НЕэкспедиция Рериха по Алтаю. 100 лет спустя

НЕэкспедиция Рериха по Алтаю
Пройти по следам экспедиции Рериха в год 150-летия со дня рождения художника, философа, исследователя и путешественника.

Сто лет спустя проехать по местам исследователей, преобразиться в их образы, попробовать полевую пищу, погрузиться
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в быт того времени, получить необычайный опыт, сравнимый с путешествием в прошлое.

Познакомиться с творчеством великого художника гор, наяву увидев палитру его красок, созерцать те же горы.

Побыть наедине с природой, вернуться другим, наполненным и заряженным энергетически, более осознанным. Заповедные озера, чудодейственные родники и целебный воздух даруют положительный заряд. Если вам повезет с погодой, вы сможете увидеть высочайшую вершину Сибири – гору Белуха (4509 м). Прикоснитесь к беспредельности! Найдите свою Шамбалу!

5
3 отзыва
НЕэкспедиция Рериха по Алтаю. 100 лет спустя
НЕэкспедиция Рериха по Алтаю. 100 лет спустя
НЕэкспедиция Рериха по Алтаю. 100 лет спустя
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Барнаул

Самостоятельный трансфер до отеля, заселение. Начало экскурсионной программы в 12:00.

Столица Алтайского края, город, основанный почти 300 лет назад благодаря строительству здесь меде-сереброплавильного завода.

Центр инженерной мысли Сибири, в демидовские времена здесь выплавили львиную долю серебра для царской империи.

Горнозаводской, затем купеческий, промышленный, сегодня Барнаул является столицей сельскохозяйственного и туристического края.

Посетим нулевой километр, «Барнаульский Арбат», смотровую лестницу в Нагорном парке и, конечно же, Демидовскую площадь со столпом – место начала истории города-завода.

Прогулка по уютным улочкам старого города, сохранившим атмосферу жизни горных офицеров и купцов.

Истории о создании И. И. Ползуновым первой в мире паровой машины для сереброплавильного завода, легенда о Голубой Даме, восхитительные виды со смотровой площадки на город и пойму великой сибирской реки Обь.

ГМИЛИКА: Художественная выставка «Ковчег будущего» из фондов Государственного музея искусства народов Востока.

Викторина «Кубики».

Кинопоказ.

Художественный музей: выставка художников И. Р. Рудзите и Л. Р. Цесюлевича.

Памятный знак в честь 150-летия Н. К. Рериха на набережной р. Барнаулка.

Размещение: гостиница «Барнаул». Пешком – 5 км, авто – 60 км.

БарнаулБарнаулБарнаул
2 день

Бирюзовая Катунь

Крупнейший центр туризма, включающий теплое искусственное озеро для купания, пруд для рыбалки, пещеры, пасеку, рестораны, туркомплексы, горнолыжные спуски, парк экстремальных развлечений, художественную галерею.

Парк Рериха и памятник на берегу реки Катунь.

Мастерски выполненный из белого мрамора Николай Рерих стоит над высоким катунским обрывом.

Перед ним качаются зеленые лапы алтайских сосен; позади грохочет царица алтайских вод, неутомимо катящая свои бирюзовые волны.

Фигура великого художника и мыслителя, вручную созданная скульптором Владимиром Войчишиным, идеально вписалась в первозданный пейзаж, и не нарушила, а лишь украсила его.

Памятник установлен недалеко от мест, через которые Николай Рерих проходил во время своей Центрально-азиатской экспедиции.

Это путешествие он описал в книге «Сердце Азии».

Художественная галерея «Простор» с экспозицией о жизни и творчестве Рериха.

Размещение: Парк-отель «Подгорица». Пешком – 5 км, авто – 60 км.

Бирюзовая КатуньБирюзовая КатуньБирюзовая КатуньБирюзовая Катунь
3 день

Село Алтайское

Краеведческий Музей.

Знамя мира Рериха в Макарьевке.

Недалеко от с. Макарьевка, где проходил маршрут экспедиции, обнаружен так называемый знак Рериха «Знамя мира».

Кто и когда нанес этот знак на скалу остается загадкой.

Волонтерский десант по установке навигационного знака – элемент «полезной программы».

Пакт Рериха – международный договор о защите художественных и научных учреждений и исторических памятников.

