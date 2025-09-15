1 день

Стихия - Воздух. Летящий Алтай

В случае прилета в Барнаул заранее, предусмотрен трансфер Барнаул – Горно-Алтайск (авто – 270 км).

Встреча с гидом в 06:00 в центре города (гостиница Барнаул).

Встреча в Горно-Алтайске.

Место встречи – аэропорт, время встречи – 10:00.

Трансфер аэропорт – Манжерок (авто – 30 км).

Знакомство с курортом: что же собой представляет загадочный Манжерок – тот самый уголок Алтая, воспетый мелодичным голосом Эдиты Пьехи?

Это не просто село и одноимённый роскошный курорт, манящий любителей активного отдыха, но и удивительное природное пространство.

Версия «СОЛНЦЕ»: Желающие насладиться захватывающим панорамным видом смогут подняться на вершину горы Малая Синюха на комфортабельном подъёмнике (по желанию, за доп. плату).

Из окон кабинки открывается потрясающий вид на могучий массив алтайских хребтов, гладь зеркального озера и величественную ленту реки Катунь, сверкающую среди зелёных просторов.

Погрузитесь в атмосферу уникального тематического парка «Хранитель Большого Алтая», расположенного на горе Малая Синюха на высоте 1240 м.

Совершите путешествие по живописным экотропам длиной около 5 км среди редких краснокнижных растений и древних артефактов Алтая – легендарное каменное изваяние Кезер таш и его атрибуты: щит, меч, шлем, лук и музыкальный инструмент топшуур.

Трансфер Манжерок – Акташ (авто – 320 км).

Экскурсия «Легендарный Чуйский тракт» вверх по рекам Катунь и Чуя до Курайской степи позволяет путешественникам погрузиться в атмосферу древности и ощутить дух истории.

Путь проходит мимо живописных пейзажей, горных хребтов и альпийских лугов, открывающих захватывающие виды на природу Алтая.

История тракта уходит вглубь веков и имеет богатую историю, тесно связанную с жизнью кочевых народов Алтая.

Когда-то это была тропа, по которой могли пройти только лошади и люди.

Именно эта дорога была ответвлением Великого шелкового пути и сыграла важную роль в международной торговле и культурном обмене.

Сейчас Чуйский тракт входит в ТОП-10 красивейших дорог мира по версии National Geographic.

В пути преодолеем один из самых крупных перевалов Чике-Таман (1460 м) – живописный с серпантинной дорогой, он известен с X века.

В переводе с алтайского означает «Узкая ступня».

Поднимаясь наверх, Вы насладитесь впечатляющими изгибами серпантина, а на плоской и протяжной вершине Вам откроется великолепная панорама долин и гор.

Ужин.

Позднее размещение.

Размещение: турбаза «Green kolobok» в Улаганском районе

Пешком – 7 км, авто – 350 км

Чек-пойнты дня: Манжерок, гора Малая Синюха, эко-тропы тематического парка «Хранитель Большого Алтая», Чуйский тракт, перевал Чике-Таман

