Катуни. Здесь устроим чаепитие с алтайскими лепёшками.

Продолжим маршрут в долину Горных духов, сделав короткую остановку у Еландинских порогов. Далее нас ждёт пеший подъём (2 км, набор высоты 100 м) к водопаду Че-Чкыш. При желании здесь можно освежиться, а затем подняться на смотровую площадку с видом на Катунь.

После обеда вернёмся на базу. Оставшееся время — для отдыха или дополнительных экскурсий.

3 день

Свободный день

Сегодня вы сами решаете, чем займётесь. Вы можете сплавиться по Катуни и пройти пороги под руководством опытных инструкторов.

Тем, кто готов к длительной поездке, подойдёт маршрут к Каракольским озёрам — живописным горным водоёмам, куда ведёт захватывающая дорога через перевалы и леса.

Можно также выбрать конную прогулку в мараловый питомник «Байгабак» и понаблюдать за животными.

А если вам по душе спокойный познавательный отдых, подойдёт экскурсия к Тавдинским пещерам — древнему природному комплексу с интересной историей.

4 день

Зубы Дракона, Национальный музей имени А.В. Анохина и возвращение в Барнаул

Позавтракаем и поедем в село Элекмонар. Перейдём через мост и увидим скалы Зубы Дракона, выступающие из реки ровной цепью. Далее заглянем на пасеку, продегустируем мёд, узнаем о тонкостях пчеловодства и прогуляемся по её живописной территории.

Затем поедем в Горно-Алтайск и посетим Национальный музей имени А. В. Анохина. Познакомимся с культурой народов Алтая и увидим экспозицию «Плато Укок», включая находки из кургана Ак-Алаха-1 и мумию Алтайской принцессы.

После обеда попрощаемся с теми, кто улетает из Горно-Алтайска, и отправимся в Барнаул. Прибытие на площадь Спартака — около 21:00.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет59 990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансферы по маршруту, в том числе с вокзала и из аэропорта
  • Моторафтинг
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе
  • Транспортные сборы
  • Входные билеты
  • Рекреационные сборы
  • Посещение бани 1 раз
Что не входит в цену
  • Билеты до Барнаула и обратно
  • Трансфер в аэропорт
  • Доплата за 1-местное размещение - 6000 ₽
  • Дополнительные экскурсии по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал Барнаула, 7:30; аэропорт Барнаула, 8:30. Можем забрать вас из Маймы и аэропорта Горно-Алтайска
Завершение: Барнаул, площадь Спартака, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — Организатор в Барнауле
Провела экскурсии для 16 туристов
Опыт работы в туризме с 2006 года. Организуем туры по Алтаю и детский отдых в регионах России. Покажем Алтай с его лучших сторон, расскажем об истории и культуре. Продумали всё за вас: транспорт, питание, проживание, достопримечательности, а также опытные гиды и поддержка менеджера на всём пути!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
В
Василиса
14 июл 2025
Тур понравился, места для посещения подобраны хорошо, где-то задерживались подольше, поскольку не хотели уезжать.
Гид рассказывал интересные факты, свзянные с трактом и посещаемыми местами.
С гидом общались как знакомые, попался очень комфортный коллектив, при желании могли немного отклониться от запланированного маршрута, чтобы увидеть другие интересные места.