Символом пакта является Знамя мира – три соединённые сферы амаранта на белом фоне.

Полевая кухня в стиле «гастро-ботаник-шоу по-алтайски» – современное популярное на Алтае направление кулинарии, когда традиционные блюда с добавлением дикоросов и лекарственных трав приобретают новые вкусы, ароматы и свойства.

Салаты, супы, бальзамы, чай и мясо с алтайскими травами – это уже известные бренды, но вот суп-тайга, кундюбки, чага-десерт – эту экзотику вы сможете попробовать только на Алтае.

Размещение: парк-отель «Подгорица». Пешком – 5 км, авто – 60 км.

Село АлтайскоеСело АлтайскоеСело АлтайскоеСело Алтайское
4 день

Горно-Алтайск

Национальный музей Республики Алтай им. А. В. Анохина.

Экспозиция подлинника художника, выставка репродукций картин Рериха на улице.

Музей хранит в себе богатые этнографические коллекции коренных народов Алтая, особое место отведено культуре, быту и таким атрибутам шаманов, как бубны.

Самым уникальным экспонатом является мумия Принцессы Укока, которая лишь недавно вернулась домой.

Уч-Энмек.

Каракольский природный парк – особо охраняемая территория в окрестностях священной горы Уч-Энмек.

Многочисленные петроглифы, древние курганы и комплексы мегалитов, а также о мистические явления, которые здесь наблюдали даже геофизики, удивительные находки здесь обнаружили и продолжают находить археологи со всей России.

Экскурсия по долине погрузит в алтайскую культуру и её космогонию.

Именно здесь лучше понимаешь идеи Рериха о Великом переселении, ассимиляции разных культур и симбиозе Востока и Запада.

Иммерсивный костюмированный конный мини-поход с фотосессией по принципу погружения в эпоху.

Размещение: туркомплекс «Уч-Энмек». Пешком – 5 км, авто – 60 км.

Горно-АлтайскГорно-АлтайскГорно-АлтайскГорно-Алтайск
5 день

Усть-Кокса

Поездка в сторону Башталинского плато, откуда открывается невероятный вид на Шамбалу Алтая – гору Белуха (в ясную, безоблачную погоду).

Закрепим WOW-эффект от экскурсии ритуалом «Слушаем тишину».

Вечерняя дискуссия «Гипотезы и прозрения великого интуитивиста».

Размещение: турбаза «Ковчег». Пешком – 5 км, авто – 60 км.

Усть-КоксаУсть-КоксаУсть-КоксаУсть-Кокса
6 день

Верх-Уймон

Мемориальный музей Н. К. Рериха на Алтае, выставочный зал.

Музей разместился в отреставрированном доме старообрядца Вахрамея Атаманова, у которого останавливался Николай Рерих и его спутники во время Центрально-Азиатской экспедиции в 1926 году.

Путешествия, которое проходило через Индию, Китай, Россию, Тибет, Монголию, внесено в золотой фонд географических открытий мира.

Музей истории и культуры Уймонской долины.

Крохотная избушка-пятистенок притягивает путешественников, интересующихся культурой и традициями староверов.

Создательница, экскурсовод и научный сотрудник этого музея на протяжении 50 лет собирала притчи, заговоры, поговорки, пословицы, воспоминания местных староверов, сама превратилась в живую легенду.

Размещение: турбаза «Ковчег». Пешком – 5 км, авто – 60 км.

Верх-УймонВерх-УймонВерх-УймонВерх-Уймон
7 день

Денисова пещера

Уникальный археологический памятник мирового значения, в котором была найдена окаменелая фаланга пальца, принадлежащая виду людей, представляющему особую ветвь в эволюции (денисовец) и отличному от неандертальца и современных людей.

Маральник в Солонешенском районе.

Алтайский марал – пугливое, осторожное, величественное животное из семейства оленевых.

Панты – неокостеневшие рога марала – созданный природой комплекс веществ с огромной иммуностимулирующей силой, натуральный допинг.

Пантовые ванны – это оздоровительная процедура с применением водного экстракта из вываренных рогов марала, применение которых, а также продуктов пантового мараловодства повышает энергетику организма, улучшает кровоток, способствует регенерации тканей, ускоряет восстановление мышц, а также замедляет процессы старения организма.

