Фотостопы запланированы именно в тех местах, где этого чуда природы больше всего, у любителей фотосъемки будет отличная возможность сделать уникальные кадры
Программа тура по дням
Стихия - Воздух. Летящий Алтай
В случае прилета в Барнаул заранее, предусмотрен трансфер Барнаул – Горно-Алтайск (авто – 270 км).
Встреча с гидом в 06:00 в центре города (гостиница Барнаул).
Встреча в Горно-Алтайске.
Место встречи – аэропорт, время встречи – 10:00.
Трансфер аэропорт – Манжерок (авто – 30 км).
Знакомство с курортом: что же собой представляет загадочный Манжерок – тот самый уголок Алтая, воспетый мелодичным голосом Эдиты Пьехи?
Это не просто село и одноимённый роскошный курорт, манящий любителей активного отдыха, но и удивительное природное пространство.
Версия «СОЛНЦЕ»: Желающие насладиться захватывающим панорамным видом смогут подняться на вершину горы Малая Синюха на комфортабельном подъёмнике (по желанию, за доп. плату).
Из окон кабинки открывается потрясающий вид на могучий массив алтайских хребтов, гладь зеркального озера и величественную ленту реки Катунь, сверкающую среди зелёных просторов.
Погрузитесь в атмосферу уникального тематического парка «Хранитель Большого Алтая», расположенного на горе Малая Синюха на высоте 1240 м.
Совершите путешествие по живописным экотропам длиной около 5 км среди редких краснокнижных растений и древних артефактов Алтая – легендарное каменное изваяние Кезер таш и его атрибуты: щит, меч, шлем, лук и музыкальный инструмент топшуур.
Трансфер Манжерок – Акташ (авто – 320 км).
Экскурсия «Легендарный Чуйский тракт» вверх по рекам Катунь и Чуя до Курайской степи позволяет путешественникам погрузиться в атмосферу древности и ощутить дух истории.
Путь проходит мимо живописных пейзажей, горных хребтов и альпийских лугов, открывающих захватывающие виды на природу Алтая.
История тракта уходит вглубь веков и имеет богатую историю, тесно связанную с жизнью кочевых народов Алтая.
Когда-то это была тропа, по которой могли пройти только лошади и люди.
Именно эта дорога была ответвлением Великого шелкового пути и сыграла важную роль в международной торговле и культурном обмене.
Сейчас Чуйский тракт входит в ТОП-10 красивейших дорог мира по версии National Geographic.
В пути преодолеем один из самых крупных перевалов Чике-Таман (1460 м) – живописный с серпантинной дорогой, он известен с X века.
В переводе с алтайского означает «Узкая ступня».
Поднимаясь наверх, Вы насладитесь впечатляющими изгибами серпантина, а на плоской и протяжной вершине Вам откроется великолепная панорама долин и гор.
Ужин.
Позднее размещение.
- Размещение: турбаза «Green kolobok» в Улаганском районе
- Пешком – 7 км, авто – 350 км
- Чек-пойнты дня: Манжерок, гора Малая Синюха, эко-тропы тематического парка «Хранитель Большого Алтая», Чуйский тракт, перевал Чике-Таман
Стихия - Земля и Огонь. Алтайский тропинг и ритуал «кормление огня»
Завтрак.
Трансфер Акташ – Чаган-Узун (авто – 80 км).
Сегодня отправляемся практически до самой монгольской границы, посетив по дороге уникальное Гейзеровое озеро – красивое, чистое и незамерзающее даже зимой озеро.
Его можно сравнить с «земным глазом» или зелено-голубым порталом в другой мир.
В воде можно заметить разводы округлой формы, которые являются лишь отражением процессов, происходящих на дне озера.
Именно там оживают «гейзеры», выбрасывая на поверхность смесь голубоватой глины и песка.
Фотостоп на фоне Чуйских Альп – ледниковых массивов Северо-Чуйского хребта.
Экскурсия в Кызыл-Чин, известного как «Алтайский Марс» – это крутые каньоны, цвет которых по всей долине варьируется от бледно-желтого до насыщенно бордового.
Выходы разноцветных глин на поверхность создают ощущение другой планеты.
Именно здесь у Вас получатся самые яркие алтайские фото.
Трансфер Чаган-Узун – Акташ (авто – 80 км).
Ужин.
Ритуал «Алтайская сказка на ночь: Ваши предсказания», в тесной обстановке у костра поделимся и предскажем то, что будет ожидать нас в этом путешествии, закрепим эффект обрядом кормления Огня в стиле алтайской традиции «чой-чой».
- Размещение: турбаза «Green kolobok» в Улаганском районе
- Пешком – 5 км, авто – 160 км
- Чек-пойнты дня: Гейзеровое озеро, Алтайский марс, Северо-Чуйский хребет, вечерний костер
Стихия - Вода. Катунский круговорот
Завтрак.
