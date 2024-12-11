Экскурсионные туры на 4 дня в Барнауле

Найдено 3 тура в категории «4-дневные туры» в Барнауле, цены от 34 110 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Алтайская перезагрузка: Манжерок, Патмос и Чуйский тракт
На машине
2 отзыва
4 дня
Алтайская перезагрузка: Манжерок, Патмос и Чуйский тракт
Отдохнуть на курорте у Катуни, собрать палитру красок Алтая на фото и исследовать остров
Начало: Г. Барнаул (7:00-8:00) / г. Горно-Алтайск (9:00-10...
2 апр в 08:00
16 апр в 08:00
42 900 за человека
Зачемалье: автопутешествие в горный край с рафтингом и конной прогулкой
На машине
Конные прогулки
скидка
10%
2 отзыва
4 дня
Зачемалье: автопутешествие в горный край с рафтингом и конной прогулкой
Проехать по Чуйскому и Чемальскому трактам, пройтись по подвесным мостам и прокатиться на моторафте
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
24 апр в 08:00
1 мая в 08:00
3790034 110 за человека
В начале мая - вперёд к Алтаю: топ-места Чемальского и Чуйского трактов
На машине
4 дня
В начале мая - вперёд к Алтаю: топ-места Чемальского и Чуйского трактов
Побывать на острове Патмос, полюбоваться горами и реками и насладиться уютными вечерами
Начало: Барнаул, в аэропорту в 7:30, на ж/д вокзале в 8:00...
1 мая в 07:30
38 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    11 декабря 2024
    Алтайская перезагрузка: Манжерок, Патмос и Чуйский тракт
    Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура. Тур прошёл отлично! На 100 из 10. Отдельное спасибо нашему гиду - Николаю. Нам рассказали много интересных фактов
    читать дальше

    о культуре Алтая и увлекательные легенды. Удалось побывать в знаковых местах - местах силы. Ощущения непередаваемые. Природа Алтая богата красивыми пейзажами. Даже зимой тут очень красиво.

    Хочу выразить огромную благодарность организаторам тураХочу выразить огромную благодарность организаторам тураХочу выразить огромную благодарность организаторам тураХочу выразить огромную благодарность организаторам тураХочу выразить огромную благодарность организаторам тураХочу выразить огромную благодарность организаторам тура
  • И
    Инна
    9 августа 2024
    Зачемалье: автопутешествие в горный край с рафтингом и конной прогулкой
    Отличная команда организаторов, очень довольна поездкой (01.08.24-04.08.24), отдельное спасибо гиду Екатерине))
  • В
    Виктория
    20 мая 2024
    Алтайская перезагрузка: Манжерок, Патмос и Чуйский тракт
    Я хочу поблагодарить компанию и всех ее сотрудников за ответственность, открытость и настоящий профессионализм! Мне помогли выбрать тур, посоветовали отель
    читать дальше

    по бюджету, очень вежливые сотрудники! А по приезду гид просто поразил своим профессионализмом! Мы посмотрели все что должны были, но даже больше! Я всем очень рекомендую посетить Алтай, Россия большая, и я уверяю Вас, что после поездки с этими ребятами, Вам захочется путешествовать по России! Спасибо за прекрасные 3 дня!

    Я хочу поблагодарить компанию и всех ее сотрудников за ответственность, открытость и настоящий профессионализм! Мне помоглиЯ хочу поблагодарить компанию и всех ее сотрудников за ответственность, открытость и настоящий профессионализм! Мне помоглиЯ хочу поблагодарить компанию и всех ее сотрудников за ответственность, открытость и настоящий профессионализм! Мне помоглиЯ хочу поблагодарить компанию и всех ее сотрудников за ответственность, открытость и настоящий профессионализм! Мне помоглиЯ хочу поблагодарить компанию и всех ее сотрудников за ответственность, открытость и настоящий профессионализм! Мне помоглиЯ хочу поблагодарить компанию и всех ее сотрудников за ответственность, открытость и настоящий профессионализм! Мне помогли

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «4-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Барнауле
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Алтайская перезагрузка: Манжерок, Патмос и Чуйский тракт
  2. Зачемалье: автопутешествие в горный край с рафтингом и конной прогулкой
  3. В начале мая - вперёд к Алтаю: топ-места Чемальского и Чуйского трактов
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Чуйский тракт
  2. Гейзерное озеро
  3. Телецкое озеро
  4. Петроглифы
  5. Остров Патмос
  6. Алтайский Марс
Сколько стоит тур в Барнауле в феврале 2025
Сейчас в Барнауле в категории "4-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 34 110 до 42 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте тур в Барнауле на 2025 год по теме «4-дневные туры», 4 ⭐ отзыва, цены от 34110₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель