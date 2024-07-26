Сто лет спустя проехать по местам исследователей, преобразиться в их образы, попробовать полевую пищу, погрузиться
Программа тура по дням
Барнаул
Самостоятельный трансфер до отеля, заселение. Начало экскурсионной программы в 12:00.
Столица Алтайского края, город, основанный почти 300 лет назад благодаря строительству здесь меде-сереброплавильного завода.
Центр инженерной мысли Сибири, в демидовские времена здесь выплавили львиную долю серебра для царской империи.
Горнозаводской, затем купеческий, промышленный, сегодня Барнаул является столицей сельскохозяйственного и туристического края.
Посетим нулевой километр, «Барнаульский Арбат», смотровую лестницу в Нагорном парке и, конечно же, Демидовскую площадь со столпом – место начала истории города-завода.
Прогулка по уютным улочкам старого города, сохранившим атмосферу жизни горных офицеров и купцов.
Истории о создании И. И. Ползуновым первой в мире паровой машины для сереброплавильного завода, легенда о Голубой Даме, восхитительные виды со смотровой площадки на город и пойму великой сибирской реки Обь.
ГМИЛИКА: Художественная выставка «Ковчег будущего» из фондов Государственного музея искусства народов Востока.
Викторина «Кубики».
Кинопоказ.
Художественный музей: выставка художников И. Р. Рудзите и Л. Р. Цесюлевича.
Памятный знак в честь 150-летия Н. К. Рериха на набережной р. Барнаулка.
Размещение: гостиница «Барнаул». Пешком – 5 км, авто – 60 км.
Бирюзовая Катунь
Крупнейший центр туризма, включающий теплое искусственное озеро для купания, пруд для рыбалки, пещеры, пасеку, рестораны, туркомплексы, горнолыжные спуски, парк экстремальных развлечений, художественную галерею.
Парк Рериха и памятник на берегу реки Катунь.
Мастерски выполненный из белого мрамора Николай Рерих стоит над высоким катунским обрывом.
Перед ним качаются зеленые лапы алтайских сосен; позади грохочет царица алтайских вод, неутомимо катящая свои бирюзовые волны.
Фигура великого художника и мыслителя, вручную созданная скульптором Владимиром Войчишиным, идеально вписалась в первозданный пейзаж, и не нарушила, а лишь украсила его.
Памятник установлен недалеко от мест, через которые Николай Рерих проходил во время своей Центрально-азиатской экспедиции.
Это путешествие он описал в книге «Сердце Азии».
Художественная галерея «Простор» с экспозицией о жизни и творчестве Рериха.
Размещение: Парк-отель «Подгорица». Пешком – 5 км, авто – 60 км.
Село Алтайское
Краеведческий Музей.
Знамя мира Рериха в Макарьевке.
Недалеко от с. Макарьевка, где проходил маршрут экспедиции, обнаружен так называемый знак Рериха «Знамя мира».
Кто и когда нанес этот знак на скалу остается загадкой.
Волонтерский десант по установке навигационного знака – элемент «полезной программы».
Пакт Рериха – международный договор о защите художественных и научных учреждений и исторических памятников.
Символом пакта является Знамя мира – три соединённые сферы амаранта на белом фоне.
Полевая кухня в стиле «гастро-ботаник-шоу по-алтайски» – современное популярное на Алтае направление кулинарии, когда традиционные блюда с добавлением дикоросов и лекарственных трав приобретают новые вкусы, ароматы и свойства.
Салаты, супы, бальзамы, чай и мясо с алтайскими травами – это уже известные бренды, но вот суп-тайга, кундюбки, чага-десерт – эту экзотику вы сможете попробовать только на Алтае.
Размещение: парк-отель «Подгорица». Пешком – 5 км, авто – 60 км.
Горно-Алтайск
Национальный музей Республики Алтай им. А. В. Анохина.
Экспозиция подлинника художника, выставка репродукций картин Рериха на улице.
Музей хранит в себе богатые этнографические коллекции коренных народов Алтая, особое место отведено культуре, быту и таким атрибутам шаманов, как бубны.
Самым уникальным экспонатом является мумия Принцессы Укока, которая лишь недавно вернулась домой.
Уч-Энмек.
Каракольский природный парк – особо охраняемая территория в окрестностях священной горы Уч-Энмек.
Многочисленные петроглифы, древние курганы и комплексы мегалитов, а также о мистические явления, которые здесь наблюдали даже геофизики, удивительные находки здесь обнаружили и продолжают находить археологи со всей России.
Экскурсия по долине погрузит в алтайскую культуру и её космогонию.
Именно здесь лучше понимаешь идеи Рериха о Великом переселении, ассимиляции разных культур и симбиозе Востока и Запада.
Иммерсивный костюмированный конный мини-поход с фотосессией по принципу погружения в эпоху.
Размещение: туркомплекс «Уч-Энмек». Пешком – 5 км, авто – 60 км.
Усть-Кокса
Поездка в сторону Башталинского плато, откуда открывается невероятный вид на Шамбалу Алтая – гору Белуха (в ясную, безоблачную погоду).
Закрепим WOW-эффект от экскурсии ритуалом «Слушаем тишину».
Вечерняя дискуссия «Гипотезы и прозрения великого интуитивиста».
Размещение: турбаза «Ковчег». Пешком – 5 км, авто – 60 км.
Верх-Уймон
Мемориальный музей Н. К. Рериха на Алтае, выставочный зал.
Музей разместился в отреставрированном доме старообрядца Вахрамея Атаманова, у которого останавливался Николай Рерих и его спутники во время Центрально-Азиатской экспедиции в 1926 году.
Путешествия, которое проходило через Индию, Китай, Россию, Тибет, Монголию, внесено в золотой фонд географических открытий мира.
Музей истории и культуры Уймонской долины.
Крохотная избушка-пятистенок притягивает путешественников, интересующихся культурой и традициями староверов.
Создательница, экскурсовод и научный сотрудник этого музея на протяжении 50 лет собирала притчи, заговоры, поговорки, пословицы, воспоминания местных староверов, сама превратилась в живую легенду.
Размещение: турбаза «Ковчег». Пешком – 5 км, авто – 60 км.
Денисова пещера
Уникальный археологический памятник мирового значения, в котором была найдена окаменелая фаланга пальца, принадлежащая виду людей, представляющему особую ветвь в эволюции (денисовец) и отличному от неандертальца и современных людей.
Маральник в Солонешенском районе.
Алтайский марал – пугливое, осторожное, величественное животное из семейства оленевых.
Панты – неокостеневшие рога марала – созданный природой комплекс веществ с огромной иммуностимулирующей силой, натуральный допинг.
Пантовые ванны – это оздоровительная процедура с применением водного экстракта из вываренных рогов марала, применение которых, а также продуктов пантового мараловодства повышает энергетику организма, улучшает кровоток, способствует регенерации тканей, ускоряет восстановление мышц, а также замедляет процессы старения организма.
Размещение: маральник «Лесная сказка». Пешком – 5 км, авто – 60 км.
Топольное - Солонешное - Солоновка
Топольное – Солонешное – Солоновка – села, основанное староверами и русскими переселенцами.
Подобные поселения стали объектами этнографического интереса Н. К. Рериха.
Солоновка.
Экскурсия «Путь Рериха» с посещением горы Толстуха (по погоде) – сегодня это место притяжения парапланеристов.
Мастер-класс по акварели в стиле Николая Рериха.
Знакомство с репродукциями работ Н. Рериха – его виды с горы Толстуха.
Мастер-класс сопровождается чаепитием с Солоновским печатным пряником.
Обед в традициях старообрядцев в "Кержацких Палатях".
Кержацкие палати – это исконный дом староверов, построенный в 1895 году.
Здесь воссоздана атмосфера жизни переселенцев.
Хозяйка усадьбы – правнучка того самого кержака, который поселился в Солоновке в 1925 году.
Возможно в подобном постоялом дворе останавливалась экспедиционный караван почти сто лет назад.
Белокуриха.
Город-курорт, расположенный на так называемом Фасе Алтая – границе гор и равнины, известный своим целебным воздухом и термальными источниками.
100 лет назад во время центрально-азиатской экспедиции здесь уже был разработан план развития курорта, действовали 16 ванн, солярий и столовая.
Белокуриха сегодня – это десятки санаториев с высокотехнологичными методами лечения, сочетающие современный подход и народную медицину.
Алтайские Сандуны.
