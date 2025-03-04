Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Это красочный маршрут идеально подходит для знакомства с живописным Алтаем, а также для проведения выходных или короткого отпуска. Наша основная цель— показать как можно больше красивых, удивительных и интересных мест, за короткий промежуток времени. Для этого будем много передвигаться на автомобиле (минивэн 7 пассажирских мест), делать остановки, совершать прогулки и фотоснимки.

Для размещения выбраны гостевые дома с простым интерьером, без лишних изысков. 2-х, 3-х местное размещение. Все номера с удобствами (душ, туалет). Обедать будем в кафе, а завтраки и ужины на базе, где я с любовью готовлю для вас.

Основное время уделяется красивым достопримечательностям, проведению времени на свежем воздухе, наслаждению дружеским общением и авторской кухней.