Размещение: маральник «Лесная сказка». Пешком – 5 км, авто – 60 км.

Денисова пещераДенисова пещераДенисова пещераДенисова пещера
8 день

Топольное - Солонешное - Солоновка

Топольное – Солонешное – Солоновка – села, основанное староверами и русскими переселенцами.

Подобные поселения стали объектами этнографического интереса Н. К. Рериха.

Солоновка.

Экскурсия «Путь Рериха» с посещением горы Толстуха (по погоде) – сегодня это место притяжения парапланеристов.

Мастер-класс по акварели в стиле Николая Рериха.

Знакомство с репродукциями работ Н. Рериха – его виды с горы Толстуха.

Мастер-класс сопровождается чаепитием с Солоновским печатным пряником.

Обед в традициях старообрядцев в "Кержацких Палатях".

Кержацкие палати – это исконный дом староверов, построенный в 1895 году.

Здесь воссоздана атмосфера жизни переселенцев.

Хозяйка усадьбы – правнучка того самого кержака, который поселился в Солоновке в 1925 году.

Возможно в подобном постоялом дворе останавливалась экспедиционный караван почти сто лет назад.

Белокуриха.

Город-курорт, расположенный на так называемом Фасе Алтая – границе гор и равнины, известный своим целебным воздухом и термальными источниками.

100 лет назад во время центрально-азиатской экспедиции здесь уже был разработан план развития курорта, действовали 16 ванн, солярий и столовая.

Белокуриха сегодня – это десятки санаториев с высокотехнологичными методами лечения, сочетающие современный подход и народную медицину.

Алтайские Сандуны.

Русская баня с парением на сене – особый ритуал, во время которого можно омолодиться в теплом чане с отваром из душицы и ромашки.

Размещение: отель «Благодать» или Эко-комплекс «Золото Алтая». Пешком – 5 км, авто – 60 км.

Топольное - Солонешное - СолоновкаТопольное - Солонешное - СолоновкаТопольное - Солонешное - СолоновкаТопольное - Солонешное - Солоновка
9 день

Бийск

Город, построенный по указу Петра I в 18 веке, бывший Бикатунский острог, сейчас имеет статус Наукограда, известен прогрессивными изобретениями и купеческим бизнесом XVIII - XIX веков.

Атмосферные бийские улочки часто попадают в фото и видео истории.

Мы будем гулять по «Бийскому Арбату» – улице Советской, заповеднику кирпичных домов начала XX века и найдем дом, в котором останавливались участники экспедиции Н. К. Рериха. (Подсказка: это Второвский пассаж на улице графа Л. Н. Толстого – точная копия казино в Ницце, сейчас в нем размещается гостиница). Бийский краеведческий музей им. В. В. Бианки: выставка «Н. К. Рерих.

От сердца Петербурга к сердцу Азии» из Санкт-Петербургского Музея-института семьи Рерихов.

Барнаул.

Точка – так называется традиционное завершение Алтайских экспедиций.

НЕэкспедиция заканчивается в необычном атмосферном месте – «Горная Аптека» – музей, рассказывающий об аптечном деле 200-летней давности, и ресторан с блюдами сибирской кухни по рецептам XIX века.

Здесь воссозданы интерьеры, мебель, оборудование дореволюционной аптеки, но самое интересное – открыты подвалы здания, где при реставрации в 2010 году было найдено более 500 артефактов.

Сигнатуры, рецепты, этикетки, рабочие журналы провизора, чеки, аптечные флаконы, бутыли, ручные «траворезки», каменные ступы с пестами, разновесы, кованые предметы, монеты, аптечная утварь, датируемая XIX – первой половиной XX века, а также ампулы с неизвестной жидкостью – нетривиальные предметы экспозиции.

Ампулы герметично запечатаны, и, чтобы изучить их состав, требуются дорогостоящие экспертизы.

Так что их содержание пока загадка!

«Горная аптека» – это также и магазин алтайских сувениров и подарков.

Вы найдете здесь не только аутентичные вещи ручной работы, сделанные мастерами по дереву и камню, но и всевозможные сборы алтайских трав, чаи, бальзамы и лакомства.