Русская баня с парением на сене – особый ритуал, во время которого можно омолодиться в теплом чане с отваром из душицы и ромашки.
Размещение: отель «Благодать» или Эко-комплекс «Золото Алтая». Пешком – 5 км, авто – 60 км.
Бийск
Город, построенный по указу Петра I в 18 веке, бывший Бикатунский острог, сейчас имеет статус Наукограда, известен прогрессивными изобретениями и купеческим бизнесом XVIII - XIX веков.
Атмосферные бийские улочки часто попадают в фото и видео истории.
Мы будем гулять по «Бийскому Арбату» – улице Советской, заповеднику кирпичных домов начала XX века и найдем дом, в котором останавливались участники экспедиции Н. К. Рериха. (Подсказка: это Второвский пассаж на улице графа Л. Н. Толстого – точная копия казино в Ницце, сейчас в нем размещается гостиница). Бийский краеведческий музей им. В. В. Бианки: выставка «Н. К. Рерих.
От сердца Петербурга к сердцу Азии» из Санкт-Петербургского Музея-института семьи Рерихов.
Барнаул.
Точка – так называется традиционное завершение Алтайских экспедиций.
НЕэкспедиция заканчивается в необычном атмосферном месте – «Горная Аптека» – музей, рассказывающий об аптечном деле 200-летней давности, и ресторан с блюдами сибирской кухни по рецептам XIX века.
Здесь воссозданы интерьеры, мебель, оборудование дореволюционной аптеки, но самое интересное – открыты подвалы здания, где при реставрации в 2010 году было найдено более 500 артефактов.
Сигнатуры, рецепты, этикетки, рабочие журналы провизора, чеки, аптечные флаконы, бутыли, ручные «траворезки», каменные ступы с пестами, разновесы, кованые предметы, монеты, аптечная утварь, датируемая XIX – первой половиной XX века, а также ампулы с неизвестной жидкостью – нетривиальные предметы экспозиции.
Ампулы герметично запечатаны, и, чтобы изучить их состав, требуются дорогостоящие экспертизы.
Так что их содержание пока загадка!
«Горная аптека» – это также и магазин алтайских сувениров и подарков.
Вы найдете здесь не только аутентичные вещи ручной работы, сделанные мастерами по дереву и камню, но и всевозможные сборы алтайских трав, чаи, бальзамы и лакомства.
Размещение: гостиница «Барнаул» или гостиница «Аэропорт». Пешком – 5 км, авто – 60 км.
Отъезд
Завтрак.
Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах и на турбазах по маршруту.
Доплата за одноместное размещение 35 000 руб. /чел.
По туру предусмотрено 2-местное размещение. 3-местное по согласованию, т. к это дополнительное место – евро-раскладушка или раскладное кресло. В некоторых гостиницах/туристических базах возможно 3-х местное размещение.
Варианты проживания
Гостиница «Барнаул» 3
Гостиница Барнаул 3* расположена в столице Алтайского края, в центре города, в непосредственной близости к Железнодорожному вокзалу города Барнаула.
В гостинице: ресторан, охраняемая автомобильная парковка, камера хранения багажа, бизнес-центр, банкомат, конференц-залы, во всех номерах и общественных зонах работает бесплатный Wi-Fi Интернет.
В номере: телевизор, холодильник; минибар по просьбе гостя; городской телефон; две односпальные кровати; тумба прикроватная; журнальный столик; платяной шкаф; 2 стул-кресла; вентилятор; бутилированная артезианская вода «Алтайский источник». Ванная комната: полный санузел (с эконом душем), тапочки, индивидуальный набор косметики, зеркало, фен, комплект полотенец.
Отель «Аэропорт» 2
Отель «Аэропорт» 2* расположен в Барнауле, в 50 метрах от аэропорта города.
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Гостям предлагается остановиться в оформленных в классическом стиле номерах с телевизором и платяным шкафом. Кроме того, в номерах есть собственная ванная комната с полотенцами и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Среди прочих удобств — общий лаундж, мини-маркет и круглосуточное кафе. Отель находится в 4 км от торгового центра «Арена» и в 10 км от торгового центра «Европа».
Парк-отель «Подгорица»
Парк-отель “Подгорица” расположен в Алтайском районе Алтайского края, в 50 километрах от Горно-Алтайска.