Освобождение номеров.
Трансфер Акташ – Чепош (авто – 300 км).
По пути посетим урочище Калбак-Таш, где Вы не только увидите, но и соприкоснетесь с самой историей, с древнейшими петроглифами.
Около 500 композиций с более чем 5 тысячами рисунков от неолита до тюркской эпохи расположились на берегу реки Чуи.
Фотостоп в сакральном месте – Чуй-Оозы.
Здесь сливаются две реки: кремовые воды Чуи и бирюзовые Катуни, которые, прежде чем смешаться, «идут» рука об руку вместе.
В очертаньях горы, высящейся над слиянием рек, можно увидеть голову богатыря и его лошади.
Остановка на Семинском перевале (1717 м) – один из перевалов Чуйского тракта, покрытый многовековыми «бородатыми» кедрами.
Он является своеобразным переходом от нетронутой человеком природы Центрального Алтая к цивилизации и освоенности.
Здесь Вы сможете попробовать кофе по-алтайски с кедровыми орехами и приобрести как местные традиционные сувениры и гастро-специалитеты, так и экологические товары из соседней Монголии.
Для тех, кто жаждет ярких впечатлений, предлагаем уникальный опыт: освежающий моторафтинг по Катуни с посещением Камышлинского водопада – два мощных каскада на реке Камышла высотой 12 метров.
Вода здесь словно живое серебро, переливается в лучах солнца и создает уникальную атмосферу, наполненную энергией и восторгом.
Моторафтинг, как и любой рафтинг, позволяет посмотреть на берега реки и горы с необычного ракурса, получить эмоциональный заряд катунских брызг.
Трансфер Барангол – ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» – Горно-Алтайск (авто – 80 км).
Окончание программы.
- Пешком – 7 км, авто – 380 км
- Чек-пойнты дня: урочище Калбак-Таш, Чуй-Оозы, Семинский перевал, моторафтинг по Катуни
Проживание
Тур предусматривает 2-х, 3-хместное размещение.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|3-й в номере (доп. место)
|27 000
|36 500
|18 900
Подселение не предусмотрено.
Варианты проживания
Турбаза «Зеленый колобок»
Турбаза “Green kolobok” расположена в с. Акташ Улаганского района Республики Алтай.
Турбаза построена из эко материалов. Большая территория, на которой находится блинный ресторан. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел с душем.
В номере: одна или две односпальные кровати (иногда двуспальные), стол, стулья.
Что включено
- Проезд от Горно-Алтайска / Барнаула на комфортабельном транспорте
- 2-3-х местное размещение турбазе: стандартные номера с удобствами (душ, WC)
- Питание - завтрак (общий стол), ужин (общий стол)
- Экскурсии и активности согласно программе
- Страхование (от укуса клеща)
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Горно-Алтайска/ г. Барнаула и обратно
- Дополнительное питание (обеды от 400 руб. /чел.)
- Билет на канатную дорогу в Манжероке
- Баня (от 1000 руб. на руб. /чел.)
- Сувениры и личные расходы
- Дополнительные трансферы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы, удостоверяющие личность (паспорт свидетельство о рождении детям до 14 лет – обязательно), для оказания медицинской помощи просим при себе иметь полис ОМС, СНИЛС и документ удостоверяющий личность (паспорт). Пенсионеры, льготники: не забудьте пенсионные удостоверения и другие документы, подтверждающие ваши льготы.
- непромокаемая куртка;
- ветровка или плащ-дождевик;
- двое брюк – плотные и легкие;
- кофта из толстого флиса или теплый шерстяной свитер;
- легкий свитер или кофта;
- шорты;
- футболки х/б;
- головной убор;
- солнцезащитные очки и крем;
- термобелье;
- обувь для пеших экскурсий – туристические ботинки или кроссовки из плотного материала;
- легкая обувь – кроссовки, кеды или сандалии;
- обувь для сплава – легкие кеды или неопреновые тапочки;
- носки;
- плавки или купальник;
- тапочки для бани и дома;
- индивидуальные средства для гигиены и аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли на маршруте клещи?
Несмотря на то, что за последние годы случаев заболевания туристов клещевым энцефалитом зарегистрировано не было, Алтайский регион – местность, где встречаются клещи, змеи. Просьба соблюдать меры безопасности и противоклещевой защиты и иметь при себе противоклещевые репелленты (мази, гели).
Рекомендованные рейсы в г. Горно-Алтайск или г. Барнаул
- Рекомендуются рейсы в Барнаул за день до начала тура!
- Рекомендуются рейсы в Горно-Алтайск с прибытием до 10:00 местного времени.
При опоздании или неявке туристов к месту сбора группы в указанное время, компания не несет ответственность за выполнение программы в полном объеме и стоимость данного экскурсионного дня не возмещается.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