Размещение: гостиница «Барнаул» или гостиница «Аэропорт». Пешком – 5 км, авто – 60 км.

БийскБийскБийскБийск
10 день

Отъезд

Завтрак.

Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и на турбазах по маршруту.

Доплата за одноместное размещение 35 000 руб. /чел.

По туру предусмотрено 2-местное размещение. 3-местное по согласованию, т. к это дополнительное место – евро-раскладушка или раскладное кресло. В некоторых гостиницах/туристических базах возможно 3-х местное размещение.

Варианты проживания

Гостиница «Барнаул» 3

2 ночи

Гостиница Барнаул 3* расположена в столице Алтайского края, в центре города, в непосредственной близости к Железнодорожному вокзалу города Барнаула.

В гостинице: ресторан, охраняемая автомобильная парковка, камера хранения багажа, бизнес-центр, банкомат, конференц-залы, во всех номерах и общественных зонах работает бесплатный Wi-Fi Интернет.

В номере: телевизор, холодильник; минибар по просьбе гостя; городской телефон; две односпальные кровати; тумба прикроватная; журнальный столик; платяной шкаф; 2 стул-кресла; вентилятор; бутилированная артезианская вода «Алтайский источник». Ванная комната: полный санузел (с эконом душем), тапочки, индивидуальный набор косметики, зеркало, фен, комплект полотенец.

Гостиница «Барнаул» 3Гостиница «Барнаул» 3Гостиница «Барнаул» 3Гостиница «Барнаул» 3Гостиница «Барнаул» 3Гостиница «Барнаул» 3Гостиница «Барнаул» 3

Отель «Аэропорт» 2

2 ночи

Отель «Аэропорт» 2* расположен в Барнауле, в 50 метрах от аэропорта города.

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Гостям предлагается остановиться в оформленных в классическом стиле номерах с телевизором и платяным шкафом. Кроме того, в номерах есть собственная ванная комната с полотенцами и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Среди прочих удобств — общий лаундж, мини-маркет и круглосуточное кафе. Отель находится в 4 км от торгового центра «Арена» и в 10 км от торгового центра «Европа».

Отель «Аэропорт» 2Отель «Аэропорт» 2Отель «Аэропорт» 2Отель «Аэропорт» 2Отель «Аэропорт» 2Отель «Аэропорт» 2Отель «Аэропорт» 2

Парк-отель «Подгорица»

2 ночи

Парк-отель “Подгорица” расположен в Алтайском районе Алтайского края, в 50 километрах от Горно-Алтайска.

Размещение в стандартных номерах: одна или две комнаты (возможны два этажа), в некоторых номерах есть балкон или терраса, санузел с душевой кабиной.

В номере: одна двуспальная или две односпальных кровати (реже бывают двуспальный диван-кровать и односпальное кресло-кровать), шкаф, табуреты, тумба, чайник и чашки, холодильник, вешалка, зеркало, гигиенические средства и комплект полотенец. В некоторых номерах предусмотрен фен.

В ресторане подают блюда из экологически чистых продуктов. Баня в корпусе из кедра. Имеется уникальный парк деревянной скульптуры, созданный мастерами из разных стран мира.

Парк-отель «Подгорица»Парк-отель «Подгорица»Парк-отель «Подгорица»Парк-отель «Подгорица»Парк-отель «Подгорица»Парк-отель «Подгорица»

Туркомплекс «Уч-Энмек»

1 ночь

Туркомплекс “Уч-Энмек” расположен в Республике Алтай, Онгудайском районе, на территории Каракольского природного парка.

Имеет летнее кафе, конференц-залы, ТВ – нет, Wi-Fi на территории гостиницы, сотовая связь - неустойчиво (рекомендуется МТС).

Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел с душем на этаже. В номере: 2 односпальные кровати, стол, стулья, шкаф для одежды.

Турбаза «Ковчег»

2 ночи

Турбаза "Ковчег" расположена в Республике Алтай, Усть-Коксинском районе, в селе Усть-Кокса.

На территории находится тренажерный зал площадью, открытый бассейн с подогревом, летняя терраса с камином, мангальные зоны, две деревянные бани, магазин, мини-бар, бесплатный Wi- Fi.

Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона (в некоторых номерах имеется балкон), санузел с душем.