Размещение в стандартных номерах: одна или две комнаты (возможны два этажа), в некоторых номерах есть балкон или терраса, санузел с душевой кабиной.
В номере: одна двуспальная или две односпальных кровати (реже бывают двуспальный диван-кровать и односпальное кресло-кровать), шкаф, табуреты, тумба, чайник и чашки, холодильник, вешалка, зеркало, гигиенические средства и комплект полотенец. В некоторых номерах предусмотрен фен.
В ресторане подают блюда из экологически чистых продуктов. Баня в корпусе из кедра. Имеется уникальный парк деревянной скульптуры, созданный мастерами из разных стран мира.
Туркомплекс «Уч-Энмек»
Туркомплекс “Уч-Энмек” расположен в Республике Алтай, Онгудайском районе, на территории Каракольского природного парка.
Имеет летнее кафе, конференц-залы, ТВ – нет, Wi-Fi на территории гостиницы, сотовая связь - неустойчиво (рекомендуется МТС).
Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел с душем на этаже. В номере: 2 односпальные кровати, стол, стулья, шкаф для одежды.
Турбаза «Ковчег»
Турбаза "Ковчег" расположена в Республике Алтай, Усть-Коксинском районе, в селе Усть-Кокса.
На территории находится тренажерный зал площадью, открытый бассейн с подогревом, летняя терраса с камином, мангальные зоны, две деревянные бани, магазин, мини-бар, бесплатный Wi- Fi.
Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона (в некоторых номерах имеется балкон), санузел с душем.
В номере: две односпальные кровати (или одна двуспальная кровать и диван), прикроватная тумбочка, вешалка, зеркало, электрический чайник.
Маральник «Лесная сказка»
Маральник “Лесная Сказка” расположен в Алтайском крае, Солонешенском районе, в селе Топольное.
На территории находится мараловодческое хозяйство.
Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел на этаже.
В номере: 2 односпальных кровати, стол, табуретки, плечики, зеркало. Общая зона отдыха, диван, стол, спутниковое ТВ.
Отель «Благодать»
Отель “Благодать” расположен в Алтайском крае, курортной зоне города Белокурихи, вблизи бугельных подъемников, рядом с речкой Белокуриха.
Имеет ресторан, конференц-зал, финскую сауну, кедровую мини-сауну, камеру хранения для снаряжения, пункт проката. Wi-Fi на всей территории.
Размещение в стандартных номерах: одна комната с балконом, санузел с ванной. В номере: одна двуспальная кровать или 2 односпальные кровати, тумбочка, полка-зеркало, пуфик, ТВ, чайник, набор посуды, фен, телефон (внутренняя связь).
Эко-комплекс «Золото Алтая»
Эко-комплекс “Золото Алтая” расположен в Алтайском крае, Смоленском районе, село Новотырышкино, на берегу озера, в 12 км от города Белокуриха. Эко-апартаменты на берегу озера у подножия Алтайских гор.
Размещение в 12 стандартных номерах категории «Студия» и 2 номера «Люкс».
Каждый номер выполнен из дышащей ароматной древесины и оформлен в единой русской стилистике — расписные стены и потолки, национальный декор и текстиль ручной работы.
В каждом номере: мини-кухня, оборудованная холодильником, микроволновой печью, посудой, чайником и обеденной мебелью, а также ТВ, фен, туалетные принадлежности и халаты.
Ресторан-трапезная «Разгуляй» колоритно оформленном в русском стиле. В меню русская и европейская кухня, авторские блюда, алтайские деликатесы. Комплекс является проектом Сандуновских бань на Алтае, построены из осины.
В банном комплексе также можно принять пантовые и фитованны, окунуться в молодильный чан с отваром из алтайских трав или в купель с ледяной водой.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд от Барнаула на комфортабельном автобусе
- 2-3-местное размещение в туркомплексах и отелях: стандартные номера с удобствами (душ, WC), в высокогорье - удобства на этаже
- Питание - завтрак и ужин
- Экскурсии и мероприятия согласно программе
- Страхование
- Услуги гида-сопровождающего
- Участие экспертов по ключевым темам экспедиции
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Барнаула и обратно
- Дополнительное питание (обеды)
- Посещение бани
- Дополнительные экскурсии
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть скидки в туре?
Детям до 12 лет предоставляется скидка 10%.
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