1 день

Барнаул

Самостоятельный трансфер до отеля, заселение. Начало экскурсионной программы в 12:00.

Столица Алтайского края, город, основанный почти 300 лет назад благодаря строительству здесь меде-сереброплавильного завода.

Центр инженерной мысли Сибири, в демидовские времена здесь выплавили львиную долю серебра для царской империи.

Горнозаводской, затем купеческий, промышленный, сегодня Барнаул является столицей сельскохозяйственного и туристического края.

Посетим нулевой километр, «Барнаульский Арбат», смотровую лестницу в Нагорном парке и, конечно же, Демидовскую площадь со столпом – место начала истории города-завода.

Прогулка по уютным улочкам старого города, сохранившим атмосферу жизни горных офицеров и купцов.

Истории о создании И. И. Ползуновым первой в мире паровой машины для сереброплавильного завода, легенда о Голубой Даме, восхитительные виды со смотровой площадки на город и пойму великой сибирской реки Обь.

ГМИЛИКА: Художественная выставка «Ковчег будущего» из фондов Государственного музея искусства народов Востока.

Викторина «Кубики».

Кинопоказ.

Художественный музей: выставка художников И. Р. Рудзите и Л. Р. Цесюлевича.

Памятный знак в честь 150-летия Н. К. Рериха на набережной р. Барнаулка.

Размещение: гостиница «Барнаул». Пешком – 5 км, авто – 60 км.