4 дня
Алтайская перезагрузка: Манжерок, Патмос и Чуйский тракт
Отдохнуть на курорте у Катуни, собрать палитру красок Алтая на фото и исследовать остров
Начало: Г. Барнаул (7:00-8:00) / г. Горно-Алтайск (9:00-10...
2 апр в 08:00
16 апр в 08:00
42 900₽ за человека
скидка
10%
4 дня
Зачемалье: автопутешествие в горный край с рафтингом и конной прогулкой
Проехать по Чуйскому и Чемальскому трактам, пройтись по подвесным мостам и прокатиться на моторафте
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
24 апр в 08:00
1 мая в 08:00
3790034 110₽ за человека
4 дня
В начале мая - вперёд к Алтаю: топ-места Чемальского и Чуйского трактов
Побывать на острове Патмос, полюбоваться горами и реками и насладиться уютными вечерами
Начало: Барнаул, в аэропорту в 7:30, на ж/д вокзале в 8:00...
1 мая в 07:30
38 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария11 декабря 2024Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура. Тур прошёл отлично! На 100 из 10. Отдельное спасибо нашему гиду - Николаю. Нам рассказали много интересных фактов
- ИИнна9 августа 2024Отличная команда организаторов, очень довольна поездкой (01.08.24-04.08.24), отдельное спасибо гиду Екатерине))
- ВВиктория20 мая 2024Я хочу поблагодарить компанию и всех ее сотрудников за ответственность, открытость и настоящий профессионализм! Мне помогли выбрать тур, посоветовали отель
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «4-дневные туры»
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