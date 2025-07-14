Обращаем ваше внимание, что за 4 дня мы проезжаем 926 км, поэтому без длительных переездов не обойтись.

В праздничные и выходные дни возможны пробки на дорогах Алтая, а значит, время в пути может увеличиться.

Рекомендованный список вещей отправляем по запросу (в зависимости от месяца тура).

Питание. В стоимость включено трёхразовое питание с ужина 1-го дня по завтрак 4-го. Учтём ваши предпочтения по питанию (сообщите о них заранее).

Транспорт. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter или Iveco Daily на 8-20 мест. Если наберётся группа менее 8 человек, будем передвигаться на минивэне с гидом-водителем, если более 8 — на автобусе с гидом. До Каракольских озёр доберёмся на ГАЗ-66.

Возраст участников. 7-80 лет.

Уровень сложности. Средний. Вас ждёт моторафтинг к Камышлинскому водопаду, а также лёгкий треккинг: 1,5 км пройдём вокруг Катуни и поднимемся к водопаду Че-Чкыш (набор высоты 100 м, маршрут 2 км). Специальная физическая подготовка не понадобится. Учитывайте, что за 4 дня мы проедем 926 км.