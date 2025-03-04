Описание тура
Это красочный маршрут идеально подходит для знакомства с живописным Алтаем, а также для проведения выходных или короткого отпуска. Наша основная цель— показать как можно больше красивых, удивительных и интересных мест, за короткий промежуток времени. Для этого будем много передвигаться на автомобиле (минивэн 7 пассажирских мест), делать остановки, совершать прогулки и фотоснимки.
Для размещения выбраны гостевые дома с простым интерьером, без лишних изысков. 2-х, 3-х местное размещение. Все номера с удобствами (душ, туалет). Обедать будем в кафе, а завтраки и ужины на базе, где я с любовью готовлю для вас.
Основное время уделяется красивым достопримечательностям, проведению времени на свежем воздухе, наслаждению дружеским общением и авторской кухней.
Программа тура по дням
Здравствуй, Алтай
День 1. Встреча, знакомство с участниками и Алтаем.
Встреча участников:
- г. Новосибирск (по договорённости)
- Аэропорт Барнаула: 7:30
- Железнодорожный вокзал Барнаула: 8:00
- Железнодорожный вокзал Бийска: 11:30
- Аэропорт Горно-Алтайска: 13:00
Также возможна встреча по пути следования (по договоренности, если адрес находится недалеко от маршрута).
Обратите внимание, что из-за возможных задержек рейсов рекомендуется планировать прибытие с запасом времени.
Талдинские пещеры обзор снаружи. В благоприятные погодные условия, желающие, могут посетить пещеры за доплату (примерно 500р)
Прогуляемся по алее посвящённой Н. К. Рериху с выходом на смотровую площадку к реке Катунь.
С берега заглянем в грот Ихтиандра
Из источника Аржан-Суу наберём водички с повышенным содержанием серебра
Вишенкой на торт первого дня, будет посещение живописного места Катунские ванночки.
Посетим супермаркет и отправимся на базу, где вы разместитесь в номерах с удобствами. Пока Вы отдыхаете с дороги, приготовлю для вас ужин, в основе которого будут свежие овощи и шашлык из курочки по авторскому рецепту.
Туристическое сердце Алтая - Чемальский район
День 2. По Чемальскому тракту до Ороктойского моста
Гостевой дом расположен на берегу реки Сема. До завтрака, по желанию, прогулка или пробежка. Рядом Республиканский Ботанический сад, можно прогуляться!
Завтрак на базе в удобное для Вас время с 8.30 до 9.30.
в 10.00 - Выезд на экскурсию. Сегодня очень насыщенный день по Чемальскому тракту:
Испытаем ощущения на подвесном пешеходном мосту, перекинутом через реку Катунь
Аскат - деревня мастеров. Здесь можно приобрести авторские и этнические сувениры
Посетим скалистый берег реки Катунь и увидим огромные Зубы дракона
Совершим непродолжительное паломничество на Остров Патмос
Обед в кафе
Прогуляемся до висячего камня Батыр - Таш
В виде застывшей вулканической лавы предстанут перед нами Еландинские пороги
Очень колоритная локация Ороктойский мост - будет самой отдалённой точкой нашего дня.
Долина духов, она же Че-Чкыш (если успеем)
Посещение супермаркета
Прибытие на базу
Ужин второго дня - это купаты (говядина или из мяса марала) с овощами на мангале, и отварным рисом на гарнир.
Отдых.
По Чуйскому тракту
День 3. По Чуйскому тракту
Завтрак на базе в удобное для Вас время с 8.30 до 9.30.
в 10.00 - Выезд на экскурсию.
Сегодня очень насыщенный день по Чуйскому тракту:
Остановка на Семинском перевале
Небольшое восхождение на возвышенность Межелик, с восхитительным видом на Каракольскую долину. Объекты: Коновязь; Кейзер-Таш; памятник Мальчик с сусликом.
Обед в кафе у подножья перевала Чике-Таман
Сувенирные ряды и смотровые площадки на перевале Чике-Таман
Пешая прогулка к реке Катунь, порог Ильгуменский
Остановка на Катунских террасах
В жаркую погоду освежимся в реке Большой Яломан
Самой отдалённой точкой этого дня будет смотровая площадка с видом на слияние двух великих рек Республики Алтай Чуи и Катуни
Если остаётся время, то прокатимся по каньону реки Урсул до её слияния с Катунью
Если успеем, заедем и посмотрим Песчаные столбы
Посещение супермаркета
Прибытие на базу
Ужин. Основное блюдо третьего дня - Чахохбили
Отдых.
Путешествие продолжается
4 день. Любуемся природой Горного Алтая
Завтрак на базе в удобное для Вас время с 8.30 до 9.30.
Освобождаем номера.
в 10.00 - Выезд на экскурсию.
Сегодня бонусная программа (трансфер, сопровождение бесплатно моторафтинг и канатная дорога за доплату по желанию):
Прогулка до водопада Камышлинский. Переправа через Катунь на моторафте (без экстрима). Примерно 800руб. (400р туда и 400р обратно)
Сувенирные ряды в районе источника Аржан-Суу
Свободное время на прогулку в Манжероке и канатная дорога на гору Малая Синюха (подъём/спуск за доплату)
Дорога в сторону дома, расчётное время прибытия:
в аэропорт Горно-Алтайска в 15.00
в Барнаул в 21.00
в Новосибирск (доставка по договорённости) прибытие в 01.00
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Двухразовое питание с момента заселения и до момента выселения (завтраки и ужины на базе)
- Проживание в номерах или домиках
- Ежедневный душ или баня
- Трансфер из городов Барнаула/Бийска/Горно-Алтайска и обратно
- Экскурсии, указанные в программе и рекреационные сборы на них
- Сопровождение гидов, экскурсоводов, водителей, инструкторов
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты
- Личные расходы
- Сувенирная и алкогольная продукция
- Экскурсии и прогулки не указанные в программе
- Страховка, при желании, оформляется и оплачивается самостоятельно
О чём нужно знать до поездки
Для размещения выбраны гостевые дома с простым интерьером, без лишних изысков. 2-х, 3-х местное размещение. Все номера с удобствами (душ, туалет). Обедать будем в кафе, а завтраки и ужины на базе, где я с любовью готовлю для вас.