В номере: две односпальные кровати (или одна двуспальная кровать и диван), прикроватная тумбочка, вешалка, зеркало, электрический чайник.

Турбаза «Ковчег»Турбаза «Ковчег»Турбаза «Ковчег»Турбаза «Ковчег»Турбаза «Ковчег»

Маральник «Лесная сказка»

1 ночь

Маральник “Лесная Сказка” расположен в Алтайском крае, Солонешенском районе, в селе Топольное.

На территории находится мараловодческое хозяйство.

Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел на этаже.

В номере: 2 односпальных кровати, стол, табуретки, плечики, зеркало. Общая зона отдыха, диван, стол, спутниковое ТВ.

Отель «Благодать»

1 ночь

Отель “Благодать” расположен в Алтайском крае, курортной зоне города Белокурихи, вблизи бугельных подъемников, рядом с речкой Белокуриха.

Имеет ресторан, конференц-зал, финскую сауну, кедровую мини-сауну, камеру хранения для снаряжения, пункт проката. Wi-Fi на всей территории.

Размещение в стандартных номерах: одна комната с балконом, санузел с ванной. В номере: одна двуспальная кровать или 2 односпальные кровати, тумбочка, полка-зеркало, пуфик, ТВ, чайник, набор посуды, фен, телефон (внутренняя связь).

Отель «Благодать»Отель «Благодать»Отель «Благодать»Отель «Благодать»Отель «Благодать»Отель «Благодать»

Эко-комплекс «Золото Алтая»

1 ночь

Эко-комплекс “Золото Алтая” расположен в Алтайском крае, Смоленском районе, село Новотырышкино, на берегу озера, в 12 км от города Белокуриха. Эко-апартаменты на берегу озера у подножия Алтайских гор.

Размещение в 12 стандартных номерах категории «Студия» и 2 номера «Люкс».

Каждый номер выполнен из дышащей ароматной древесины и оформлен в единой русской стилистике — расписные стены и потолки, национальный декор и текстиль ручной работы.

В каждом номере: мини-кухня, оборудованная холодильником, микроволновой печью, посудой, чайником и обеденной мебелью, а также ТВ, фен, туалетные принадлежности и халаты.

Ресторан-трапезная «Разгуляй» колоритно оформленном в русском стиле. В меню русская и европейская кухня, авторские блюда, алтайские деликатесы. Комплекс является проектом Сандуновских бань на Алтае, построены из осины.

В банном комплексе также можно принять пантовые и фитованны, окунуться в молодильный чан с отваром из алтайских трав или в купель с ледяной водой.

Эко-комплекс «Золото Алтая»Эко-комплекс «Золото Алтая»Эко-комплекс «Золото Алтая»Эко-комплекс «Золото Алтая»Эко-комплекс «Золото Алтая»Эко-комплекс «Золото Алтая»Эко-комплекс «Золото Алтая»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд от Барнаула на комфортабельном автобусе
  • 2-3-местное размещение в туркомплексах и отелях: стандартные номера с удобствами (душ, WC), в высокогорье - удобства на этаже
  • Питание - завтрак и ужин
  • Экскурсии и мероприятия согласно программе
  • Страхование
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Участие экспертов по ключевым темам экспедиции
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Барнаула и обратно
  • Дополнительное питание (обеды)
  • Посещение бани
  • Дополнительные экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Алтайский край, Барнаул
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть скидки в туре?

Детям до 12 лет предоставляется скидка 10%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
26 июл 2024
Над организаций тура можно ещё поработать. Не хватало обедов. И трансфер до аэропорта тоже отсутствует.
Над организаций тура можно ещё поработать. Не хватало обедов. И трансфер до аэропорта тоже отсутствует.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Марат!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
О
23 июл 2024
Организацию Большая Страна благодарю за ответственный подход и внимание к отдыхающим. Были постоянно на связи и ответили на все вопросы относительно тура.
М
9 июл 2024
Организация как всегда на высоте!
Организация как всегда на высоте!Организация как всегда на высоте!Организация как всегда на высоте!Организация как всегда на высоте!Организация как всегда на высоте!Организация как всегда на высоте!Организация как всегда на высоте!Организация как всегда на высоте!Организация как всегда на высоте!Организация как всегда на высоте!

Тур входит в следующие категории Барнаула

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