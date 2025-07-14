На моторной лодке мы с ветерком прокатимся к
Описание тура
Организационные детали
Обращаем ваше внимание, что за 4 дня мы проезжаем 926 км, поэтому без длительных переездов не обойтись.
В праздничные и выходные дни возможны пробки на дорогах Алтая, а значит, время в пути может увеличиться.
Рекомендованный список вещей отправляем по запросу (в зависимости от месяца тура).
Питание. В стоимость включено трёхразовое питание с ужина 1-го дня по завтрак 4-го. Учтём ваши предпочтения по питанию (сообщите о них заранее).
Транспорт. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter или Iveco Daily на 8-20 мест. Если наберётся группа менее 8 человек, будем передвигаться на минивэне с гидом-водителем, если более 8 — на автобусе с гидом. До Каракольских озёр доберёмся на ГАЗ-66.
Возраст участников. 7-80 лет.
Уровень сложности. Средний. Вас ждёт моторафтинг к Камышлинскому водопаду, а также лёгкий треккинг: 1,5 км пройдём вокруг Катуни и поднимемся к водопаду Че-Чкыш (набор высоты 100 м, маршрут 2 км). Специальная физическая подготовка не понадобится. Учитывайте, что за 4 дня мы проедем 926 км.
Программа тура по дням
Музей Чуйского тракта, село Сростки, прогулка по Катуни к Камышлинскому водопаду
В 7:30 встретим вас в аэропорту Барнаула, в 8:30 — на вокзале. Первой остановкой станет Музей Чуйского тракта в Бийске, где узнаем об истории знаменитой дороги. Заедем в Сростки — на родину Василия Шукшина, поднимемся к памятнику на горе Пикет. Экскурсии доступны для путешественников, которые начинают тур в Барнауле или Бийске.
Заберём путешественников из Маймы и аэропорта Горно-Алтайска, а затем пообедаем. Далее отправимся в село Барангол. С речного вокзала на моторной лодке пересечём Катунь и попадём к Камышлинскому водопаду.
Вечером приедем на базу и отдохнём в бане.
Остров Патмос, треккинг вдоль Катуни, долина Горных духов и подъём к водопаду Че-Чкыш
После завтрака отправимся к острову Патмос на реке Катунь. Пройдём по подвесному мосту и посетим женский монастырь и храм Иоанна Богослова.
Затем нас ждёт лёгкий треккинг вдоль Катуни — около 1,5 км по «козьей тропе» до Чемальской ГЭС. По пути увидим Ворота Сартакпая и место слияния рек Чемал и Катунь. После направимся к Ороктойскому мосту — самому узкому и глубокому месту на Катуни. Здесь устроим чаепитие с алтайскими лепёшками.
Продолжим маршрут в долину Горных духов, сделав короткую остановку у Еландинских порогов. Далее нас ждёт пеший подъём (2 км, набор высоты 100 м) к водопаду Че-Чкыш. При желании здесь можно освежиться, а затем подняться на смотровую площадку с видом на Катунь.
После обеда вернёмся на базу. Оставшееся время — для отдыха или дополнительных экскурсий.
Свободный день
Сегодня вы сами решаете, чем займётесь. Вы можете сплавиться по Катуни и пройти пороги под руководством опытных инструкторов.
Тем, кто готов к длительной поездке, подойдёт маршрут к Каракольским озёрам — живописным горным водоёмам, куда ведёт захватывающая дорога через перевалы и леса.
Можно также выбрать конную прогулку в мараловый питомник «Байгабак» и понаблюдать за животными.
А если вам по душе спокойный познавательный отдых, подойдёт экскурсия к Тавдинским пещерам — древнему природному комплексу с интересной историей.
Зубы Дракона, Национальный музей имени А.В. Анохина и возвращение в Барнаул
Позавтракаем и поедем в село Элекмонар. Перейдём через мост и увидим скалы Зубы Дракона, выступающие из реки ровной цепью. Далее заглянем на пасеку, продегустируем мёд, узнаем о тонкостях пчеловодства и прогуляемся по её живописной территории.
Затем поедем в Горно-Алтайск и посетим Национальный музей имени А. В. Анохина. Познакомимся с культурой народов Алтая и увидим экспозицию «Плато Укок», включая находки из кургана Ак-Алаха-1 и мумию Алтайской принцессы.
После обеда попрощаемся с теми, кто улетает из Горно-Алтайска, и отправимся в Барнаул. Прибытие на площадь Спартака — около 21:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|59 990 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансферы по маршруту, в том числе с вокзала и из аэропорта
- Моторафтинг
- Услуги гида
- Экскурсии по программе
- Транспортные сборы
- Входные билеты
- Рекреационные сборы
- Посещение бани 1 раз
Что не входит в цену
- Билеты до Барнаула и обратно
- Трансфер в аэропорт
- Доплата за 1-местное размещение - 6000 ₽
- Дополнительные экскурсии по желанию
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Гид рассказывал интересные факты, свзянные с трактом и посещаемыми местами.
С гидом общались как знакомые, попался очень комфортный коллектив, при желании могли немного отклониться от запланированного маршрута, чтобы увидеть другие интересные места.