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конюхам Жене и Сане! Очень насыщенная программа, мы посетили много интересных мест и мест силы, энергетика у Горного Алтая необыкновенная! Нам очень повезло с погодой, переходы всегда проходили в сухую погоду. Дожди были, но не затяжные. Обязательно надо брать с собой резиновые сапоги, ведь это беспроигрышная обувь, в ней можно и в затопленную пещеру попасть и перейти речку, не промочив ноги, и походить рядом с водопадом да и верхом ездить удобно. Еды было достаточно, кормили вкусно и сытно. В основном это были консервы рыбные, "мясные", крупы, долгоиграющие продукты (хлеб, сыр, колбаса, масло), овощей было мало (огурцы, помидоры), было и сладенькое: вафли, печенье, сгущёнка, баранки, шоколад, конфеты). Речушки там чистейшие и воду брали мы именно в реках. Чай, кофе (к концу путешествия его не осталось, так что кофеманам желательно прихватить с собой растворимый). Лекарства с собой тоже желательно брать на всякий случай, конечно у гидов есть аптечка, но всякое бывает. Средства от кровососущих тоже желательно иметь и от укусов и после укусов. У нас в группе народ оказался крепким и приболел только один человек, и то у него был солнечный удар потому что он не хотел надевать головной убор. Кстати, обязательно нужен головной убор и средство от загара spf 80 или 100, потому что в горах солнце очень злое, а переезды у нас были с 11 утра, то есть в самое пекло. Ну и средство после загара или пантенол, соответственно тоже нужно! По приезду на базу нам выдали палатки, пенки и спальники(заранее надо бронировать). Мы распределились кто с кем будет жить в палатке и нам показали как надо собирать палатку. На следующий день, гиды распределили по всей группе продукты, нам раздали драй беги для палаток и спальников и арчмаки, сумки, в которые мы перегрузили все вещи и продукты. Обязательно нужно взять с собой металлическую кружку, миску и вилку-ложку, термос тоже пригодится и маленькую бутылку для воды. На стоянках меня очень выручали кроксы, в них ноги отдыхали! Термобелье, тёплая шапка и шерстяные носки очень выручали ночью, ведь ночи там прохладные. Также брала с собой куртку-пуховик от юникло, очень удобная, лёгкая и занимает мало места, складывается в маленькую сумку. Мыться там негде, поэтому, чтобы помыть голову мы с девчатами грели котёл (конечно, после того как все попьют чай). Твёрдый шампунь очень выручил, а вот сухой не пригодился. В первый и последний день поездки на базе нам организовывали баню, так что полотенце пригодится. Также мы купались в озере, там нужно было полотенце и купальник. Тур был очень классный, компания подобралась офигенная! Всем рекомендую!